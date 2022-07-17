Рашисти обстріляли об'єкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Рятувальники розбирають завали на місці ударів російських військ у Миколаєві.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів, сталися руйнування будівель та пожежі.

Станом на 9:00, рятувальники ДСНС ліквідували усі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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