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Новости Видео Война
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Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО

В небе над оккупированным Алчевском российские войска сбили собственный истребитель Су-34.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Отмечается, что на видео сначала говорят об украинском самолете. Впоследствии появились кадры со сбитым самолетом, на обломках виднеется надпись "ВКС России".

Также смотрите: Рашисты нанесли 19 ударов по Донбасу за сутки. Били из минометов, артиллерии, "Градами", "Ураганами". ФОТО

Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском 01
Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском 02
Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском 03

Алчевск (72) армия РФ (19318)


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Топ комментарии
+94
Очередной жест доброй воли
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18.07.2022 12:15
+58
Гарна самоліквідація, гарний коттон 😆
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18.07.2022 12:17
+57
Если бы его не сбили российские ПВО, то его сбили бы войска НАТО
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18.07.2022 13:21
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Очередной жест доброй воли
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18.07.2022 12:15 Ответить
Если бы его не сбили российские ПВО, то его сбили бы войска НАТО
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18.07.2022 13:21 Ответить
Просто знають собаки, що всі їх літаки приречені, тому й збили, щоб довго не мучивсь.
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18.07.2022 17:35 Ответить
Ну і чудово.
Я б добавив у нашу статистику!
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18.07.2022 12:15 Ответить
гол в свої ворота

все по спортивному
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18.07.2022 12:41 Ответить
Вынудили сбить. Плюс 1 в нашу пользу. И стингер сэкономили.
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18.07.2022 12:57 Ответить
nadejus pilot sdoh
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18.07.2022 12:16 Ответить
Бухают видно без продыху со страха
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18.07.2022 12:16 Ответить
Гарна самоліквідація, гарний коттон 😆
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18.07.2022 12:17 Ответить
от же можуть!!
коли не пяні
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18.07.2022 12:18 Ответить
та їм однаково! чи тверезі чи пяні. чи по своїм чи по чужим, по літаках чи по горобцях. Але завжди на посту. Вже орки не скажуть, що ПВО спить.
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18.07.2022 13:46 Ответить
торжества пришлось совместить с расстрелами...
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18.07.2022 12:19 Ответить
Браво! 👏

Навіть, можна повторити кілька разів на біс...
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18.07.2022 12:19 Ответить
это чтоб НАТО боялось...
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18.07.2022 12:19 Ответить
Ага, показали можливості С-400))
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18.07.2022 12:21 Ответить
то це було "на правах рєклами"?
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18.07.2022 12:22 Ответить
Нада кацапским водітєлям самальотаф запрєтіть куріть за рульом
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18.07.2022 12:20 Ответить
Автогол
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18.07.2022 12:21 Ответить
Пхахахахаха.
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18.07.2022 12:23 Ответить
А от цікаво виходить, найбільше серед літаків позбивали "новєйших" Су-34, а серед вертольотів - "новєйших" Ка-52...
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18.07.2022 12:24 Ответить
Чем новее, тем говнянее.
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18.07.2022 12:58 Ответить
russian equipment, american equipment - everything made in Taiwan

Лев Андропов, Армагеддон (1998)
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18.07.2022 13:04 Ответить
only brain made in russia is no brain
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18.07.2022 20:10 Ответить
Тут все просто: що найбільше використовують, те несе найбільші втрати.
Су-34
Су-25
Ка-52
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18.07.2022 14:12 Ответить
Ви думаєте, у них Ка-52 літають більше за Мі-24?
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18.07.2022 15:56 Ответить
Тут требприводити все донаьоту(в годинах) до того,к їх збили.
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18.07.2022 21:10 Ответить
Яка сумна новина !
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18.07.2022 12:24 Ответить
Випускаємо пухнастого бандерівця!

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18.07.2022 12:26 Ответить
Єнот, як завжди, вчасно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 12:28 Ответить
Kacapi uze sperepuga pro Himars vo vsio podriad streliajet.I eto pravilno
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18.07.2022 12:30 Ответить
ой! я вас умоляю. разве не сбивали у войнах своих. НО ПРИЯТНО!
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18.07.2022 12:30 Ответить
"Дружественный сбивон". А веть это они ще не начинали сбивать!
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18.07.2022 12:30 Ответить
Та вже он до чого доходить: "Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны"
Ги-ги-ги
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18.07.2022 12:36 Ответить
Ахахахахаха
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18.07.2022 14:38 Ответить
Теж готуються СУ-34 збивати.
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19.07.2022 09:06 Ответить
Уже слышатся нотки всепропальщика, про бандеровцев молчок
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18.07.2022 12:36 Ответить
Это был лишний ероплан - он не вписывался в оборону чистого как спирт неба Даунбассии! ✈️
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18.07.2022 12:37 Ответить
Щось із цим відєо " нє то", як для другої половини липня.
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18.07.2022 12:40 Ответить
Теж не зрозуміла,що то за культура така росте на полі в липні
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18.07.2022 12:49 Ответить
Новина в цілому гарна. Проте, стиль її подачі розрахований на одноклітинних житєлєй скрєпних іпєнєй.
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18.07.2022 13:02 Ответить
То не кукурудза.
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18.07.2022 13:32 Ответить
Для кормових - саме вчасно...
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18.07.2022 13:51 Ответить
так с твоим кацапским ником тоже что-то не то бот!
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18.07.2022 23:56 Ответить
Дурнику, у тебе апостроф патєрялсі, новорєґ!
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19.07.2022 10:17 Ответить
Так ось який він виявився початок, ось, що мав на увазі олєнєвод шойга 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 12:44 Ответить
Пролетал над секретной украинской биолабораторией. Боевые пчёлы...
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18.07.2022 12:45 Ответить
Відео з кінця весни чи початку літа, соняшник ще не зацвів. Але це не принципиво))
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18.07.2022 12:47 Ответить
А шо там за поле? Они там коноплю выращивают?
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18.07.2022 12:48 Ответить
Это украинский Су-34...коварные нацисты перекрасили его в российские цвета, чтобы пробраться в тыл армии ДНР и бомбить мирное население. Но доблесные российские солдаты ПВО разгадали этот план и сбили самолет...тем самым спасли народ ДНР от ковровых бомбардировок нацистов.
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18.07.2022 12:49 Ответить
Думали что Химарс.
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18.07.2022 12:53 Ответить
Да там по ходу издали не отличишь
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18.07.2022 13:01 Ответить
Треба щоб Зеля їх нагородив.
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18.07.2022 12:58 Ответить
Надо бы напомнить автору этого видео что если его застрелит рабссейский солдат, то он, этот самый автор, станет укропом, но уже посмертно...
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18.07.2022 13:02 Ответить
Ніт. Укропом йому не буть ніколи. 3,14doром він залишиться. Як і був до цього.
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18.07.2022 13:05 Ответить
Что не день ,то праздник!!!Слава Украине!
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18.07.2022 13:03 Ответить
Так вот кто в действительности бомбил бамбас
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18.07.2022 13:06 Ответить
те саме що з боінгом,
о шось летить треба спробувати збити
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18.07.2022 13:17 Ответить
А х...ли он летал, сказал зенитчик Ванька
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18.07.2022 13:19 Ответить
А диспетчер Карлос подтвердил.
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18.07.2022 18:51 Ответить
Для тех кто еще сомневается в том, что МН-17 сбили русские... Они и своих на раз херачат.
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18.07.2022 13:31 Ответить
то не "русские", а росiяни. Там руського нема, одна монгольська кров.
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18.07.2022 18:41 Ответить
руськие или капцапы одна хрень так что не писти бот
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18.07.2022 23:59 Ответить
да да это все госдеп мутит...дуже сумнівно)) аха ха хаааа
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18.07.2022 16:07 Ответить
Ох уж эти украинцы, параллельно с кацапами разработали су34 и летают себе на них 🤡
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18.07.2022 14:39 Ответить
Я вже думав мордорці зовсім обісцялись,але ні ,влучно б'ють іще падлюки!!!
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18.07.2022 14:43 Ответить
Надеюсь, перед смертью, пилот успел полностью выпустить б/к по своим "обидчикам"
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18.07.2022 15:01 Ответить
Меня одно смущает...Подсолнухи в эту пору по грудь взрослому человеку, а на видео только только...Или может быть поздний посев???
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18.07.2022 15:14 Ответить
Там від роду нічого не росте. Одні бур'яни та дебіли.
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18.07.2022 21:04 Ответить
Минус 36 000 000$
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18.07.2022 15:16 Ответить
Бей своих,чтобы чужие боялись.
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18.07.2022 15:34 Ответить
Интересно а пилота добили?
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18.07.2022 16:49 Ответить
Не, он сигаретой подавился ещё в воздухе.
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18.07.2022 19:58 Ответить
Я більше повірю що це все ж таки МИ збили. Не знаю чи сумувати що не русня ))))
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18.07.2022 17:56 Ответить
мені теж так видається, але я б казав "наші", а не "ми", хоча, може ви і вправі так виражатись, я ж не знаю чи ви військовий..
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18.07.2022 20:12 Ответить
Дорогую ракету сэкономили.

У орков минус ракета (скорее всего не одна), возможно, летчик и литак.
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18.07.2022 22:40 Ответить
До сих пор не знают, что курение на борту запрещно.
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18.07.2022 19:55 Ответить
Гарний постріл. Влучний.
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18.07.2022 21:00 Ответить
Американские системы ПВО работают даже в нераспакованном виде.
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18.07.2022 21:17 Ответить
- Дедушка, это вы самолёт сбили?
- Я.
- Так это же наш, рускый самолёт!
- Ja, ja!
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18.07.2022 21:39 Ответить
мурчелло,страшно)))
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19.07.2022 01:22 Ответить
Не расстраивайтесь вьі так, москальікьі! Не первьій и не последний.
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19.07.2022 09:43 Ответить
Молодцы! Самый защищенный самолет сбили.
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19.07.2022 11:14 Ответить
Можете повторить?!
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19.07.2022 12:43 Ответить
 
 