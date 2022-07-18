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Николаев (2108) обстрел (25742) Сенкевич (188)

Рашисты обстреляли кассетными снарядами Николаев, - мэр Сенкевич

обстріл,миколаїв

18 июля около 17:15 российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В основном попали в частный сектор - повреждены окна и крыша в частных домах. По состоянию на 22:00 известно о двух раненых - жене и муже. Их забрала скорая", - говорится в сообщении.

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Гидота кацапська
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19.07.2022 10:12 Ответить
 
 