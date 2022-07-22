Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в дома 3000 семей

Ремонтные бригады ДТЭК вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины вернули свет жителям 9 городов и сел Донецкой и Днепропетровской областей, которые враг обстреливает из артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Энергетики ликвидировали повреждения сетей в результате вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 2700 семей в 2 населенных пунктах.

"Утром 22 июля после очередной масштабной ночной атаки на Днепропетровщину зафиксированы новые повреждения линий в Никопольском и Криворожском районах. Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети проведут работы по их восстановлению, как только получат разрешение от ВСУ и Службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по возобновлению сетей в Донецкой области. Несмотря на массированные обстрелы энергетики, смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в 7 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов. Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков.

На сайте https://energy-heroes.com.ua (https://energy-heroes.com.ua/) собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.