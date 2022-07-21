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Окупанти відправили на війну 1200 добровольців з Криму

аксенов

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що з Криму як добровольці для участі у військових діях виїхали понад 1200 осіб, серед яких і представники "казачества".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Що кримчани можуть з точки зору підтримки збройних сил зробити, все робиться. Умовляти нікого не потрібно. У нас є єдина думка з приводу підтримки президента та цілей проведення спеціальної військової операції. Деякі добровольці прямо через військкомат приходили. Представників казачества нашого зібрали. Ми повністю екіпірували кримський батальйон, допомогли грошима і не тільки", - повідомив Аксьонов.

Основну ціль військових дій Аксьонов сформулював як "захист національних інтересів Росії".

Читайте також: Батько окупанта радить сину, як поїхати з війни в Україні: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся", - перехоплення СБУ. АУДIО

Нагадаємо, на початку липня окупаційний "глава" Криму Сергій Аксенов підписав указ "про призивні комісії з мобілізації громадян" у Криму.

Як повідомила КПГ, 20 липня зафіксовано 336 уголовних за "ухилення від служби у Вооружених силах РФ", переданих в "суди" на окупованому півострові. У тому числі 37 головних частин було передано після 24 лютого (початок активної фази війни). У 315 справах винесений вирок, 21  - на стадії розгляду.

Автор: 

армія рф (17337) Крим (14139) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+11
+ 1200 пакетов заказать надо
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21.07.2022 17:17
+10
о в гриле мясо будет гоблинское аксеновское
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21.07.2022 17:05
+8
А сколько сдохло, "гоблин" не уточнил? Ах, да ведь "потерьнет", я и забьІл.
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21.07.2022 17:06
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о в гриле мясо будет гоблинское аксеновское
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21.07.2022 17:05 Відповісти
+ 1200 пакетов заказать надо
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21.07.2022 17:17 Відповісти
А сколько сдохло, "гоблин" не уточнил? Ах, да ведь "потерьнет", я и забьІл.
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21.07.2022 17:06 Відповісти
Прийдеться Хаймарсам перекваліфіковуватись в шинкувальну машину(оркорізку),- прекрасний апарат, що той кухонний комбайн 🤔🧐😁
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21.07.2022 17:10 Відповісти
4800 вернётся, минимум )) но в маленьких мешках.
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21.07.2022 17:10 Відповісти
Одним куском этих добровольцев потом редко кто увидит.
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21.07.2022 17:17 Відповісти
«Дураков у нас не орут, не сеют, а сами родятся» Даниил Заточник © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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21.07.2022 17:19 Відповісти
Так це не мало для збіднілого і зубожілого осередку дебілів з якого виїхали усі хто міг , півтора бтг шашлику зібрати , аксенкін а ти ще магьош
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21.07.2022 17:28 Відповісти
Ублюдка аксенова нужно первым повесить на флагштоке в армянске после освобождения Крыма.
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21.07.2022 17:31 Відповісти
1200 не так уже й багато як для Крима
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21.07.2022 17:36 Відповісти
пленных не брать!!!
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21.07.2022 17:40 Відповісти
******* як завжди
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21.07.2022 17:47 Відповісти
Очевидно в Крыму стало туговато с "кормовой базой",решили подхарчиваться в Украине,ну что крымские животные,наши мужественные,талантливые,профессиональные охотники ждут вас безмозглое стадо!
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21.07.2022 17:48 Відповісти
Так там же 80% "камней с неба" и только 1200 человек... Чет не хотят за рашку умирать.
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21.07.2022 17:54 Відповісти
вже і кІзякі пішли на расход....
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21.07.2022 18:12 Відповісти
На пару дней активных боевых действий хватит
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21.07.2022 18:15 Відповісти
прочитал как "1200 ********* из Крыма".
Какбэ и не ошыбка
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21.07.2022 21:07 Відповісти
Крымчан и донбассян россияне в первую очередь утилизируют. Русский мир, он такой. Вроде спас крымчан от страшных бенедеровцев, а вроде и не очень-то и спас....
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21.07.2022 21:28 Відповісти
Казачество... Конницу наверно имеют в виду... А чо, папуасы из Сирии уже кончились?
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21.07.2022 21:56 Відповісти
Особенно хороши для удобрения украинской земли будут "кизяки"😁
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21.07.2022 21:57 Відповісти
Да и Х У Й на них!
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Давайте-давайте - пора Крым очищать.
А Аксёнов - казак ? Или просто ****** ?
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21.07.2022 22:14 Відповісти
Уговаривать не нужно? Аксёнов, вливайся в эти 1200 человек.
Ты же не трус? И не посылаешь людей на верную смерть?
Ты же казак ? Покажи пример!
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21.07.2022 22:51 Відповісти
 
 