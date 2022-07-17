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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли об'єкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Рятувальники розбирають завали на місці ударів російських військ у Миколаєві.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів, сталися руйнування будівель та пожежі.

Станом на 9:00, рятувальники ДСНС ліквідували усі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

Рашисти обстріляли обєкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич 01
Рашисти обстріляли обєкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич 02
Рашисти обстріляли обєкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич 03
Рашисти обстріляли обєкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич 04

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28472) Сєнкевич Олександр (229)


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Типичное поведение лаптекопытных тварей. При прямом контакте в нашими ВСУ репоеды всегда подучают звиздюлей и пачками отправлятся на концерт в Кобзону. А так как этот злобный дикий народец не может нам ответить, то они со злобы бьют по гражданским.
За все это кацапня ответит своей кровью.
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17.07.2022 10:19 Відповісти
Розтрощили якийсь цех, чи якісь майстерні. Мабуть там щось робили для армії.
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17.07.2022 10:29 Відповісти
все гораздо хуже
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17.07.2022 11:12 Відповісти
И реальна какая ситуация?
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17.07.2022 11:18 Відповісти
хуже - это то, что ты, ******, пытаешься под многими сообщениями на цензоре нагнетать обстановку. Но чем больше вы, мрази фашистские, будете убивать Украинцев, тем сильнее вас будем ненавидеть и уничтожать.
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17.07.2022 11:20 Відповісти
Ну у нас нету самолетов (танков, пушек, снарядов, ПВО) поэтому контрнаступление невозможно. Как-то так.
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17.07.2022 10:41 Відповісти
Кацапські шакали знищують все , що украінці здобули важкою працею !

Будете горіти в пеклі живцем , кляті рашисти , так як прощення вам ніколи не буде !😠
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17.07.2022 10:52 Відповісти
Плюс ******* долларов по репарациям
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17.07.2022 10:54 Відповісти
 
 