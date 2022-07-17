РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11309 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 140 8

Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Спасатели разбирают завалы на месте ударов российских войск в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли в Николаеве объекты промышленности и инфраструктуры. Вследствие ракетных ударов произошли разрушения зданий и пожары.

По состоянию на 9:00 спасатели ГСЧС ликвидировали все очаги возгораний. На одном из объектов идет разбор завалов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также: Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пожары на двух промышленных предприятиях, - Ким

Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич 01

Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич 02
Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич 03
Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич 04

Автор: 

Николаев (2152) обстрел (27151) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типичное поведение лаптекопытных тварей. При прямом контакте в нашими ВСУ репоеды всегда подучают звиздюлей и пачками отправлятся на концерт в Кобзону. А так как этот злобный дикий народец не может нам ответить, то они со злобы бьют по гражданским.
За все это кацапня ответит своей кровью.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:19 Ответить
Розтрощили якийсь цех, чи якісь майстерні. Мабуть там щось робили для армії.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:29 Ответить
все гораздо хуже
показать весь комментарий
17.07.2022 11:12 Ответить
И реальна какая ситуация?
показать весь комментарий
17.07.2022 11:18 Ответить
хуже - это то, что ты, ******, пытаешься под многими сообщениями на цензоре нагнетать обстановку. Но чем больше вы, мрази фашистские, будете убивать Украинцев, тем сильнее вас будем ненавидеть и уничтожать.
показать весь комментарий
17.07.2022 11:20 Ответить
Ну у нас нету самолетов (танков, пушек, снарядов, ПВО) поэтому контрнаступление невозможно. Как-то так.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:41 Ответить
Кацапські шакали знищують все , що украінці здобули важкою працею !

Будете горіти в пеклі живцем , кляті рашисти , так як прощення вам ніколи не буде !😠
показать весь комментарий
17.07.2022 10:52 Ответить
Плюс ******* долларов по репарациям
показать весь комментарий
17.07.2022 10:54 Ответить
 
 