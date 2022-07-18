Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО

В небе над оккупированным Алчевском российские войска сбили собственный истребитель Су-34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Отмечается, что на видео сначала говорят об украинском самолете. Впоследствии появились кадры со сбитым самолетом, на обломках виднеется надпись "ВКС России".

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