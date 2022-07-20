США передадуть Україні додаткові системи HIMARS, - Білий дім
Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.
Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Тяжко повірити, що найближчим часом США будуть у змозі штампувати нам 600 ракет в день. А якщо нам дадуть більше MLRS, які беруть 12 на залп, то треба всі 900/день. Це дофіга, а їх ще треба доставляти в Жешув, а звідти на фронт.
Я маю палку надію що до кінця літа суммарно HIMARS & MLRS буде штук 40-50. Більше логістика навряд потягне на стабільній основі. Думаю, Резніков це теж усвідомлює, але просить більше, аби дали хоч стільки.
Почему?
У лаптеногих подгорает,это хорошо.
А ось додаткові 3-4 одиниці має сенс передвати з величезним пафосом й під фанфари й фотосесії !
Сердце болить , що за ідіотськи уявлення про геополітику "удавки пітона" для ***** , тобто через поступовий тиск й по крапелькам змушувати ***** , мов дивись Фофан ми тільки 9 штук надали й в тебе усе 20 складів мінус . Ось додамо йще 5 й в тебе -5 тисяч окрів . мовляв тільки уяви , що з тобую буде , коли ми тихо й без фотосесій передамо 40 , чи 60 одиниць ?!
Уся ця геополітика за усе це українці платять новими "кременчугами" й "виницями" .
что мы стали уничтожать по 5-10складов в день или
10-15 артилерийских установок?
вот вам и эфективное применение этих систем
поэтому речь не в количестве а в руководстве которое сможет их применить
Разрешение бить по территории кацапов, видимо, берегут на случай всеобщей мобилизации или применения кацапами неконвенционного оружия. Но пока нам может быть достаточно раздолбать все вражеские военные объекты на оккупированных землях, чтобы у них стало нечем наносить удары.