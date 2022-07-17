Рашисты обстреляли объекты промышленности и инфраструктуры Николаева, - Сенкевич. ФОТОрепортаж
Спасатели разбирают завалы на месте ударов российских войск в Николаеве.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли в Николаеве объекты промышленности и инфраструктуры. Вследствие ракетных ударов произошли разрушения зданий и пожары.
По состоянию на 9:00 спасатели ГСЧС ликвидировали все очаги возгораний. На одном из объектов идет разбор завалов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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За все это кацапня ответит своей кровью.
Будете горіти в пеклі живцем , кляті рашисти , так як прощення вам ніколи не буде !😠