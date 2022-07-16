Николаев обстреляли, было слышно по меньшей мере 4 взрыва, - СМИ. ВИДЕО

Утром в субботу, 16 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N", передает Цензор.НЕТ.

По данным его корреспондента, взрывы начались в четыре часа утра, их было по меньшей мере четыре.

СМИ сообщают о вылете вражеских ракет со стороны временно оккупированной Херсонской области.

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В 03:05 по всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В 5:12 раздался сигнал об отбое тревоги.

Херсонский телеграма-канал публикует видео обстрела Николаева с оккупированной территории.