Наклейки с флагом Украины по всему городу появляются в Мариуполе

Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе нарастает сопротивление местных жителей: распространяются листовки и появляются наклейки с флагом по всему городу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сопротивление нарастает каждый день. Флаг. Листовки. А сегодня уже наклейки флага Украины по всему городу. Наши партизаны напоминают, что Мариуполь – был, есть и будет Украиной. Чтобы никто не сомневался. Отдельно передают горячий привет оккупантам и советуют им оглядываться. Потому что Немизида бодрствует. И возмездие – рядом. Слава Украине", – написал Андрющенко.

Также он обнародовал видео из Мариуполя.

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