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Мариуполь (5694) флаг (909)

Наклейки с флагом Украины по всему городу появляются в Мариуполе

маріуполь

Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе нарастает сопротивление местных жителей: распространяются листовки и появляются наклейки с флагом по всему городу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сопротивление нарастает каждый день. Флаг. Листовки. А сегодня уже наклейки флага Украины по всему городу. Наши партизаны напоминают, что Мариуполь – был, есть и будет Украиной. Чтобы никто не сомневался. Отдельно передают горячий привет оккупантам и советуют им оглядываться. Потому что Немизида бодрствует. И возмездие – рядом. Слава Украине", – написал Андрющенко.

Также он обнародовал видео из Мариуполя.

Смотрите: "Мариуполь – это Украина": в городе расклеивают проукраинские открытки, - Андрющенко. ВИДЕО
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Невідомим українським патріотам-респектище...
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20.07.2022 18:28 Ответить
Респект патриотам, но намного ефективнее был бы священый Химарс. Вообще немного удивляет почему от нас ниодного прилета в Североденецк или Лисичанск, наверняка у кацапов там есть уже базы
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20.07.2022 18:39 Ответить
Наверное, базы пока полупустые. Вот как наполнят, так и!..
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20.07.2022 19:03 Ответить
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20.07.2022 19:15 Ответить
Как этой женщине помочь? В таком возрасте оказаться в такой ситуации. Ужас.
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20.07.2022 21:06 Ответить
Многие из тех кто выжил оказались. Помочь ей нажаль могут только те кто оказался так же в Крыму, по причине кацапской агрессии. Беженцы по возможности друг другу помогают и в оккупации, помогают и местные, куда забрасывает нелёгкая военных действий. Нам с матерью, в оккупации, многие люди помогали, надеюсь и ей кто то смог помочь. Женщин обычно не трогают, так что у неё есть возможность выехать хоть как то.
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20.07.2022 21:53 Ответить
Жительницу Санкт-Путлербурга сдал собственный муж за плакат "нет войне"...тетке грозит тюрьма до 7 лет...
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20.07.2022 20:10 Ответить
 
 