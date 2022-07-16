Николаев обстреляли, было слышно по меньшей мере 4 взрыва, - СМИ. ВИДЕО
Утром в субботу, 16 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает местное издание "Новости-N", передает Цензор.НЕТ.
По данным его корреспондента, взрывы начались в четыре часа утра, их было по меньшей мере четыре.
СМИ сообщают о вылете вражеских ракет со стороны временно оккупированной Херсонской области.
В 03:05 по всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В 5:12 раздался сигнал об отбое тревоги.
Херсонский телеграма-канал публикует видео обстрела Николаева с оккупированной территории.
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Что бы разрушить один жилой дом, взрывчатки нужно - как следует. Её надо доставит к средству доставки заряда до цели. В этом мероприятии участвует куча народу. Орудийный расчет, водители, погрузчики-разгрузчики, ночные сторожа складов, корректировщики, командиры... Для этих взрывав потрачено огромное количество ресурсов. И это под постоянным прицелом нашей артиллерии и не только. Но у всего этого личного состава есть - понимание полной безисходности мероприятия, плохой быт и отсутствие светлого будущего. Да, они воюют. Но делать это очень трудно, и главное - ЗАЧЕМ? Из-под страха перед своими долго не навоюешь. Люди без ротации быстро устают. А менять их нечем.
Вывод. Тычки, создающие видимость войны, будут. Без этого нельзя. Но их будет все меньше. Нет желания воевать, особенно осознавая безсмысленность затеи. Тот, кто понимает вышесказанное, не будет свои отстранённые фантазии выписывать всуе...
нас обстрілюють кожного дня,якщо прилетіло 4 ракети,ми навіть не рахуємо.Бо звичайно їх 10 та більше
В місті вже немає району без пошкоджень.Якщо ви надумаєте писати мені про теплу постіль,то дарма.В мене більше не має квартири з теплою постіллю,бо в мій багатоповерховий будинок влучила кацапська ракета