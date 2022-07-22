РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости Война
3 569 16

Педагоги и учащиеся бойкотируют "российские школы" в Херсоне, – представитель ОГА

школа,клас

Во временно оккупированном Херсоне педагоги и учащиеся игнорируют "российские школы". В то же время представители украинской власти прилагают усилия, чтобы и учителя, и школьники могли получить качественное образование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

"Благодаря патриотической позиции Херсонских педагогов у оккупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года. Подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, такая же ситуация и с учителями. Кроме того, аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в "российские школы", - говорится в сообщении.

Как отмечает Соболевский, не сработала и идея массового "крымского педагогического десанта". Крымчане благоразумно не спешат переезжать в Херсонскую область и заполнять вакансии в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школы, которые не пройдут проверку спасателей и полиции, для учащихся не откроются, - ГСЧС

образование (2264) оккупация (10135) Херсон (2815) школа (3014) учитель (496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Херсонці ви наші ГЕРОЇ!!! вибачте що вас "проїбав" один на якого" не начасі" зараз поганот говорити але Україна скоро повернеться ми вже дуже близенько!!!
показать весь комментарий
22.07.2022 17:12
+6
Москва, которой 875 лет, доказывает с пеной у рта - что Киев, которому 1540 лет, всегда был ее землей…
показать весь комментарий
22.07.2022 17:29
+5
Не хотят проклятые хахлы деток своих в русские школы отдавать!
Кто ж тогда "на шторы" сдавать-то будет???
показать весь комментарий
22.07.2022 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГРОМАДЯНИ і ПАТРІОТИ
показать весь комментарий
22.07.2022 17:02 Ответить
Не хотят проклятые хахлы деток своих в русские школы отдавать!
Кто ж тогда "на шторы" сдавать-то будет???
показать весь комментарий
22.07.2022 17:05 Ответить
Херсонці ви наші ГЕРОЇ!!! вибачте що вас "проїбав" один на якого" не начасі" зараз поганот говорити але Україна скоро повернеться ми вже дуже близенько!!!
показать весь комментарий
22.07.2022 17:12 Ответить
так ще й ж не почався учбовий рік
показать весь комментарий
22.07.2022 17:12 Ответить
марина не чиататель, марина писатель. =...у оккупантов проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года по-рашистски...=
показать весь комментарий
22.07.2022 17:34 Ответить
Херсон требует скорейшего освобождения от нелюдей...., иначе они депортируют всех жителей в *****, а на их место навезут мордовы и бурятов.....
показать весь комментарий
22.07.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2022 17:15 Ответить
Що там про оточення 2000 рашистських вояк в районі Зеленопілля на півночі Херсонщини кажуть? Дадуть їм знову "зелений коридор"?
показать весь комментарий
22.07.2022 17:16 Ответить
фашысты
показать весь комментарий
22.07.2022 17:19 Ответить
Москва, которой 875 лет, доказывает с пеной у рта - что Киев, которому 1540 лет, всегда был ее землей…
показать весь комментарий
22.07.2022 17:29 Ответить
Основной вопрос, который вызывает когнитивный диссонанс у кацапов - каким образом Киев, столица древней Киевской Руси, оказался столицей какой-то несуществующей Украины. А где же здесь "виликая Ымперия" рашка?
показать весь комментарий
22.07.2022 17:52 Ответить
И да, Киеву гораздо больше чем 1540 лет. Это опять же при брежневсков совке грязножопые ысторики оттяпали из зависти, ибо разница с мокшанским болотом слишком неприличная получалась...
показать весь комментарий
22.07.2022 17:56 Ответить
Учителей завезут, можно даже не сомневаться
показать весь комментарий
22.07.2022 18:30 Ответить
як завезуть, то так і вивезуть....
показать весь комментарий
22.07.2022 18:48 Ответить
Бажано вперед ногами або по частинах...
показать весь комментарий
22.07.2022 19:28 Ответить
 
 