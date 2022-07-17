Війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області, - ОВА

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

"Протягом минулої доби ворог здійснив 61 обстріл позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Верхня Терса, Лук'янівка", - поінформували в ОВА.

Також надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

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