Рашисти обстріляли об'єкти промисловості та інфраструктури Миколаєва, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж
Рятувальники розбирають завали на місці ударів російських військ у Миколаєві.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів, сталися руйнування будівель та пожежі.
Станом на 9:00, рятувальники ДСНС ліквідували усі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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За все это кацапня ответит своей кровью.
Будете горіти в пеклі живцем , кляті рашисти , так як прощення вам ніколи не буде !😠