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Николаев (2111) обстрел (25782) Сенкевич (188)

Николаев массово обстреляли ночью

ракета

Во время воздушной тревоги в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", - написал он в телеграм-канале.

О последствиях обстрелов официальной информации пока не было.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 03:07. Отбой тревоги раздался в 03:47.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли кассетными снарядами Николаев, - мэр Сенкевич
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Ну тепер ці тварі націлились на Миколаїв ,теж будуть його нищити як Маріуполь та Харків.
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21.07.2022 06:36 Ответить
націлились не зараз а з самого початку
нас обстрілюють майже кожного дня з початку війни
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21.07.2022 22:00 Ответить
Николаев, держись. "Всё пройдёт, и это тоже".
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21.07.2022 06:44 Ответить
 
 