Із Маріуполя у бік Росії виїхали лише 6% мешканців, - мер Бойченко

Із тимчасово захопленого російськими військами Маріуполя в бік Росії поїхали тільки 6% місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

"Те, скільки маріупольців поїхали в бік росії, це невелика кількість, невеликі відсотки, це лише 6%. Але ми маємо розуміти, що це також і депортація. Що це не тільки ті люди, які виїхали в бік росії, а в першу чергу це були депортовані люди, які вимушені були виїжджати в бік росії", - сказав мер.

Він зазначив, що ці люди сьогодні шукають можливість виїхати з росії, повернутися в Україну, і таких дуже багато.

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"І, дякуючи всім волонтерам, які допомагають сьогодні в росії нам, українцям, повертатися до України. І таких випадків зараз багато - люди виїжджають спочатку до Прибалтики або до Грузії, а потім вже рухаються в бік України. Різні шляхи використовують сьогодні наші українці", - заявив Бойченко.

Мер нагадав, що росіяни не давали маріупольцям виїжджати в бік України, а тільки дозволяли виїжджати в бік росії. Тобто, депортували до росії.

За словами Бойченка, за кордоном сьогодні знаходяться десь приблизно чотири тисячі місцевого населення Маріуполя - це ті, хто виїхав до Польщі та інші держави Європи.

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А на підконтрольній Україні частині держави сьогодні знаходяться більше 200 тис. місцевого населення, і це можна побачити через центри підтримки маріупольців ("ЯМаріуполь") і білінг.

"У місті Маріуполі, на жаль, залишаються більше 100 тис. населення, за нашою оцінкою, 120 тис. місцевого населення. І десь 20 тис. – це живуть на околицях міста Маріуполя. В цій статистиці 70% - це літні люди, які не мають змоги з точки зору свого здоров’я виїжджати в бік України. І треба створювати ці умови разом з ООН і Червоним Хрестом", - констатував Бойченко.

Він закликав об’єднуватися міжнародні організації для вирішення проблеми виїзду маріупольців із захопленого росіянами міста.

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