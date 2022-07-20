В оккупированном Энергодаре, недалеко от АЭС, прогремел взрыв. ВИДЕО

20 июля в оккупированном городе, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что сообщают о детонации на месте взрыва.

"Взрыв на военной базе оккупантов в Энергодаре. Говорят, что что-то прилетело и что-то детонирует", - отметил он.

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