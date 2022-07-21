Война в Украине, скорее всего, останется затяжным конфликтом, - Милли
Скорее всего, война России против Украины не завершится в ближайшее время и в будущем перейдет в затяжную форму.
Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного - сильного против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил генерал.
Ранее Ллойд Остин заявил, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит искать новые способы предоставления долгосрочной военной помощи Киеву.
"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть безотлагательной", - отметил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Ось як тільки згорять в атомному вогні росіяни так зразу ж перестануть погрожувати атомною зброєю, нападати на слабких, окуповувати землі, робити геноциди, розкрадати все до чого змогли дотягнутись, робити світовий голод та все решта.
Возможно, это заявление - для "внутреннего потребления", чтобы народы стран Запада приготовились "затянуть пояса". Но ведь Джонсона "отставили" вроде бы именно за это - за то, что якобы сосредоточился на поддержке Украины и "забыл о внутренней политике". Потому гражданам США надо дать перспективу - сказать, сколько ещё придётся терпеть повышение цен. А то скоро выборы, а на них могут проголосовать за республиканцев с Трампом, который умудрился противопоставить поддержке Украины финансирование безопасности американских школ - якобы на Украину есть деньги, а в собственных школах не могут защитить детей от вооружённых маньяков. Много ли он нам напоставляет с таким подходом? Разумеется, нет.
Операция «Союзная сила» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Operation Allied Force, в историографии США - Operation «Noble Anvil», в историографии Сербии - Милосрдни анђео) или же Бомбардировки НАТО в Югославии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F боевые действия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия , происходившие в период с https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 24 марта по https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 10 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года .
Тоже "спецоперация"
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Регистрация:17.07.2021
Це зараз якраз відбувається на Чернігівщині і Сумщині, постійні обстріли з рашки і мовчання ЗСУ.
Подумаємо. Щоб лишень запустити ленд-ліз, їм треба було 5 місяців. Ясно, що така серйозна програма, фактично заходи перебудови економіки США на воєнний лад, потриває десь рік. А потім треба буде ще кілька років, щоб освоїти всі виділені на то військові бюджети. Якщо війна в Україні закінчилася би до кінця року або навіть до кінця літа 2022 року (при наявності достатньої кількості техніки), то як би вони заробили ці гроші?
Отже, нас свідомо перетворюють на європейське Сомалі, де вічно йде війна, і куди вічно треба буде поставляти військову техніку.
А може ви лапотнік, який намагається втовкмачити українцям російську баланду про погані штати.
Мовляв спровокували війну, розтягнули, заробляють на ній, а тим часом два братніх народи вбивають одне одного.
Така ж суть вашої писаніни. І не тільки вашої. Ще знизу є така ж особъ.
Дибілушки не розуміють, що в штатах діє закон. Під нас виділили фінансування. І зовсім не означає, що вже завра тут буде зіркова флотилія. Зброю треба комусь треба привезти, а замість виданого нам замінити в себе. Ще треба навчити велику кількість українців нею користуватись.
Лендліз це не шашлики посмажити.
Це не локальний а глобальний конфлікт, він поки що йде в Україні, в ньому поки що не стріляють "дозволеними" ядерними зарядами чи "недозволеними" химічними зарядами, але в цьому конфлікті проходить випробування здатність цивілізації (себто Заходу) захистити кордони цивілізації. Бо вони ж пролягали у владівостоку, як казали клінтон чи обама. А виявляється що насправді десь під Харковом чи Запоріжжям. За три місяці цієї війни кордони цивілізації втратили кілька десятків тисяч квадратних кілометрів території. Неслабо, га?
І поки що Захід робить одну помилку за іншою.
Софи Лорен.итальянская киноактриса.2005г.
До речі , скрізь у світі життя дорожчає, ситуація дестабілізується. Навряд чи це можна назвати вигодою у війні. Треба було просто не обирати клоуна.
Україна стане Дійсно Українською,а значить і ДІЙСНО вирішить усі свої ,як внутрішні(зачистка)так зовнішні(знищення)проблеми!!