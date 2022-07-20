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Новости Война Энергодар
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взрыв (6502) Запорожская область (2837) Запорожская АЭС (665)

В оккупированном Энергодаре, недалеко от АЭС, прогремел взрыв. ВИДЕО

енергодар

20 июля в оккупированном городе, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что сообщают о детонации на месте взрыва.

"Взрыв на военной базе оккупантов в Энергодаре. Говорят, что что-то прилетело и что-то детонирует", - отметил он.

Также читайте: Российские оккупанты отобрали пропуска у персонала и вошли в радиационную зону энергоблока ЗАЭС, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+30
Бавовна
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20.07.2022 16:30
+21
хорошо бы чтоб "прилетело".... а не орки рукожопят (не дай Боже) в самой АЭС...
тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
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20.07.2022 16:31
+20
местные пишут, что за блоками была военная база, а теперь ее нет
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20.07.2022 16:33
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хлопок
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20.07.2022 16:29 Ответить
Бавовна
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20.07.2022 16:30 Ответить
Селітра!
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20.07.2022 16:41 Ответить
ДРОВА!
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20.07.2022 17:04 Ответить
"гуманитарная помасчь"
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20.07.2022 19:25 Ответить
ета ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.07.2022 16:32 Ответить
Нє так, кацапи кажуть хлАпок!
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20.07.2022 16:38 Ответить
ХІМЕРАМ-респект...
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20.07.2022 16:30 Ответить
хорошо бы чтоб "прилетело".... а не орки рукожопят (не дай Боже) в самой АЭС...
тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
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20.07.2022 16:31 Ответить
Орки по привычке что-то смыкнули. Оказалось радиоактивная бавовна
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20.07.2022 16:31 Ответить
битва за стиралку продолжается......
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20.07.2022 16:32 Ответить
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20.07.2022 17:00 Ответить
местные пишут, что за блоками была военная база, а теперь ее нет
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20.07.2022 16:33 Ответить
судя по ЧАЭС они бк будут заносить в ангары... \

а вообще помните как нам перед шашлыком ушки навешивали про защиту критической инфраструктуры...
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20.07.2022 16:40 Ответить
Пора кацапам забиратися з ЗАЕС. Поки не пізно.
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20.07.2022 16:35 Ответить
Ну... Вони ж вже касові апарати в їдальні вкрали, то мабуть вже чемодани пакують...
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20.07.2022 16:39 Ответить
в 2018 році був у відрядженні на Хельницькій АЕС. на 12 грн з копійками набрав в їдальні перше , друге ще й десерт. думав що жіночка на касі помилилася ))) так шо думаю там для тих виродків буде не цікаво. хто працював безпосередньо з реакторами мав навіть знижку відносно загальних цін
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20.07.2022 16:47 Ответить
То ти ще не їв у "обкомовських їдальнях! У звичайній "їдальні" по-перше такі страви не подавали По-друге - укафе за обід такий треба було платить від 6 до 8 рублів А в обкомовській їдальні все обходилося в 20-22 копійки
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20.07.2022 17:03 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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20.07.2022 17:15 Ответить
классика. главаря базы будут снова избирать. просто старый ушёл в чёрный дым ))
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20.07.2022 16:35 Ответить
Наївні кацапи думали сховатися за АЕС. Але трохи не зрозуміли, що є насправді високоточна зброя, і є вона не у них
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20.07.2022 16:37 Ответить
Высокоточное оружие тоже может подвести и смазать. Немогли наши пойти на такой риск и стрелять по территории рядом со станцией. Это не шуточки, это десятки/сотни тысяч жертв и десятки лет катастрофы.
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20.07.2022 16:46 Ответить
Є ще дрони-камікадзе.
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20.07.2022 16:50 Ответить
Про дрони-камікадзе - цілком імовірно.
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20.07.2022 16:53 Ответить
Вже є фотки. Польскі дрони зпрацювали.
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20.07.2022 17:37 Ответить
Ви взагалі в курсі по яким стандартам у плані захисту її будували? Не зірветься, навіть якщо влучать не туди. А не стріляють тому що немає чим, або все одно на людей по той бік Дніпра.
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20.07.2022 16:50 Ответить
Да,при первых стрелялках в городе, я читал заради понимания пояснения европейских физиков ядерщиков, американских, и наших, что все опасные обьекты атомных станций защищены от каких-то природних чп (землетрясение,ураганы и тд) , но никак не от военных бомбардировок ракетными снарядами. Попадет ракета в какой из блоков или бассейнов, это будет трындец. Их защита на такое не расчитана.
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20.07.2022 17:00 Ответить
землетрус менше шкодить, чим ракета? у 80 роках нам казали, реакторна частина АЕС розрахована на падіння пасажирського літака.
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20.07.2022 18:28 Ответить
Ну поидее меньше, оно же по другому на обьект действует и наверное тоже важно какой силы землетрясение.И да про самолеты тоже написано было, теоретически должно выдерживать падение самолета. Только это ведь совершено другое, самолет это удар по конструкции и допустим взрыв топлива, а ракета страшна не ударом, а силой которая приходит в действие после удара, а она адски разрушительна.
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20.07.2022 19:10 Ответить
Трагедию Фукусимы мощнейшее землетрясение вроде вызвало, так что и против природы не всегда попрешь.
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20.07.2022 19:30 Ответить
это было до Чернобыля или после? да и в Будапештском меморандуме много чего говорили, а что обещали за 30 лет это прям вообще (хотя может не обманывали, говорили что будут жить лучше имея ввиду исключительно себя, и - таки да). так что теория и практика немного отличаются. может *бнуть. может все улетит к кацапам от и до и польет их живительными струями радиации которые исправят лишнюю хромосому, а может засрет все до Крыма.
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20.07.2022 20:04 Ответить
Опасность не в том, что блок можно взорвать, а в том, что можно попасть в СХАЯТ, а оно находится на территории ЗАЭС.
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21.07.2022 12:38 Ответить
Вся фишка в том, что если случится авария по типу Чернобыля, то ликвидировать ее будет некому. Это не совок, дураков нету .
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20.07.2022 17:05 Ответить
Ты не прав. Совок тут непричем. Те кто устанавливал саркофаг спасли миллионы людей. Другое дело раньше небыло такой медицины, защитной амуниции и технологий, позволяющих и дистанционно многие вещи делать. И онии жертвовали собой, кто принудительно, кто добровольно. Они герои. И сейчас найдутся герои, но уже с меньшими рисками. Но это мы далеко зашли, Дай Бог что бы игры свинособак до этого не привели.
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20.07.2022 17:16 Ответить
Я показали справи при аварії на Фукусімі, хоч в японців і є патякаючі, танцююці та інші нікчемні роботи, ліквідацією все одно займалися люди з лопатами.
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20.07.2022 17:26 Ответить
это у нас нету, а немного севернее - еще кажется много. хотя они скорее будут п*здить радиоактивные хреновины и металл чем ликвидировать последствия, но - тоже вариант.
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20.07.2022 20:07 Ответить
Російські і білоруські пропагандони звернулись до міністра оборони Білорусі для сприяння в зйомці постановочного сюжету по "знищенню HIMMARS". Макет пускової установки передадуть з рф.Зйомка шоу для вати відбудеться на полігоні "Обуз-Лесновский" біля міста Барановичі в Білорусі🤣 все що потрібно знати про кацапських пропагандонів
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20.07.2022 16:46 Ответить
ja provoval nabratj nomera - tishina kto mozhet i imejet zhelanija dozvonica - skazhitj im budj laska , sho oni debili
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20.07.2022 18:22 Ответить
Звісно , що так гучно вибухають русофашисти на нашій святій землі 😠
партизанам і ЗСУ - респект ✊💪👍🏼❤️
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20.07.2022 17:52 Ответить
Колись лазив я по аднаґлазніках,хотів фото одного ватника з чернігівського села побачити.Знайшов.Стоїть він з другом-ватаном на дамбі в Енергодарі.Два одягнені ,як з кіна "Мєста встрєчі..",ухмилки на мордах як в Капчьонава,й пригадалось,як любили вони ***** в групах Аднаґлазнікав.А що тепер?Розбомбило 'імущєства.Чи ******* ***** й далі?
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20.07.2022 19:12 Ответить
Лякайте їх сук,що будете херачити по аес,вони сцикливі самі змиються! Потрібно їм показати,що ми безбашенніші за них,як розмова з гопником і все пісюни в ступорі. А коли перемовини,гуманність,законність і т д,тут все,тут вони на коні!!!
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20.07.2022 23:15 Ответить
З яких пір великий військовий аналітик Гончаренко знає, що робиться у нас в Запорізькій області, сидячи в закритій конурі, Льоха їдь на передову, чи сциш, то що ти навчився звіздіти , ми знаємо, а дальше ти не пішов. Може досить попугаїв-аналітиків подібних гончаренку, арестовичу і т.д., Знімайте з себе костюми і на фронт, ваш "талант " тут потрібний
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21.07.2022 11:45 Ответить
 
 