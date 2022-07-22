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Новини
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Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в домівки 3000 родин

дтек

Ремонтні бригади ДТЕК разом із підрозділами Збройних сил України повернули світло мешканцям 9 міст і сіл на Донеччині та Дніпропетровщині, яку ворог обстрілює із артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Енергетики ліквідували пошкодження мереж внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 2700 родин у 2 населених пунктах.

"На ранок 22 липня після чергової масштабної нічної атаки на Дніпропетровщину зафіксовані нові пошкодження ліній у Нікопольському та Криворізькому районах. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі проведуть роботи з їх відновлення щойно отримають дозвіл від ЗСУ та Служби з надзвичайних ситуацій", - повідомили в компанії.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення мереж у Донецькій області. Попри масовані обстріли енергетики змогли повернути світло у будинки майже 800 родин у 7 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів. Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків.

На сайті https://energy-heroes.com.ua (https://energy-heroes.com.ua/) зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Автор: 

ДТЕК (1982) Електрика (2042)


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додайте до звіту ще й - надіслали фуєву кількість повідомлень про заборгованість за електрику..труханіть наших можновладців - і борги всім покриють і 10 років українці зможуть за комуналку сплачувати..а то точно кажуть - для кого війна, а для кого мати рідна
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22.07.2022 13:11 Відповісти
До чого цей спам в новині про те, що електрики відремонтували пошкоджені обстрілами електромережі ?
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22.07.2022 13:18 Відповісти
А до чого кожен раз нагадувати шо то ахметівські електрики дтек до того ж кожного дня? Наче просто написати електрики неможна, а чому немає кожного дня звіту скільки розмінували полів ЗСУ? Може досить відбілювати "неолігарха" Ахметова
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22.07.2022 13:33 Відповісти
А хіба я публікую новини на Цензорі ? Звертайся до редакторів або до Бутусова.
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22.07.2022 13:39 Відповісти
 
 