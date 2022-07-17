Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Спасатели разбирают завалы на месте ударов российских войск в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли в Николаеве объекты промышленности и инфраструктуры. Вследствие ракетных ударов произошли разрушения зданий и пожары.

По состоянию на 9:00 спасатели ГСЧС ликвидировали все очаги возгораний. На одном из объектов идет разбор завалов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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