Старший лейтенант 92-й бригады Александр Чабан погиб в Харьковской области. ФОТО

20 июля погиб старший лейтенант 92-й бригады Александр Чабан. Это произошло в Харьковской области. Александр был выпускником ХНУ им. Каразина, занимался предпринимательской деятельностью, учился в Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KharkivToday.

"Саша учился в Каразинском университете, политолог. Горжусь, что преподавала у него, у этого парня — мудрого, системного, патриотического. Он родом из Краматорска. Веселый, общительный, всегда излучал оптимизм. В студенческие годы Александр Чабан был избран Студенческим Ректором Каразинского университета . Его смело можно отнести к цвету нации. У него осталась дочь Софийка, которую Саша безгранично любил и гордился ею. Александр Чабан был моим официальным помощником как депутата Харьковского областного совета", — написала Галина Куц.

Александр Чабан всегда был готов прийти на помощь.

"Он был одним из самых любимых выпускников кафедры политологии — с ценностями, готовностью помочь, оптимизмом и искренней улыбкой", — отметила политолог Юлия Биденко.

Отмечается, что у Александра Чабана осталась дочь.

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