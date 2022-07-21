Окупанти відправили на війну 1200 добровольців з Криму

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що з Криму як добровольці для участі у військових діях виїхали понад 1200 осіб, серед яких і представники "казачества".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Що кримчани можуть з точки зору підтримки збройних сил зробити, все робиться. Умовляти нікого не потрібно. У нас є єдина думка з приводу підтримки президента та цілей проведення спеціальної військової операції. Деякі добровольці прямо через військкомат приходили. Представників казачества нашого зібрали. Ми повністю екіпірували кримський батальйон, допомогли грошима і не тільки", - повідомив Аксьонов.

Основну ціль військових дій Аксьонов сформулював як "захист національних інтересів Росії".

Читайте також: Батько окупанта радить сину, як поїхати з війни в Україні: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся", - перехоплення СБУ. АУДIО

Нагадаємо, на початку липня окупаційний "глава" Криму Сергій Аксенов підписав указ "про призивні комісії з мобілізації громадян" у Криму.

Як повідомила КПГ, 20 липня зафіксовано 336 уголовних за "ухилення від служби у Вооружених силах РФ", переданих в "суди" на окупованому півострові. У тому числі 37 головних частин було передано після 24 лютого (початок активної фази війни). У 315 справах винесений вирок, 21 - на стадії розгляду.