Николаев массово обстреляли ночью
Во время воздушной тревоги в городе раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают", - написал он в телеграм-канале.
О последствиях обстрелов официальной информации пока не было.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 03:07. Отбой тревоги раздался в 03:47.
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