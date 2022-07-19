ВСУ сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой, - Воздушные силы. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины вечером 19 июля сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.

Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.

Есть визуальное подтверждение сбития самолета, пилот катапультировался.

Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбито 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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