Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в домівки 3000 родин

Ремонтні бригади ДТЕК разом із підрозділами Збройних сил України повернули світло мешканцям 9 міст і сіл на Донеччині та Дніпропетровщині, яку ворог обстрілює із артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Енергетики ліквідували пошкодження мереж внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 2700 родин у 2 населених пунктах.

"На ранок 22 липня після чергової масштабної нічної атаки на Дніпропетровщину зафіксовані нові пошкодження ліній у Нікопольському та Криворізькому районах. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі проведуть роботи з їх відновлення щойно отримають дозвіл від ЗСУ та Служби з надзвичайних ситуацій", - повідомили в компанії.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення мереж у Донецькій області. Попри масовані обстріли енергетики змогли повернути світло у будинки майже 800 родин у 7 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів. Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків.

На сайті https://energy-heroes.com.ua (https://energy-heroes.com.ua/) зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.