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Із Маріуполя у бік Росії виїхали лише 6% мешканців, - мер Бойченко

бойченко

Із тимчасово захопленого російськими військами Маріуполя в бік Росії поїхали тільки 6% місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

"Те, скільки маріупольців поїхали в бік росії, це невелика кількість, невеликі відсотки, це лише 6%. Але ми маємо розуміти, що це також і депортація. Що це не тільки ті люди, які виїхали в бік росії, а в першу чергу це були депортовані люди, які вимушені були виїжджати в бік росії", - сказав мер.

Він зазначив, що ці люди сьогодні шукають можливість виїхати з росії, повернутися в Україну, і таких дуже багато.

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"І, дякуючи всім волонтерам, які допомагають сьогодні в росії нам, українцям, повертатися до України. І таких випадків зараз багато - люди виїжджають спочатку до Прибалтики або до Грузії, а потім вже рухаються в бік України. Різні шляхи використовують сьогодні наші українці", - заявив Бойченко.

Мер нагадав, що росіяни не давали маріупольцям виїжджати в бік України, а тільки дозволяли виїжджати в бік росії. Тобто, депортували до росії.

За словами Бойченка, за кордоном сьогодні знаходяться десь приблизно чотири тисячі місцевого населення Маріуполя - це ті, хто виїхав до Польщі та інші держави Європи.

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А на підконтрольній Україні частині держави сьогодні знаходяться більше 200 тис. місцевого населення, і це можна побачити через центри підтримки маріупольців ("ЯМаріуполь") і білінг.

"У місті Маріуполі, на жаль, залишаються більше 100 тис. населення, за нашою оцінкою, 120 тис. місцевого населення. І десь 20 тис. – це живуть на околицях міста Маріуполя. В цій статистиці 70% - це літні люди, які не мають змоги з точки зору свого здоров’я виїжджати в бік України. І треба створювати ці умови разом з ООН і Червоним Хрестом", - констатував Бойченко.

Він закликав об’єднуватися міжнародні організації для вирішення проблеми виїзду маріупольців із захопленого росіянами міста.

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Большая часть из них выедет из раши за границу .
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19.07.2022 19:17 Відповісти
Зато пацана с украинским флагом хотели побить. Местные такие местные.
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19.07.2022 19:31 Відповісти
Слышал свист, но кто и о чем без понятия? Кто хотел побить, сколько их было? Сразу на всех местных натянул. Мальчик с флагом тоже местный. Девушка с лентами в курсах тоже местная.
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19.07.2022 20:10 Відповісти
Абсолютное большинство мариупольцев - рашизоидные гопники-даунбасеры. Желаю тебе всю оставшуюся жизнь рядом с ними прожить, заодно пропитаешься духовными скрепами с боярой.
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19.07.2022 20:26 Відповісти
А рашисти кажуть, що 2,5 млн українців уже у них.
Наші казали, що більше 1 млн, із них 200 000 дітей.
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19.07.2022 19:51 Відповісти
Знаєте що для мене величезна трагедія з якою важко боротися у серці? Це наші вивезені діти до рашки, сотні тисяч.

Більшість з них ніколи не повернеться додому, не побачить батьків, не будуть знати що вони українці , коли виростуть , чи взагалі будуть продані в рабство ,си на органи!
Це наша трагедія ‼️😠
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19.07.2022 20:18 Відповісти
6% від скількох?
від 400 тисяч?
За свідченнями місцевих, в Маріуполі вати було приблизно половина населення
Куди ж виїхала решта? Невже розіхалась по Україні та Європі…
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19.07.2022 19:58 Відповісти
Я местный, ты обладаешь недостоверной, утрированной и краааайне обобщенной информацией. Притом что даже я местный ограничен только кругом своего знакомства, работы и могу сказать абсолютно ща всех. Ваты ровно столько же сколько и везде.
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19.07.2022 20:12 Відповісти
А что 60 -70 тысяч человек это мало!! И это при том , что вы всё время врёте !! ... А Верещук говорит о 100 тысячах переселенцев -депортантов в ДНР и Россию!!
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19.07.2022 20:23 Відповісти
 
 