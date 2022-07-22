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Новости
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Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в дома 3000 семей

дтек

Ремонтные бригады ДТЭК вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины вернули свет жителям 9 городов и сел Донецкой и Днепропетровской областей, которые враг обстреливает из артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Энергетики ликвидировали повреждения сетей в результате вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 2700 семей в 2 населенных пунктах.

"Утром 22 июля после очередной масштабной ночной атаки на Днепропетровщину зафиксированы новые повреждения линий в Никопольском и Криворожском районах. Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети проведут работы по их восстановлению, как только получат разрешение от ВСУ и Службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по возобновлению сетей в Донецкой области. Несмотря на массированные обстрелы энергетики, смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в 7 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов. Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков.

На сайте https://energy-heroes.com.ua (https://energy-heroes.com.ua/) собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Автор: 

ДТЭК (520) электроэнергия (772)


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додайте до звіту ще й - надіслали фуєву кількість повідомлень про заборгованість за електрику..труханіть наших можновладців - і борги всім покриють і 10 років українці зможуть за комуналку сплачувати..а то точно кажуть - для кого війна, а для кого мати рідна
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22.07.2022 13:11 Ответить
До чого цей спам в новині про те, що електрики відремонтували пошкоджені обстрілами електромережі ?
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22.07.2022 13:18 Ответить
А до чого кожен раз нагадувати шо то ахметівські електрики дтек до того ж кожного дня? Наче просто написати електрики неможна, а чому немає кожного дня звіту скільки розмінували полів ЗСУ? Може досить відбілювати "неолігарха" Ахметова
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22.07.2022 13:33 Ответить
А хіба я публікую новини на Цензорі ? Звертайся до редакторів або до Бутусова.
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22.07.2022 13:39 Ответить
 
 