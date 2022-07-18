Рашисти обстріляли касетними снарядами Миколаїв, - мер Сєнкевич

18 липня близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00, відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка", - йдеться у повідомленні.

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