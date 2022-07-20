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оружие (10028) США (24834) Кирби (447) HIMARS (280)

США передадут Украине дополнительные системы HIMARS, - Белый дом

himars

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни помощи по безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя, а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Читайте также: США восхищаются тем, как ВСУ используют HIMARS против российских оккупантов, - Маркарова
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Топ комментарии
+38
Це добре чим більше тим краще і головне треба закінчувати з інфою про кількість.Хай орки сруться.
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20.07.2022 01:47
+35
Ти забув про "п"яних капралів" на базах озброєння США Весь час плутають моделі ракет для "хаймерсів" У накладних вписана модель на 70 км, а вони відправляють не ту І ракети летять за сотню
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20.07.2022 06:05
+31
А кількість ніхто вірну і не скаже. Цього не знаєм ні ми, ні орки. По легенді скільки-то, а там хай гадають.
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20.07.2022 01:50
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Правила форума Совет форумчан
Це добре чим більше тим краще і головне треба закінчувати з інфою про кількість.Хай орки сруться.
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20.07.2022 01:47 Ответить
А кількість ніхто вірну і не скаже. Цього не знаєм ні ми, ні орки. По легенді скільки-то, а там хай гадають.
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20.07.2022 01:50 Ответить
Википедия знает)
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20.07.2022 02:06 Ответить
Ти забув про "п"яних капралів" на базах озброєння США Весь час плутають моделі ракет для "хаймерсів" У накладних вписана модель на 70 км, а вони відправляють не ту І ракети летять за сотню
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20.07.2022 06:05 Ответить
Сержант Білко ними командує?
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20.07.2022 07:45 Ответить
А Ермак для чого?
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20.07.2022 03:17 Ответить
это тонкое замечание что он есть штирлиц?
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20.07.2022 08:43 Ответить
Класс !!! Нужно оружие современное !!! Не будет так много арты загоним их за облака !!!
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20.07.2022 06:51 Ответить
Знову у скабєєвої крокодилячі сльози в ефірах рікою потечуть.
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20.07.2022 01:47 Ответить
Їх багато і непотрібно. По-перше лінія боєзіткнення близько 1100. По - друге, Хімарси точково поацюють по виявленим розвідкою цілям в глибокому тилу. Швидкість по шосе на рівні легковика дозволяє швидко переміщуватися
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20.07.2022 01:56 Ответить
Для наступу потрібні 100 шт вони працюють по всім цілям не лише у глибокому тилу
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20.07.2022 07:53 Ответить
По позіціям в лінії фронту все ж їх не раціонально використовувати. В тилах вони в рази, якщо навіть не в десяток більше користі приносять, стільки життів бійців потенційно зберігають. До того ж, низька їх вразливість перехватам.
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20.07.2022 11:00 Ответить
Давайте сразу 50, заодно и посмотрим, сколько стоят слова Резникова, без негатива пишу.
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20.07.2022 01:49 Ответить
я кстати видел, что какой-то американец тоже говорил, что 60 штук хаймерсов хватит, чтобы загнать орков за поребрик. И это было еще раньше слов Резникова.
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20.07.2022 02:09 Ответить
а теперь представь сколько нужно бк на эти 60 ед.? пупок не развяжется?
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20.07.2022 03:43 Ответить
І скільки підготовлених екіпажів!
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20.07.2022 06:06 Ответить
Це мабуть і є одним з найбільших викликів зараз, перехід на західне, ******* озброєння і стандарти НАТО проходить в умовах війни. Такого досвіду не мала жодна країна.
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20.07.2022 07:27 Ответить
Коли перехід відбувається з якоюсь метою, а у нас вона екзистенційна, то все набагато швидше і ефективніше доводиться робити, без жування... гумки. Або здохнеш. Тому в таких умовах ми швидко на стандарти НАТО перейдемо. Головне, що необхідність і доцільність не треба нікому пояснювати і переконувати. Всі і так знають, що треба, або смерть.
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20.07.2022 11:04 Ответить
120 екіпажів по три особи - аж 360 чоловік. Це при умові, що Гаймарси їбашать кацапню цілодобово: в дві зміни.
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20.07.2022 11:05 Ответить
До десяти чоловік, це з персоналом який підвозить БК.
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20.07.2022 14:33 Ответить
У ВПК США починаються жнива - виробники радісно потирають руки. Не переживай, американці з цим справляться.
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20.07.2022 11:06 Ответить
Кожна машина з обладнанням, бк та запчастинами на перший час обійдеться в 100 мільйонів доларів 60=> 6 мільярдів, а бк дуже швидко витрачується.
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20.07.2022 11:15 Ответить
То есть ты предлагаешь не брать их?
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20.07.2022 13:43 Ответить
Sehr gut!
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20.07.2022 01:50 Ответить
HIMARS ніколи не будуть додатковими. Навіть у кількості 10000
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20.07.2022 01:56 Ответить
З інших новин - oryx шукає інтерну
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20.07.2022 01:56 Ответить
Нам потрібно 100 штук , а от скільки дадуть , це військова таємниця 😏
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20.07.2022 01:58 Ответить
Потрібно багато різних ракет до них це головне а думаю і 20-30 штук пускових при наявності ракет 300+ зроблять гарні справи.
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20.07.2022 02:18 Ответить
100 дадуть навряд. Ракети дорогі, це вам не снаряди до Граду, в кожній ракеті до фіга електроніки, а чіпову кризу у Тайвані ще ніхто не відмінив.

Тяжко повірити, що найближчим часом США будуть у змозі штампувати нам 600 ракет в день. А якщо нам дадуть більше MLRS, які беруть 12 на залп, то треба всі 900/день. Це дофіга, а їх ще треба доставляти в Жешув, а звідти на фронт.

Я маю палку надію що до кінця літа суммарно HIMARS & MLRS буде штук 40-50. Більше логістика навряд потягне на стабільній основі. Думаю, Резніков це теж усвідомлює, але просить більше, аби дали хоч стільки.
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20.07.2022 04:21 Ответить
Скільки додаткових хімарсів дали б за Коломойського?
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20.07.2022 02:01 Ответить
Чесно кажучи, я цю хуІту віддав би за ящик кока-коли.
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20.07.2022 07:29 Ответить
А я б утилізував, щоб не виносити сміття з хати.
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20.07.2022 09:13 Ответить
подумай просто в какой валюте пи***т эта кровосися финансы с государственного сектора? В какие офшоры их переводит... и все станет ясно и понятно почему фирташа мурыжат но не садят.
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20.07.2022 08:36 Ответить
Подумай, буряте, що ти звертаєшся до українця, і виправ свою щелепу.
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20.07.2022 10:11 Ответить
HIMMARS не является чудо оружием. А кроме того высокоточных боеприпасов сомневаюсь что много дают. Так что это всего лишь точечная помощь.
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20.07.2022 02:02 Ответить
гарний шанс для США потестити PrSM на 500 км
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20.07.2022 02:11 Ответить
На момент публикации новости прошло больше часа ,не смотря на количество коментов на ветке , эта новость получила всего 5 лайков,просто удивительно ,неужели критиканам эта новость настолько не понравилась?
Почему?
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20.07.2022 02:14 Ответить
О другій годині ночі, перед настанням чергового робочого дня, більшість людей сплять, якщо Ви не знали.
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20.07.2022 11:45 Ответить
Та невже?Щоб лайк кинути сплять,а от щоб коменти строчить про те ,що системи HIMARS нікчемні,чи що їх багато Україні не дадуть ,то таких повна гілка, навіть спати не хочуть так їм це не подобається,усе стручуть та строчуть ,екперди дивані.
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20.07.2022 14:47 Ответить
"Додаткові" це скільки - дві?
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20.07.2022 02:17 Ответить
Нужно поставлять ракеты только максимальной дальности, малой дальности не нужны, потому что нужно близко к врагу подьезжать системами HIMARS. Нужно, чтобы HIMARS были вне зоне поражения врага и чтобы наносили максимально далеко удары по складам и мостам!
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20.07.2022 02:19 Ответить
сразу видно - талантище, будущий полководец!
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20.07.2022 03:46 Ответить
..Дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет 375 км, по наземным - 2600 км. Без нормального ПВО для защиты Хаймарсов не обойтись..
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20.07.2022 09:24 Ответить
Давайте сколько сможете пять ,две или три, не помешает, и спасибо за помощь!
У лаптеногих подгорает,это хорошо.
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20.07.2022 02:29 Ответить
Для освобождения Херсона хватит 30-ти.
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20.07.2022 02:54 Ответить
Перемога це не просто разово відмудохати окупантів! Іх треба порати довго, нудно фі заганяти за поребрик.. Щоб в кожній кацапській родині хрін без солі доїдали і щоб надалі пхатись зі своїм убогим "руzкім міром" в Україну їм не хотілось. Томупотрібно багато свої, вітчизняної зброї. І саме час закуповувати ******* обладнання для її виготовлення в Україні.
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20.07.2022 03:40 Ответить
не тому беня окупував неньку... щоб щось розвивати.
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20.07.2022 08:33 Ответить
Good! Чем больше - тем лучше!
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20.07.2022 03:42 Ответить
Якщо передадуть ту кількість , яка дозволить зруйнувати Антоновський мост що повністтю позбавить будь якого сенсу ********** залишатися на правобережжі й вони (якщо не будуть повними кретінами) самотужки сдриснуть від Херсона на правий берег . Так ось , таку кількість не варто оприлюднювати . Бо орки навіть на роками планованну ліквідацію Скрипалів не були спроможні набрати агентури . А тут питання тижднів , орки навіть карти України мають застарілі . Їх можливості шпигунські пероціненні на кілька порядків , В таких умовах "сюрпріз" для орків має усі можливості зберігти тисячі життів воїнів ЗСУ . Є абсолютний сенс не оприлюднювати кількість більшу за 5-10 нових одиниць .
А ось додаткові 3-4 одиниці має сенс передвати з величезним пафосом й під фанфари й фотосесії !

Сердце болить , що за ідіотськи уявлення про геополітику "удавки пітона" для ***** , тобто через поступовий тиск й по крапелькам змушувати ***** , мов дивись Фофан ми тільки 9 штук надали й в тебе усе 20 складів мінус . Ось додамо йще 5 й в тебе -5 тисяч окрів . мовляв тільки уяви , що з тобую буде , коли ми тихо й без фотосесій передамо 40 , чи 60 одиниць ?!
Уся ця геополітика за усе це українці платять новими "кременчугами" й "виницями" .
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20.07.2022 05:46 Ответить
у нас сейчас имеется нормальное количество хаймерсив
что мы стали уничтожать по 5-10складов в день или
10-15 артилерийских установок?
вот вам и эфективное применение этих систем
поэтому речь не в количестве а в руководстве которое сможет их применить
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20.07.2022 06:18 Ответить
Амерам-додатковий респект...
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20.07.2022 06:23 Ответить
Жареные каZZапы всегда хорошо пахнут:
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20.07.2022 06:26 Ответить
Vot krasivo vygledit Himars 18 stuk,mozet i Ukraine stolko dast?
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20.07.2022 06:43 Ответить
Зеленська порішала молодець, 5% всруться))
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20.07.2022 07:55 Ответить
Не надо стесняться, всё равно ********* кормит своё мясо войной со всем Западом. Вы должны показать Силу цивилизации над дремучим мордором.
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20.07.2022 08:34 Ответить
По некоторым оценкам для полного закрытия ВСЕЙ лини фронта нужно порядка 50, для успешного наступления - порядка 100.
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20.07.2022 10:07 Ответить
VХаймарс не наступальна зброя.Інструмент виковирювання
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20.07.2022 10:20 Ответить
Щиро дякуємо.
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20.07.2022 10:28 Ответить
Нужны ракеты дальностью от 300 км, чтобы полностью накрывать всю оккупированную территорию (включая крымский мост).

Разрешение бить по территории кацапов, видимо, берегут на случай всеобщей мобилизации или применения кацапами неконвенционного оружия. Но пока нам может быть достаточно раздолбать все вражеские военные объекты на оккупированных землях, чтобы у них стало нечем наносить удары.
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20.07.2022 11:31 Ответить
Краще 100500 ? Чи не так резніков?
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20.07.2022 12:40 Ответить
На США і ЗСУ є тільки надія.
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20.07.2022 19:16 Ответить
 
 