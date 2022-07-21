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Оккупанты отправили на войну 1200 добровольцев из Крыма

аксенов

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из Крыма в качестве добровольцев для участия в военных действий выехали более 1200 человек, в том числе и представители "казачества".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Что крымчане могут с точки зрения поддержки вооруженных сил сделать, все делается. Уговаривать никого не нужно. У нас есть единое мнение по поводу поддержки президента и целей проведения специальной военной операции. Некоторые добровольцы прямо через военкомат приходили. Представителей казачества нашего собрали. Мы полностью экипировали крымский батальон, помогали деньгами и не только", - сообщил Аксенов.

Основную цель военных действий Аксенов сформулировал как "защиту национальных интересов России".

Напомним, в начале июля окупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подписал указ "о призывных комиссиях по мобилизации граждан" в Крыму.

Как сообщала КПГ, на 20 июля зафиксированы 336 уголовных за "уклонение от службы в Вооруженных силах РФ", переданных в "суды" на оккупированном полуострове. В том числе 37 уголовных дел было передано после 24 февраля (начала активной фазы войны). По 315 делам вынесен приговор, 21 - на стадии рассмотрения.

Читайте также: Потери РФ на войне – более 15 тыс. убитых и 45 тыс. раненых, - ЦРУ

Автор: 

армия РФ (19197) Крым (26377) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+11
+ 1200 пакетов заказать надо
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21.07.2022 17:17
+10
о в гриле мясо будет гоблинское аксеновское
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21.07.2022 17:05
+8
А сколько сдохло, "гоблин" не уточнил? Ах, да ведь "потерьнет", я и забьІл.
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21.07.2022 17:06
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о в гриле мясо будет гоблинское аксеновское
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21.07.2022 17:05 Ответить
+ 1200 пакетов заказать надо
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21.07.2022 17:17 Ответить
А сколько сдохло, "гоблин" не уточнил? Ах, да ведь "потерьнет", я и забьІл.
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21.07.2022 17:06 Ответить
Прийдеться Хаймарсам перекваліфіковуватись в шинкувальну машину(оркорізку),- прекрасний апарат, що той кухонний комбайн 🤔🧐😁
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21.07.2022 17:10 Ответить
4800 вернётся, минимум )) но в маленьких мешках.
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21.07.2022 17:10 Ответить
Одним куском этих добровольцев потом редко кто увидит.
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21.07.2022 17:17 Ответить
«Дураков у нас не орут, не сеют, а сами родятся» Даниил Заточник © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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21.07.2022 17:19 Ответить
Так це не мало для збіднілого і зубожілого осередку дебілів з якого виїхали усі хто міг , півтора бтг шашлику зібрати , аксенкін а ти ще магьош
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21.07.2022 17:28 Ответить
Ублюдка аксенова нужно первым повесить на флагштоке в армянске после освобождения Крыма.
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21.07.2022 17:31 Ответить
1200 не так уже й багато як для Крима
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21.07.2022 17:36 Ответить
пленных не брать!!!
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21.07.2022 17:40 Ответить
******* як завжди
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21.07.2022 17:47 Ответить
Очевидно в Крыму стало туговато с "кормовой базой",решили подхарчиваться в Украине,ну что крымские животные,наши мужественные,талантливые,профессиональные охотники ждут вас безмозглое стадо!
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21.07.2022 17:48 Ответить
Так там же 80% "камней с неба" и только 1200 человек... Чет не хотят за рашку умирать.
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21.07.2022 17:54 Ответить
вже і кІзякі пішли на расход....
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21.07.2022 18:12 Ответить
На пару дней активных боевых действий хватит
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21.07.2022 18:15 Ответить
прочитал как "1200 ********* из Крыма".
Какбэ и не ошыбка
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21.07.2022 21:07 Ответить
Крымчан и донбассян россияне в первую очередь утилизируют. Русский мир, он такой. Вроде спас крымчан от страшных бенедеровцев, а вроде и не очень-то и спас....
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21.07.2022 21:28 Ответить
Казачество... Конницу наверно имеют в виду... А чо, папуасы из Сирии уже кончились?
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21.07.2022 21:56 Ответить
Особенно хороши для удобрения украинской земли будут "кизяки"😁
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21.07.2022 21:57 Ответить
Да и Х У Й на них!
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21.07.2022 22:05 Ответить
Давайте-давайте - пора Крым очищать.
А Аксёнов - казак ? Или просто ****** ?
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21.07.2022 22:14 Ответить
Уговаривать не нужно? Аксёнов, вливайся в эти 1200 человек.
Ты же не трус? И не посылаешь людей на верную смерть?
Ты же казак ? Покажи пример!
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21.07.2022 22:51 Ответить
 
 