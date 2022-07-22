Педагоги и учащиеся бойкотируют "российские школы" в Херсоне, – представитель ОГА

Во временно оккупированном Херсоне педагоги и учащиеся игнорируют "российские школы". В то же время представители украинской власти прилагают усилия, чтобы и учителя, и школьники могли получить качественное образование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

"Благодаря патриотической позиции Херсонских педагогов у оккупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года. Подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, такая же ситуация и с учителями. Кроме того, аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в "российские школы", - говорится в сообщении.

Как отмечает Соболевский, не сработала и идея массового "крымского педагогического десанта". Крымчане благоразумно не спешат переезжать в Херсонскую область и заполнять вакансии в этой сфере.

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