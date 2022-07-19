"Маріуполь - це Україна": у місті розклеюють проукраїнські листівки, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому і знищеному росіянами Маріуполі українці чинять спротив російським загарбникам і розповсюджують листівки.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Спротив у дії! В Маріуполі наші люди нагадали окупантам, що Маріуполь - це Україна. А окупантів чекає знищення! Відплата - поруч", - написав радник мера.

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Він також опублікував відео, на якому видно, як людина розклеює у місті листівки з написами "Маріуполь - це Україна! Смерть рашистам!"