Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом. ВIДЕО

В небі над окупованим Алчевськом російські війська збили власний винищувач Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Зазначається, що на відео спочатку кажуть про український літак. Згодом з'явились кадри зі збитим літаком, на уламках видніється напис "ВКС России".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишки складу боєприпасів ЗС РФ в Алчевську після удару українського HIMARS. ВIДЕО





