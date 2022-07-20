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Жителям Никополя из-за обстрелов предлагают выехать вглубь района

нікополь

Вражеские обстрелы Никополя со стороны временно оккупированного Энергодара стали регулярными, поэтому руководство района предлагает жителям переехать в глубь территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко

"Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, громады Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий! Речь идет о временном, более безопасном убежище", - говорится в сообщении.

Как отмечает Евтушенко, как только опасность пройдет, никопольцы смогут вернуться в родной город.

"В настоящее время есть временное жилье для 100 человек", - отмечает глава РВА.

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