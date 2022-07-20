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Новости Война
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гражданство (1269) Корбан (548) Ярош (314)

Ярош о возможном лишении Корбана гражданства: Такие действия – удар по обороноспособности Днепропетровской области

ярош

Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош прокомментировал возможное лишение гражданства руководителя территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Об этом он пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Не привык комментировать слухи, но искренне удивлен информацией о возможном лишении гражданства руководителя областного Штаба территориальной обороны Геннадия Корбана.

Если это правда, то такие действия – удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Сичеславской области…

Читайте: В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича, - СМИ

Если это вражеский "вброс", то они знают, как можно дестабилизировать ситуацию и разделять патриотов Украины… значит, нужно делать выводы.

Господин Президент, рассчитываю на Ваше стремление победить в этой Войне!

Ибо, в единстве – сила!" – заявил Ярош.

Ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича.
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Топ комментарии
+24
Может, сперва Зелю с Дерьмаком гражданства лишить, а потом уже Корбана?
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20.07.2022 22:53
+21
та ср..ли вони на єдність, і вже тим більше на оборонноздатність країни, як і на саму країну.
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20.07.2022 22:48
+21
За такою логікою ліквідація Кварталу-95 - це удар по обороні України.

Про Єрмака зовсім краще не згадувати. Його звільнення призведе мабуть до кінця світу.
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20.07.2022 23:00
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Пишу вдруге :
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства.

Конституція України. Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
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20.07.2022 23:51 Ответить
При цьому подвійне громадянство в Україні заборонено, датою виходу з громадянства України є набуття громадянином України громадянства іншої держави. Здійснюється у судовому порядку.
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21.07.2022 00:14 Ответить
якщо вас лишили українського громадянства коли ви набули американського то Це не значить що всі такі як ви.
В мене крім американського громадянства є громадянство ще трьох держав і ніхто мене не лишить українського громадянства, якщо я сама цього не захочу.
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21.07.2022 08:02 Ответить
Указом президента, якщо тіло на посаді захоче.
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21.07.2022 11:05 Ответить
"Ярош", гуцульською, Ярослав.
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21.07.2022 00:27 Ответить
Тут не про ім'я, а про нутро.
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21.07.2022 08:53 Ответить
Говорят что неподкупных нет ,просто у каждого своя цена,не хочется в это верить,но...Меня уже само это -"Пане Президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій Війні ."
Ну так что ,пан Ярош? " Это нога ,у кого надо нога!" Да? -трогать низя.
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20.07.2022 23:56 Ответить
А вот путенские олигархи Авен и Фридман таки получили украинское гражданство. Как сообщают СМИ, ТАЙНЫМ указом президента...👺
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20.07.2022 23:59 Ответить
Но они отказались от российского ?
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21.07.2022 08:54 Ответить
І усі забули про татарова та єрмака,гарно грається жидівня
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21.07.2022 00:39 Ответить
Ярош явно не оплачивал наши парковки по 25 грн в час на счета частной компании
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21.07.2022 00:54 Ответить
Очередной финт ушами. Вброс неправдивой информации для отвлечения проблем с Ермаком.
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21.07.2022 01:25 Ответить
Це . дійсно. вкид для народу. щоб відволікти від зрадницької політики зевлади.
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21.07.2022 01:42 Ответить
Ех, Ярош, Ярош. Такий дорослий, а віриш, що президенту потрібна перемога. Та коломойський вже продав пів України, не знають тільки, як це зафіксувати.
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21.07.2022 01:45 Ответить
він насамперед закликає до єдності і це важливо. а ти мелеш дурню!
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21.07.2022 03:06 Ответить
якщо той мудило, а воно мудило, бенін подєльнік, прада кажуть той його кинув, що впринципі нічого не змінює, має ще й інше громадянство, то ого давно треба позбавитиі викинути нафіг. обороноздатність не постраждає, для цього є ВСУ і народ, а не якісь корбани. і Беню теж можна позбавити, після чого видати штатам, оце буде номер, США зброї дадуть більше і швидше.
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21.07.2022 07:12 Ответить
Тролляка російська

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:14.07.2022
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21.07.2022 07:43 Ответить
Недавно прошла волна перегистаций: ваша єлектронная почта не існує,
входите через фейсбук, твиттер или ютуб.
Ваш цензоровский пароль нам пох.
Пока Бутусов отсутствует, творится чёрти-что.
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21.07.2022 08:59 Ответить
А що , у нас є така посада, пане Яроше, керівник обласного Штабу територіальної оборони? Так він що, військовий? Бо тероборона є складовою ЗСУ.
Чи може він керівник тієї тероборони, що громила ятки приватних підприємців?
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21.07.2022 07:30 Ответить
Больше рейдеров всяких и разных.
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21.07.2022 09:01 Ответить
Корбан спас днепровскую область от крыс путлера простым способом...
Вывез со складов весь Гептил....
Если бы он этого не сделал...была бы катастрофа...попади хотя бы одна путлерская ракета в склад...и она попала...но склад был пуст...
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21.07.2022 07:33 Ответить
Як можна мене позбавити того факту, що я народився у м. Самбір, Львівської обл...? Хто позбавить мене того, що я отримав громадянство, бо Конституція так пише... Яка це все дурня...! Якщо мої дії щось там порушують, хай отримають квалїфікацію за відповідною статею... Ще забороніть мені земляніном називаться... Бовдури...!
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21.07.2022 08:24 Ответить
Ярош виконав клятву помститися за Сашка Білого ?
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21.07.2022 09:25 Ответить
Яку він коли клятву виконував чи хоча б яке слово? Хіба що перед своїми коемлівськими замовниками.
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21.07.2022 11:11 Ответить
Ярош - давно вже не той Ярош. візитівками якого лякали кремль.
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21.07.2022 13:37 Ответить
зеленський, ти мерзотний кловун.
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22.07.2022 17:38 Ответить
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