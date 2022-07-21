Николаев массово обстреляли ночью

Во время воздушной тревоги в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", - написал он в телеграм-канале.

О последствиях обстрелов официальной информации пока не было.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 03:07. Отбой тревоги раздался в 03:47.

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