Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области, - ОВА
На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений.
Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей.
"За прошедшие сутки враг осуществил 61 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Верхняя Терса, Лукьяновка", - проинформировали в ОВА.
Также поступило 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
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