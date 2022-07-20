В оккупированном Энергодаре, недалеко от АЭС, прогремел взрыв. ВИДЕО
20 июля в оккупированном городе, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.
Нардеп Алексей Гончаренко написал, что сообщают о детонации на месте взрыва.
"Взрыв на военной базе оккупантов в Энергодаре. Говорят, что что-то прилетело и что-то детонирует", - отметил он.
Топ комментарии
+30 Наглая Морда
показать весь комментарий20.07.2022 16:30
+21 Вася Шевченко f77d76ba
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+20 Nov
показать весь комментарий20.07.2022 16:33
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тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
а вообще помните как нам перед шашлыком ушки навешивали про защиту критической инфраструктуры...
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
партизанам і ЗСУ - респект ✊💪👍🏼❤️