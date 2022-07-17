Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области, - ОВА

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений.

Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

"За прошедшие сутки враг осуществил 61 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Верхняя Терса, Лукьяновка", - проинформировали в ОВА.

Также поступило 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

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