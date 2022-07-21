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Новости Война
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Пентагон (1415) Милли (118)

Война в Украине, скорее всего, останется затяжным конфликтом, - Милли

марк,міллі

Скорее всего, война России против Украины не завершится в ближайшее время и в будущем перейдет в затяжную форму.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного - сильного против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил генерал.

Читайте: Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли

Ранее Ллойд Остин заявил, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит искать новые способы предоставления долгосрочной военной помощи Киеву.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть безотлагательной", - отметил чиновник.
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Топ комментарии
+54
если давать оружие по капле в день - то да.
Делаем выводы и не тупим, Милли
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21.07.2022 01:58
+45
" Цей Вибір 2019р. ми будемо
вихаркувати кров'ю не один рік "

(с) Тарас Чорновіл
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21.07.2022 02:14
+35
Тодi будемо Хаймерсами денацiфiковувати та демiлiтарiзовувати рашистiв тривалий час. Якщо 4 одиницi техники зупинили ворога на всiх небезпечних напрямках, то 20 одиниць створять ïм жахливе пекло. Нехай продовжують воювати за лозунгом: "баби нарожають". В них був вибiр, а в Украïни нема.
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21.07.2022 01:59
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Страница 2 из 2
Росіян заспокоять тільки масові превентивні атомні удари по їх параші.

Ось як тільки згорять в атомному вогні росіяни так зразу ж перестануть погрожувати атомною зброєю, нападати на слабких, окуповувати землі, робити геноциди, розкрадати все до чого змогли дотягнутись, робити світовий голод та все решта.
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21.07.2022 07:56 Ответить
от да. могли б гепнути по бункеру і все б налагодилося.
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21.07.2022 10:29 Ответить
Ви лише тупі порохоботи чи може ще й рашисти? У ядерній війні не буде переможців, це зброя самознищення по факту, якщо не людей, то планети, яка ніколи не повинна застосовуватись.
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21.07.2022 11:33 Ответить
Ми вже все зрозуміли- ця війна на знищення (побільше) крисіян за наш рахунок.
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21.07.2022 09:31 Ответить
А вы попробуйте поставлять вооружение не по чайной ложечке и решите вопрос с поставкой танков и бомбардировщиков. Тогда и затяжное наступление кацапов трансформируется в их отступление. Или они боятся, что путлер от стремительного поражения озвереет и потому оккупанта надо истреблять постепенно? Так у оккупанта ещё найдутся простые ваньки, желающие заработать за убийство людей. Арестович ещё пару месяцев назад заявлял, что у рашки нет резервов для битвы за Донбасс, но потом "откуда-то" пришло пополнение, захватило Луганскую область и всё никак не останавливается в Донецкой.

Возможно, это заявление - для "внутреннего потребления", чтобы народы стран Запада приготовились "затянуть пояса". Но ведь Джонсона "отставили" вроде бы именно за это - за то, что якобы сосредоточился на поддержке Украины и "забыл о внутренней политике". Потому гражданам США надо дать перспективу - сказать, сколько ещё придётся терпеть повышение цен. А то скоро выборы, а на них могут проголосовать за республиканцев с Трампом, который умудрился противопоставить поддержке Украины финансирование безопасности американских школ - якобы на Украину есть деньги, а в собственных школах не могут защитить детей от вооружённых маньяков. Много ли он нам напоставляет с таким подходом? Разумеется, нет.
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21.07.2022 09:39 Ответить
Пополнение пришло не "откуда-то", а именно те войска, что удалось оркам вывести с Киевской, Черниговской и Сумской, они их привели в какое-то порядок и бросили на атаку Луганской области. Да и то, ключевую роль в захвате Северодонецка-Лисичанская сыграла масса рашисткой арты и плюс то, что у нас закончились снаряды 152мм. Если бы не это, то ничего бы им не удалось.
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21.07.2022 10:51 Ответить
З Зелею у владі война в Україні має бути тільки заяжной.
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21.07.2022 09:45 Ответить
Найімовірніше, війна Росії проти України не завершиться найближчим часом та у майбутньому перейде у затяжну форму.- тільки тому.що це вигідно не тільки окупанту, а й тим хто хоче зробити цю війну затяжною для винищення більшої кількості українського народу.
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21.07.2022 09:58 Ответить
Чесно кажучи, я поділяю його думку. Буде тривати дото, доки не задавлять санкціями рашку і не переділять її ринки. Іншої дороги тут нема.
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21.07.2022 10:04 Ответить
Почему этот высокопоставленный чиновник называет разрушительную агрессию просто конфликтом? Или не захотел обидеть плешивого. Тогда лучше мог бы назвать спецоперацией. Получается американцы одной рукой помогает Украине а с другой стороны не хотят потерять Пуклина?
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21.07.2022 10:21 Ответить
Ему наплевать, что подумают в части определений. Сказал что хотел сказать. Просто привычная фразеология. Войны против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и т.д. и т.п. они войнами тоже не называли. Так, отдельные операции.
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21.07.2022 12:28 Ответить
Проти якої Югославії? Може настав час відкрити географічний атлас і подивитися що знаходиться на Балканах ?
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21.07.2022 15:48 Ответить
откройте атлас за 1999 год.
Операция «Союзная сила» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Operation Allied Force, в историографии США - Operation «Noble Anvil», в историографии Сербии - Милосрдни анђео) или же Бомбардировки НАТО в Югославии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F боевые действия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия , происходившие в период с https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 24 марта по https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 10 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года .
Тоже "спецоперация"
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21.07.2022 16:03 Ответить
Типо они не верят в победу или я его не так понял ?
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21.07.2022 10:28 Ответить
та вже набрид цей Міллі, синоптик, блін.
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21.07.2022 10:32 Ответить
Поки країною керує Єрмак,поки у владних структурах та силових органах тьма тьмуща зрадників і колаборантів,поки існує ідеологічна структура як московський патріархат,доти війна не закінчиться.Є чимало сил яким вігідна ця затяжна війна.Не перестаю "дякувати" 73% дебілам за їх вибір."Ржіть суки і далі"
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21.07.2022 10:34 Ответить
Якби можна, поставив би десяток вподобайок
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21.07.2022 14:24 Ответить
Да все просто Милли,Западноевропейские союзники будут подкармливать плешивого баблом от продажи газа а это почти миллиард в день!!Задумайтесь над этой цифрой,остается дело за малым,купить на эти деньги в/точное оружие,дроны и м/схемы,вот Иран уже в очереди.
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21.07.2022 10:37 Ответить
Ты газ отключил уже у себя? Беги, кормилец плешивого, отключай
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21.07.2022 13:32 Ответить
Надо готовится к затяжной войне. Уж очень много людей убито. Разрушена инфраструктура. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантов будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
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21.07.2022 12:27 Ответить
Рашка хоче повний контроль над Україною. Не має питання про російську мову і її "утиски", є бажання окупувати території і позбавити суверенітету. Як на таких умовах можна вести перемовини, та ніяк, тим більше, рашка і не прагнула цього, бо чекає тільки повну капітуляцію.
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21.07.2022 12:47 Ответить
сейчас они умылись кровью. людей у них уже критически не хватает. мобилизацию, даже частичную, проводить не хотят и не могут. Они придут договариваться. Полного контроля над Украиной им не достичь. Запад не даст.
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21.07.2022 13:49 Ответить
А у нас всё в шоколаде, да?
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21.07.2022 17:05 Ответить
не вийде домовитись бо вони тупо хотять нашої смерті. Щоб ні України ні українців не існувало. Вони ведуть з нами війну на винещення.
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21.07.2022 12:55 Ответить


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Регистрация:17.07.2021
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21.07.2022 13:36 Ответить
Якби ж то в рашиків були лиш ті цілі, які ви назвали...Там цілі куди глибші
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21.07.2022 13:37 Ответить
Какое же замечательное будущее у Украины при таком сценарии... Сколько украинцев после такого останется, подумал хоть? 5-10 миллионов?
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21.07.2022 12:53 Ответить
Їм на це пофіг...
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21.07.2022 13:38 Ответить
Не тринди Міллі Ваніллі - це мабуть той що казав що Київ захоплять за три дні 🤓
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21.07.2022 12:29 Ответить
Можливо він має на увазі, що Україна буде навіть після звільнення всіх абсолютно територій знаходитись під постійними ракетними обстрілами з території рашки і Білорусі. Рашка буде вважати Лугандонію і Крим окупованими Україною, тому обстріли і ризик нової війни залишаться. Відмова стріляти по території рашки зроблять з нас мішень, а по факту мертвими українську територію вздовж кордону шириною до 100 км, де все буле знищене і ракетні удари по всій території України.
Це зараз якраз відбувається на Чернігівщині і Сумщині, постійні обстріли з рашки і мовчання ЗСУ.
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21.07.2022 12:43 Ответить
складається враження, що ця тягомотина із зброєю по каплі та затяжною війною вигідна адміністрації Байдена
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21.07.2022 13:28 Ответить
нажаль саме так
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21.07.2022 14:47 Ответить
Не Байдена, а ЛЮБІЙ адміністрації США.
Подумаємо. Щоб лишень запустити ленд-ліз, їм треба було 5 місяців. Ясно, що така серйозна програма, фактично заходи перебудови економіки США на воєнний лад, потриває десь рік. А потім треба буде ще кілька років, щоб освоїти всі виділені на то військові бюджети. Якщо війна в Україні закінчилася би до кінця року або навіть до кінця літа 2022 року (при наявності достатньої кількості техніки), то як би вони заробили ці гроші?
Отже, нас свідомо перетворюють на європейське Сомалі, де вічно йде війна, і куди вічно треба буде поставляти військову техніку.
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21.07.2022 17:18 Ответить
Ще один спеціаліст..
А може ви лапотнік, який намагається втовкмачити українцям російську баланду про погані штати.
Мовляв спровокували війну, розтягнули, заробляють на ній, а тим часом два братніх народи вбивають одне одного.
Така ж суть вашої писаніни. І не тільки вашої. Ще знизу є така ж особъ.

Дибілушки не розуміють, що в штатах діє закон. Під нас виділили фінансування. І зовсім не означає, що вже завра тут буде зіркова флотилія. Зброю треба комусь треба привезти, а замість виданого нам замінити в себе. Ще треба навчити велику кількість українців нею користуватись.
Лендліз це не шашлики посмажити.
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21.07.2022 17:41 Ответить
Пан генерал помилявся щодо України неодноразово. Помиляється і цього разу : це не війна в Україні, це війна росії проти цивілізації, яку в першу чергу уособлює США.

Це не локальний а глобальний конфлікт, він поки що йде в Україні, в ньому поки що не стріляють "дозволеними" ядерними зарядами чи "недозволеними" химічними зарядами, але в цьому конфлікті проходить випробування здатність цивілізації (себто Заходу) захистити кордони цивілізації. Бо вони ж пролягали у владівостоку, як казали клінтон чи обама. А виявляється що насправді десь під Харковом чи Запоріжжям. За три місяці цієї війни кордони цивілізації втратили кілька десятків тисяч квадратних кілометрів території. Неслабо, га?

І поки що Захід робить одну помилку за іншою.
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21.07.2022 13:38 Ответить
Конечно затяжная , по сравнению скорости ракеты попадание в жилые дома , скорость снаряда каждый день ,каждую ночь . Этот ***** , куячит по нам разрушая все . Или скорость рассмотрение санкций заседаний , скорость черепашья подача оружия . Мы только обороняемся , все это знают , и видят. Начало помощи было более впечатляюще .
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21.07.2022 13:52 Ответить
Украина не должна проиграть, а русня не должна победить. Тогда, что в итоге получается, стесняюсь спросить? Ничья в войне бывает
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21.07.2022 14:15 Ответить
Побед в войне не бывает...проигрывают все...особенно победители ..
Софи Лорен.итальянская киноактриса.2005г.
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21.07.2022 14:49 Ответить
Вони могли би і без війни робити бабки.
До речі , скрізь у світі життя дорожчає, ситуація дестабілізується. Навряд чи це можна назвати вигодою у війні. Треба було просто не обирати клоуна.
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21.07.2022 16:47 Ответить
Лише ставши ,,Червоно Чорною,,
Україна стане Дійсно Українською,а значить і ДІЙСНО вирішить усі свої ,як внутрішні(зачистка)так зовнішні(знищення)проблеми!!
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21.07.2022 18:55 Ответить
Краще зараза затяжна, з санкціями, повним виснаженням і розвалом кацапії, ніж нова через 5-10 років з новою силою і врахуванням всих попередніх помилок. Так що тільки до кінця. Кінця рфії.
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21.07.2022 19:20 Ответить
Затяжний конфлікт не витримають ні ми ні рашисти.
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21.07.2022 20:29 Ответить
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