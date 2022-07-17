Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пожары на двух промышленных предприятиях, - Ким

Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно известно о попадании ракет и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется.

Ким также проинформировал о ситуации за сутки в регионе.

"Вчера, 16 июля, ориентировочно в 11:00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской громады. В с. Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области, - ОВА

Также отмечается, что 16 июля в 12:00 с. Лиманы Галицыновской громады подверглись массированному обстрелу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 16 июля с 09:30 до 14:30 были обстрелы в Широковской громаде. Одна женщина погибла и разрушен жилой дом. Попадания тоже были по сельскохозяйственным зданиям, коровникам и за пределами населенных пунктов.

"16 июля, ориентировочно в 18:30 и 19:00 были обстрелы в Ингульской громаде. В результате горели поля. По предварительной информации пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Также ориентировочно в 19:00, 16 июля, были обстрелы с. Владимировка Владимировское общество. Попадания были за пределами населенного пункта. По предварительной информации пострадавших и повреждений нет", - отмечает Ким.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также смотрите: Николаев обстреляли, было слышно по меньшей мере 4 взрыва, - СМИ. ВИДЕО

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.