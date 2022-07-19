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"Маріуполь - це Україна": у місті розклеюють проукраїнські листівки, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому і знищеному росіянами Маріуполі українці чинять спротив російським загарбникам і розповсюджують листівки.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Спротив у дії! В Маріуполі наші люди нагадали окупантам, що Маріуполь - це Україна. А окупантів чекає знищення! Відплата - поруч", - написав радник мера.

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Він також опублікував відео, на якому видно, як людина розклеює у місті листівки з написами "Маріуполь - це Україна! Смерть рашистам!"

Автор: 

Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+19
Маріуполь - це Україна
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19.07.2022 21:48
+9
Донецьк - це Україна.
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19.07.2022 22:39
+8
Подібні листівки зараз розклеюють і на території окупованої ще з 2014 року території України. Наприклад, Харцизьк - це Україна. Є люди які чекають повернення до неньки України. Слава Україні!
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19.07.2022 22:02
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Маріуполь - це Україна
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19.07.2022 21:48 Відповісти
Слово "тимчасово" напружує. Листівки - це тоді, коли в тероборону до захоплення.. скільки % півмільйонного Маріуполя вступила? Хтось має таку інфу.
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19.07.2022 21:58 Відповісти
Вроде полторы тысячи, но я могу ошибаться. Плюс я точно помню добровольцев, которые пошли защищать город, после начала войны, но до окружения. В основном молодежь, но насколько много тоже точно сказать не могу.
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19.07.2022 22:55 Відповісти
Не розумію навіщо спамити цього риговсьго гандона який умив руки як Понтій Пелат і не провів массової евакуації жителів міста. Час був як мінімум 4 доби, бажання у цього "мера" не було.
Як називається пожежник який залишає цивільних у будинку що горить? Злочинець.
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19.07.2022 22:00 Відповісти
Если уж и рисковать своей жизнью, то не расклеиванием листовок. Эффект копеечный, а риск огромный
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19.07.2022 22:01 Відповісти
Подібні листівки зараз розклеюють і на території окупованої ще з 2014 року території України. Наприклад, Харцизьк - це Україна. Є люди які чекають повернення до неньки України. Слава Україні!
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19.07.2022 22:02 Відповісти
Донецьк - це Україна.
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19.07.2022 22:39 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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19.07.2022 22:59 Відповісти
Одна дві листівки не робить його вже таким про-українським.
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20.07.2022 07:22 Відповісти
 
 