Ярош о возможном лишении Корбана гражданства: Такие действия – удар по обороноспособности Днепропетровской области
Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош прокомментировал возможное лишение гражданства руководителя территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
Об этом он пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Не привык комментировать слухи, но искренне удивлен информацией о возможном лишении гражданства руководителя областного Штаба территориальной обороны Геннадия Корбана.
Если это правда, то такие действия – удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Сичеславской области…
Если это вражеский "вброс", то они знают, как можно дестабилизировать ситуацию и разделять патриотов Украины… значит, нужно делать выводы.
Господин Президент, рассчитываю на Ваше стремление победить в этой Войне!
Ибо, в единстве – сила!" – заявил Ярош.
Ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича.
Пожалуйста, подождите...
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства.
Конституція України. Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
В мене крім американського громадянства є громадянство ще трьох держав і ніхто мене не лишить українського громадянства, якщо я сама цього не захочу.
Ну так что ,пан Ярош? " Это нога ,у кого надо нога!" Да? -трогать низя.
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Пока Бутусов отсутствует, творится чёрти-что.
Чи може він керівник тієї тероборони, що громила ятки приватних підприємців?
Вывез со складов весь Гептил....
Если бы он этого не сделал...была бы катастрофа...попади хотя бы одна путлерская ракета в склад...и она попала...но склад был пуст...