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Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом. ВIДЕО

В небі над окупованим Алчевськом російські війська збили власний винищувач Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Зазначається, що на відео спочатку кажуть про український літак. Згодом з'явились кадри зі збитим літаком, на уламках видніється напис "ВКС России".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишки складу боєприпасів ЗС РФ в Алчевську після удару українського HIMARS. ВIДЕО

Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом 01
Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом 02
Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом 03

Автор: 

авіація (4128) Алчевськ (44) армія рф (17468) літак (2905)


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Топ коментарі
+94
Очередной жест доброй воли
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18.07.2022 12:15
+58
Гарна самоліквідація, гарний коттон 😆
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18.07.2022 12:17
+57
Если бы его не сбили российские ПВО, то его сбили бы войска НАТО
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18.07.2022 13:21
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Очередной жест доброй воли
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18.07.2022 12:15 Відповісти
Если бы его не сбили российские ПВО, то его сбили бы войска НАТО
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18.07.2022 13:21 Відповісти
Просто знають собаки, що всі їх літаки приречені, тому й збили, щоб довго не мучивсь.
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18.07.2022 17:35 Відповісти
Ну і чудово.
Я б добавив у нашу статистику!
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18.07.2022 12:15 Відповісти
гол в свої ворота

все по спортивному
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18.07.2022 12:41 Відповісти
Вынудили сбить. Плюс 1 в нашу пользу. И стингер сэкономили.
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18.07.2022 12:57 Відповісти
nadejus pilot sdoh
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18.07.2022 12:16 Відповісти
Бухают видно без продыху со страха
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18.07.2022 12:16 Відповісти
Гарна самоліквідація, гарний коттон 😆
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18.07.2022 12:17 Відповісти
от же можуть!!
коли не пяні
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18.07.2022 12:18 Відповісти
та їм однаково! чи тверезі чи пяні. чи по своїм чи по чужим, по літаках чи по горобцях. Але завжди на посту. Вже орки не скажуть, що ПВО спить.
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18.07.2022 13:46 Відповісти
торжества пришлось совместить с расстрелами...
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18.07.2022 12:19 Відповісти
Браво! 👏

Навіть, можна повторити кілька разів на біс...
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18.07.2022 12:19 Відповісти
это чтоб НАТО боялось...
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18.07.2022 12:19 Відповісти
Ага, показали можливості С-400))
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18.07.2022 12:21 Відповісти
то це було "на правах рєклами"?
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18.07.2022 12:22 Відповісти
Нада кацапским водітєлям самальотаф запрєтіть куріть за рульом
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18.07.2022 12:20 Відповісти
Автогол
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18.07.2022 12:21 Відповісти
Пхахахахаха.
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18.07.2022 12:23 Відповісти
А от цікаво виходить, найбільше серед літаків позбивали "новєйших" Су-34, а серед вертольотів - "новєйших" Ка-52...
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18.07.2022 12:24 Відповісти
Чем новее, тем говнянее.
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18.07.2022 12:58 Відповісти
russian equipment, american equipment - everything made in Taiwan

Лев Андропов, Армагеддон (1998)
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18.07.2022 13:04 Відповісти
only brain made in russia is no brain
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18.07.2022 20:10 Відповісти
Тут все просто: що найбільше використовують, те несе найбільші втрати.
Су-34
Су-25
Ка-52
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18.07.2022 14:12 Відповісти
Ви думаєте, у них Ка-52 літають більше за Мі-24?
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18.07.2022 15:56 Відповісти
Тут требприводити все донаьоту(в годинах) до того,к їх збили.
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18.07.2022 21:10 Відповісти
Яка сумна новина !
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18.07.2022 12:24 Відповісти
Випускаємо пухнастого бандерівця!

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18.07.2022 12:26 Відповісти
Єнот, як завжди, вчасно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 12:28 Відповісти
Kacapi uze sperepuga pro Himars vo vsio podriad streliajet.I eto pravilno
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18.07.2022 12:30 Відповісти
ой! я вас умоляю. разве не сбивали у войнах своих. НО ПРИЯТНО!
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18.07.2022 12:30 Відповісти
"Дружественный сбивон". А веть это они ще не начинали сбивать!
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18.07.2022 12:30 Відповісти
Та вже он до чого доходить: "Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения в республике базы противовоздушной обороны"
Ги-ги-ги
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18.07.2022 12:36 Відповісти
Ахахахахаха
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18.07.2022 14:38 Відповісти
Теж готуються СУ-34 збивати.
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19.07.2022 09:06 Відповісти
Уже слышатся нотки всепропальщика, про бандеровцев молчок
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18.07.2022 12:36 Відповісти
Это был лишний ероплан - он не вписывался в оборону чистого как спирт неба Даунбассии! ✈️
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18.07.2022 12:37 Відповісти
Щось із цим відєо " нє то", як для другої половини липня.
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18.07.2022 12:40 Відповісти
Теж не зрозуміла,що то за культура така росте на полі в липні
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18.07.2022 12:49 Відповісти
Новина в цілому гарна. Проте, стиль її подачі розрахований на одноклітинних житєлєй скрєпних іпєнєй.
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18.07.2022 13:02 Відповісти
То не кукурудза.
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18.07.2022 13:32 Відповісти
Для кормових - саме вчасно...
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18.07.2022 13:51 Відповісти
так с твоим кацапским ником тоже что-то не то бот!
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18.07.2022 23:56 Відповісти
Дурнику, у тебе апостроф патєрялсі, новорєґ!
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19.07.2022 10:17 Відповісти
Так ось який він виявився початок, ось, що мав на увазі олєнєвод шойга 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 12:44 Відповісти
Пролетал над секретной украинской биолабораторией. Боевые пчёлы...
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18.07.2022 12:45 Відповісти
Відео з кінця весни чи початку літа, соняшник ще не зацвів. Але це не принципиво))
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18.07.2022 12:47 Відповісти
А шо там за поле? Они там коноплю выращивают?
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18.07.2022 12:48 Відповісти
Это украинский Су-34...коварные нацисты перекрасили его в российские цвета, чтобы пробраться в тыл армии ДНР и бомбить мирное население. Но доблесные российские солдаты ПВО разгадали этот план и сбили самолет...тем самым спасли народ ДНР от ковровых бомбардировок нацистов.
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18.07.2022 12:49 Відповісти
Думали что Химарс.
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18.07.2022 12:53 Відповісти
Да там по ходу издали не отличишь
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Треба щоб Зеля їх нагородив.
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18.07.2022 12:58 Відповісти
Надо бы напомнить автору этого видео что если его застрелит рабссейский солдат, то он, этот самый автор, станет укропом, но уже посмертно...
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18.07.2022 13:02 Відповісти
Ніт. Укропом йому не буть ніколи. 3,14doром він залишиться. Як і був до цього.
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18.07.2022 13:05 Відповісти
Что не день ,то праздник!!!Слава Украине!
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18.07.2022 13:03 Відповісти
Так вот кто в действительности бомбил бамбас
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18.07.2022 13:06 Відповісти
те саме що з боінгом,
о шось летить треба спробувати збити
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18.07.2022 13:17 Відповісти
А х...ли он летал, сказал зенитчик Ванька
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18.07.2022 13:19 Відповісти
А диспетчер Карлос подтвердил.
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18.07.2022 18:51 Відповісти
Для тех кто еще сомневается в том, что МН-17 сбили русские... Они и своих на раз херачат.
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18.07.2022 13:31 Відповісти
то не "русские", а росiяни. Там руського нема, одна монгольська кров.
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18.07.2022 18:41 Відповісти
руськие или капцапы одна хрень так что не писти бот
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18.07.2022 23:59 Відповісти
да да это все госдеп мутит...дуже сумнівно)) аха ха хаааа
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18.07.2022 16:07 Відповісти
Ох уж эти украинцы, параллельно с кацапами разработали су34 и летают себе на них 🤡
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18.07.2022 14:39 Відповісти
Я вже думав мордорці зовсім обісцялись,але ні ,влучно б'ють іще падлюки!!!
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18.07.2022 14:43 Відповісти
Надеюсь, перед смертью, пилот успел полностью выпустить б/к по своим "обидчикам"
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18.07.2022 15:01 Відповісти
Меня одно смущает...Подсолнухи в эту пору по грудь взрослому человеку, а на видео только только...Или может быть поздний посев???
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18.07.2022 15:14 Відповісти
Там від роду нічого не росте. Одні бур'яни та дебіли.
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18.07.2022 21:04 Відповісти
Минус 36 000 000$
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18.07.2022 15:16 Відповісти
Бей своих,чтобы чужие боялись.
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18.07.2022 15:34 Відповісти
Интересно а пилота добили?
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18.07.2022 16:49 Відповісти
Не, он сигаретой подавился ещё в воздухе.
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18.07.2022 19:58 Відповісти
Я більше повірю що це все ж таки МИ збили. Не знаю чи сумувати що не русня ))))
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18.07.2022 17:56 Відповісти
мені теж так видається, але я б казав "наші", а не "ми", хоча, може ви і вправі так виражатись, я ж не знаю чи ви військовий..
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18.07.2022 20:12 Відповісти
Дорогую ракету сэкономили.

У орков минус ракета (скорее всего не одна), возможно, летчик и литак.
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18.07.2022 22:40 Відповісти
До сих пор не знают, что курение на борту запрещно.
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18.07.2022 19:55 Відповісти
Гарний постріл. Влучний.
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18.07.2022 21:00 Відповісти
Американские системы ПВО работают даже в нераспакованном виде.
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18.07.2022 21:17 Відповісти
- Дедушка, это вы самолёт сбили?
- Я.
- Так это же наш, рускый самолёт!
- Ja, ja!
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18.07.2022 21:39 Відповісти
мурчелло,страшно)))
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19.07.2022 01:22 Відповісти
Не расстраивайтесь вьі так, москальікьі! Не первьій и не последний.
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19.07.2022 09:43 Відповісти
Молодцы! Самый защищенный самолет сбили.
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19.07.2022 11:14 Відповісти
Можете повторить?!
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19.07.2022 12:43 Відповісти
 
 