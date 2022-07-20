Наліпки з прапором України по всьому місту з'являються в Маріуполі

У тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі наростає спротив місцевих мешканців: поширюються листівки та з'являються наліпки з українським прапором по всьому місту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Спротив наростає щодня. Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапора України по всьому місту. Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись. Тому що Немізида не спить. І відплата - поруч. Слава Україні", - написав Андрющенко.

Також він оприлюднив відео з Маріуполя.

Також дивіться: "Маріуполь - це Україна": у місті розклеюють проукраїнські листівки, - Андрющенко. ВIДЕО