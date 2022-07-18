Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО
В небе над оккупированным Алчевском российские войска сбили собственный истребитель Су-34.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
Отмечается, что на видео сначала говорят об украинском самолете. Впоследствии появились кадры со сбитым самолетом, на обломках виднеется надпись "ВКС России".
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все по спортивному
коли не пяні
Навіть, можна повторити кілька разів на біс...
Лев Андропов, Армагеддон (1998)
Су-34
Су-25
Ка-52
Ги-ги-ги
о шось летить треба спробувати збити
У орков минус ракета (скорее всего не одна), возможно, летчик и литак.
- Я.
- Так это же наш, рускый самолёт!
- Ja, ja!