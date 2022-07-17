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Новости Война
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Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пожары на двух промышленных предприятиях, - Ким

ракета,обстріл

Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно известно о попадании ракет и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется.

Ким также проинформировал о ситуации за сутки в регионе.

"Вчера, 16 июля, ориентировочно в 11:00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской громады. В с. Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области, - ОВА

Также отмечается, что 16 июля в 12:00 с. Лиманы Галицыновской громады подверглись массированному обстрелу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 16 июля с 09:30 до 14:30 были обстрелы в Широковской громаде. Одна женщина погибла и разрушен жилой дом. Попадания тоже были по сельскохозяйственным зданиям, коровникам и за пределами населенных пунктов.

"16 июля, ориентировочно в 18:30 и 19:00 были обстрелы в Ингульской громаде. В результате горели поля. По предварительной информации пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Также ориентировочно в 19:00, 16 июля, были обстрелы с. Владимировка Владимировское общество. Попадания были за пределами населенного пункта. По предварительной информации пострадавших и повреждений нет", - отмечает Ким.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также смотрите: Николаев обстреляли, было слышно по меньшей мере 4 взрыва, - СМИ. ВИДЕО

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Автор: 

Николаев (2145) Николаевская область (2116) обстрел (27057) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+12
Только два вопроса.
1. Где ПВО-ПРО города?
2. Зеленский заявил, что массовые ракетные удары по городам это фейк рашистской пропаганды. Еще кто-то верит этому патологическому брехуну?
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17.07.2022 09:01
+12
Обригстович в медіа тільки бреше, хто закриє рота цьому зеленому непорозумінню. Гунявий нарцис під керівництвом дермака і татарова вводить в оману громадян.
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17.07.2022 09:10
+9
Озвіріли кремлівські терористи і ніякоі управи на них немає !!
Хто- небудь там на росіі , прихлопніть ботоксну крису , адже ваші
військові тут сотнями гинуть 👍🏼
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17.07.2022 08:53
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Озвіріли кремлівські терористи і ніякоі управи на них немає !!
Хто- небудь там на росіі , прихлопніть ботоксну крису , адже ваші
військові тут сотнями гинуть 👍🏼
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17.07.2022 08:53 Ответить
Вже соцмережі та телебачення більше не просять про закрите небо.Віриться,що нададуть союзники щось,що самі ЗСУ закриють небо.
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17.07.2022 08:55 Ответить
Только два вопроса.
1. Где ПВО-ПРО города?
2. Зеленский заявил, что массовые ракетные удары по городам это фейк рашистской пропаганды. Еще кто-то верит этому патологическому брехуну?
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17.07.2022 09:01 Ответить
Где заявил и когда, ссылку на первоисточник.
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17.07.2022 09:14 Ответить
Вчера

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17.07.2022 09:36 Ответить
Там не утверждается, что массированный обстрел это фейк российской пропаганды.Тем более что предложением ранее он упоминает самих украинцев. Для такого утверждения эта связка должна быть описана в одном целом предложении.
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17.07.2022 09:54 Ответить
"Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге в том, что мы говорим и как переживаем это время... Скольких людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине?"

Что они имел ввиду ?
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17.07.2022 10:01 Ответить
Он имел ввиду заботу друг о друге между украинцами, чтобы они не занимались розповсюджуванням фейков.Потому что одна ракета, пройденная через испорченный таксофон, превращается в массированный ракетный обстрел нескольких городов в один момент.
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17.07.2022 10:19 Ответить
Другими словами вчера не было обстрела нескольких городов. И все СМИ распускали слухи, особенно про 53 ракеты по жилым кварталам Николаева.
Я правильно понял Вас и Зеленского ?
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17.07.2022 10:26 Ответить
Обстрелы нескольких городов происходят каждый день уже не один месяц. Что касается "СМИ", при чем тут сми? Зе обращался не к СМИ, а к нариду.
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17.07.2022 14:30 Ответить
Да, обстреливают каждый день, но лично мне показалось, что вчерашний день выделился.
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17.07.2022 15:39 Ответить
США поверили фейкам рашистской пропаганды ?!

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17.07.2022 21:27 Ответить
Обригстович в медіа тільки бреше, хто закриє рота цьому зеленому непорозумінню. Гунявий нарцис під керівництвом дермака і татарова вводить в оману громадян.
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17.07.2022 09:10 Ответить
Нашій владі дають купу грошей, Банкову, та Раду, ракетами не обстрілюють..., вони спокійно працюють... вони не сидять постійно у підвалах та метро під обстрілами)) не стресують куда їм торопиться...)) це не вони в окопах сидять, в них все добре...
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17.07.2022 09:13 Ответить
При тому напевно є договорнякі з путіним, червоні лінії у їхній поведінці, які вони суворо дотримуються інакше ракети летіли б не на Миколаїв, а на Банкову і Раду..., виглядає, що вони там в Києві комфортні путіну тому їх не чіпають
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17.07.2022 09:17 Ответить
По Миколаєву пуляють з РСЗВ, воно набагато більш масованіше, але для РСЗВ треба дистанцію не більше кілька десятків кілометрів.
Мене інше трохи дивує. Чому рашисти майже не стріляють по Запоріжжю, набагато менше ніж по Харкову та Миколаєву?
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17.07.2022 09:42 Ответить
Потому что заявить на бумаге дальность РСЗО в 90-120 км это одно, а продолжать пополнять боекомплекты для аналоговнета соответствующие писдежу в условиях санкций- это другое.Иначе бы они не пуляли по Днепру ракетами стоимостью в самолёт.Теоретически туда должно добивать из Энергодара РСЗО торнадо-с.
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17.07.2022 10:03 Ответить
Подивився тільки що на карту, від Камїянського Запорізської области (яке над лінією фронту) до південних околиць Запоріжжя - усього 30 кілометрів, десь так само як від Миколаєва до лінії фронту.
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17.07.2022 10:56 Ответить
В камьянском и ниже степь и скифские курганы, там прятать торнадо негде, их три-топорами расстреляют на раз, это два тягача и штабная машина, их направили под Херсон, где есть зеленка и подальше от линии фронта, они оттуда николаев обстреливали.
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17.07.2022 15:41 Ответить
На линию фронта рсзо типа торнадо никто ставить не будет, они из тылов бьют.
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17.07.2022 15:43 Ответить
... по своїх агентах не стріляють, тому і сидить це оп-отдєлєніє пуйла.
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17.07.2022 09:18 Ответить
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17.07.2022 16:42 Ответить
 
 