Оккупанты отправили на войну 1200 добровольцев из Крыма

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из Крыма в качестве добровольцев для участия в военных действий выехали более 1200 человек, в том числе и представители "казачества".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Что крымчане могут с точки зрения поддержки вооруженных сил сделать, все делается. Уговаривать никого не нужно. У нас есть единое мнение по поводу поддержки президента и целей проведения специальной военной операции. Некоторые добровольцы прямо через военкомат приходили. Представителей казачества нашего собрали. Мы полностью экипировали крымский батальон, помогали деньгами и не только", - сообщил Аксенов.

Основную цель военных действий Аксенов сформулировал как "защиту национальных интересов России".

Напомним, в начале июля окупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подписал указ "о призывных комиссиях по мобилизации граждан" в Крыму.

Как сообщала КПГ, на 20 июля зафиксированы 336 уголовных за "уклонение от службы в Вооруженных силах РФ", переданных в "суды" на оккупированном полуострове. В том числе 37 уголовных дел было передано после 24 февраля (начала активной фазы войны). По 315 делам вынесен приговор, 21 - на стадии рассмотрения.

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