США передадут Украине дополнительные системы HIMARS, - Белый дом
Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.
Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни помощи по безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.
Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя, а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Пожалуйста, подождите...
Тяжко повірити, що найближчим часом США будуть у змозі штампувати нам 600 ракет в день. А якщо нам дадуть більше MLRS, які беруть 12 на залп, то треба всі 900/день. Це дофіга, а їх ще треба доставляти в Жешув, а звідти на фронт.
Я маю палку надію що до кінця літа суммарно HIMARS & MLRS буде штук 40-50. Більше логістика навряд потягне на стабільній основі. Думаю, Резніков це теж усвідомлює, але просить більше, аби дали хоч стільки.
Почему?
У лаптеногих подгорает,это хорошо.
А ось додаткові 3-4 одиниці має сенс передвати з величезним пафосом й під фанфари й фотосесії !
Сердце болить , що за ідіотськи уявлення про геополітику "удавки пітона" для ***** , тобто через поступовий тиск й по крапелькам змушувати ***** , мов дивись Фофан ми тільки 9 штук надали й в тебе усе 20 складів мінус . Ось додамо йще 5 й в тебе -5 тисяч окрів . мовляв тільки уяви , що з тобую буде , коли ми тихо й без фотосесій передамо 40 , чи 60 одиниць ?!
Уся ця геополітика за усе це українці платять новими "кременчугами" й "виницями" .
что мы стали уничтожать по 5-10складов в день или
10-15 артилерийских установок?
вот вам и эфективное применение этих систем
поэтому речь не в количестве а в руководстве которое сможет их применить
Разрешение бить по территории кацапов, видимо, берегут на случай всеобщей мобилизации или применения кацапами неконвенционного оружия. Но пока нам может быть достаточно раздолбать все вражеские военные объекты на оккупированных землях, чтобы у них стало нечем наносить удары.