Миколаїв обстріляли, було чутно щонайменше 4 вибухи, - ЗМІ. ВIДЕО

Вранці у суботу, 16 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N", інформує Цензор.НЕТ.

За даними його кореспондента, вибухи почали лунати о четвертій годині ранку, їх було щонайменше чотири.

ЗМІ повідомляють про виліт ворожих ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

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О 03:05 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу. О 5:12 пролунав сигнал про відбій тривоги.

Херсонський телеграм-канал публікує відео обстрілу Миколаєва з окупованої території.