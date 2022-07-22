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Старший лейтенант 92-й бригады Александр Чабан погиб в Харьковской области. ФОТО

20 июля погиб старший лейтенант 92-й бригады Александр Чабан. Это произошло в Харьковской области. Александр был выпускником ХНУ им. Каразина, занимался предпринимательской деятельностью, учился в Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KharkivToday.

"Саша учился в Каразинском университете, политолог. Горжусь, что преподавала у него, у этого парня — мудрого, системного, патриотического. Он родом из Краматорска. Веселый, общительный, всегда излучал оптимизм. В студенческие годы Александр Чабан был избран Студенческим Ректором Каразинского университета . Его смело можно отнести к цвету нации. У него осталась дочь Софийка, которую Саша безгранично любил и гордился ею. Александр Чабан был моим официальным помощником как депутата Харьковского областного совета", — написала Галина Куц.

Александр Чабан всегда был готов прийти на помощь.

"Он был одним из самых любимых выпускников кафедры политологии — с ценностями, готовностью помочь, оптимизмом и искренней улыбкой", — отметила политолог Юлия Биденко.

Отмечается, что у Александра Чабана осталась дочь.

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Старший лейтенант 92-й бригады Александр Чабан погиб в Харьковской области 01

смерть (9218) Харьковщина (5577) военнослужащие (6133)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.07.2022 08:37 Ответить
Шана
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22.07.2022 08:39 Ответить
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22.07.2022 08:40 Ответить
в нас за Батьківщину гинуть випускники університетів, а за путіна в'язні, та мешканці найбідніших і депресивних регіонів раши, тупі та неосвічені..., ми втрачаємо своїх найкращих синів та дочок, а путін утилізує непотріб...
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22.07.2022 09:00 Ответить
А в тылу лучших Героев предаёт спрут кодла зеленского : дЕрмак с безуглой Татаров, Наумов, Ковалёв ,баканов , Буданов. портнов Каламой , левочкины , Суркисы , весь смрад поганий …………
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22.07.2022 10:02 Ответить
Світла Пам'ять цьому , надзвичайно , світлому і мужньому Герою нашої
краіни 😪😪😪
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22.07.2022 09:05 Ответить
Будемо пам'ятати хлопця!
Подяка батькам за сина!
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22.07.2022 09:12 Ответить
 
 