Ярош о возможном лишении Корбана гражданства: Такие действия – удар по обороноспособности Днепропетровской области

Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош прокомментировал возможное лишение гражданства руководителя территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Об этом он пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Не привык комментировать слухи, но искренне удивлен информацией о возможном лишении гражданства руководителя областного Штаба территориальной обороны Геннадия Корбана.

Если это правда, то такие действия – удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Сичеславской области…

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Если это вражеский "вброс", то они знают, как можно дестабилизировать ситуацию и разделять патриотов Украины… значит, нужно делать выводы.

Господин Президент, рассчитываю на Ваше стремление победить в этой Войне!

Ибо, в единстве – сила!" – заявил Ярош.

Ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича.