Наліпки з прапором України по всьому місту з'являються в Маріуполі
У тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі наростає спротив місцевих мешканців: поширюються листівки та з'являються наліпки з українським прапором по всьому місту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Спротив наростає щодня. Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапора України по всьому місту. Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись. Тому що Немізида не спить. І відплата - поруч. Слава Україні", - написав Андрющенко.
Також він оприлюднив відео з Маріуполя.
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