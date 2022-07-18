Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом. ВIДЕО
В небі над окупованим Алчевськом російські війська збили власний винищувач Су-34.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
Зазначається, що на відео спочатку кажуть про український літак. Згодом з'явились кадри зі збитим літаком, на уламках видніється напис "ВКС России".
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+94 IN UA #422687
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+58 valera ivolgov
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+57 Святослава
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все по спортивному
коли не пяні
Навіть, можна повторити кілька разів на біс...
Лев Андропов, Армагеддон (1998)
Су-34
Су-25
Ка-52
Ги-ги-ги
о шось летить треба спробувати збити
У орков минус ракета (скорее всего не одна), возможно, летчик и литак.
- Я.
- Так это же наш, рускый самолёт!
- Ja, ja!