Рашисти обстріляли касетними снарядами Миколаїв, - мер Сєнкевич
18 липня близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00, відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка", - йдеться у повідомленні.
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Василий Воробец
показати весь коментар19.07.2022 10:12 Відповісти Мені подобається 1
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