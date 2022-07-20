США передадут Украине дополнительные системы HIMARS, - Белый дом

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни помощи по безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя, а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

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