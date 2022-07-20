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Маріуполь (3206) прапор (472)

Наліпки з прапором України по всьому місту з'являються в Маріуполі

маріуполь

У тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі наростає спротив місцевих мешканців: поширюються листівки та з'являються наліпки з українським прапором по всьому місту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Спротив наростає щодня. Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапора України по всьому місту. Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись. Тому що Немізида не спить. І відплата - поруч. Слава Україні", - написав Андрющенко.

Також він оприлюднив відео з Маріуполя.

Також дивіться: "Маріуполь - це Україна": у місті розклеюють проукраїнські листівки, - Андрющенко. ВIДЕО

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Невідомим українським патріотам-респектище...
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20.07.2022 18:28 Відповісти
Респект патриотам, но намного ефективнее был бы священый Химарс. Вообще немного удивляет почему от нас ниодного прилета в Североденецк или Лисичанск, наверняка у кацапов там есть уже базы
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20.07.2022 18:39 Відповісти
Наверное, базы пока полупустые. Вот как наполнят, так и!..
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20.07.2022 19:03 Відповісти
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20.07.2022 19:15 Відповісти
Как этой женщине помочь? В таком возрасте оказаться в такой ситуации. Ужас.
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20.07.2022 21:06 Відповісти
Многие из тех кто выжил оказались. Помочь ей нажаль могут только те кто оказался так же в Крыму, по причине кацапской агрессии. Беженцы по возможности друг другу помогают и в оккупации, помогают и местные, куда забрасывает нелёгкая военных действий. Нам с матерью, в оккупации, многие люди помогали, надеюсь и ей кто то смог помочь. Женщин обычно не трогают, так что у неё есть возможность выехать хоть как то.
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20.07.2022 21:53 Відповісти
Жительницу Санкт-Путлербурга сдал собственный муж за плакат "нет войне"...тетке грозит тюрьма до 7 лет...
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20.07.2022 20:10 Відповісти
 
 