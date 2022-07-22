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Освітяни та учні бойкотують "російські школи" в Херсоні, – представник ОДА

школа,клас

У тимчасово окупованому Херсоні педагоги та учні ігнорують "російські школи". Водночас представники української влади докладають зусиль, аби і вчителі, і школярі могли здобути якісну освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

"Завдяки патріотичній позиції Херсонських освітян в окупаційної влади велика проблема із підготовкою освітньої мережі до запуску навчального року. Переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати в цьому участь, така сама ситуація і з вчителями. Крім того, аналогічна тенденція спостерігається і в настроях батьків, які не горять ентузіазмом віддавати своїх дітей до "російських шкіл"", - ідеться в повідомленні.

Як зауважує Соболевський, не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту". Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати вакансії у цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 вчителів з РФ погодилися працювати на окупованій території України, - ЗМІ

Автор: 

освіта (1298) окупація (6687) Херсон (3354) школа (2208) вчитель (395)


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Топ коментарі
+6
Херсонці ви наші ГЕРОЇ!!! вибачте що вас "проїбав" один на якого" не начасі" зараз поганот говорити але Україна скоро повернеться ми вже дуже близенько!!!
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22.07.2022 17:12
+6
Москва, которой 875 лет, доказывает с пеной у рта - что Киев, которому 1540 лет, всегда был ее землей…
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22.07.2022 17:29
+5
Не хотят проклятые хахлы деток своих в русские школы отдавать!
Кто ж тогда "на шторы" сдавать-то будет???
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22.07.2022 17:05
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ГРОМАДЯНИ і ПАТРІОТИ
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22.07.2022 17:02 Відповісти
Не хотят проклятые хахлы деток своих в русские школы отдавать!
Кто ж тогда "на шторы" сдавать-то будет???
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22.07.2022 17:05 Відповісти
Херсонці ви наші ГЕРОЇ!!! вибачте що вас "проїбав" один на якого" не начасі" зараз поганот говорити але Україна скоро повернеться ми вже дуже близенько!!!
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22.07.2022 17:12 Відповісти
так ще й ж не почався учбовий рік
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22.07.2022 17:12 Відповісти
марина не чиататель, марина писатель. =...у оккупантов проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года по-рашистски...=
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22.07.2022 17:34 Відповісти
Херсон требует скорейшего освобождения от нелюдей...., иначе они депортируют всех жителей в *****, а на их место навезут мордовы и бурятов.....
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22.07.2022 17:14 Відповісти
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22.07.2022 17:15 Відповісти
Що там про оточення 2000 рашистських вояк в районі Зеленопілля на півночі Херсонщини кажуть? Дадуть їм знову "зелений коридор"?
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22.07.2022 17:16 Відповісти
фашысты
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22.07.2022 17:19 Відповісти
Москва, которой 875 лет, доказывает с пеной у рта - что Киев, которому 1540 лет, всегда был ее землей…
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22.07.2022 17:29 Відповісти
Основной вопрос, который вызывает когнитивный диссонанс у кацапов - каким образом Киев, столица древней Киевской Руси, оказался столицей какой-то несуществующей Украины. А где же здесь "виликая Ымперия" рашка?
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22.07.2022 17:52 Відповісти
И да, Киеву гораздо больше чем 1540 лет. Это опять же при брежневсков совке грязножопые ысторики оттяпали из зависти, ибо разница с мокшанским болотом слишком неприличная получалась...
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22.07.2022 17:56 Відповісти
Учителей завезут, можно даже не сомневаться
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22.07.2022 18:30 Відповісти
як завезуть, то так і вивезуть....
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22.07.2022 18:48 Відповісти
Бажано вперед ногами або по частинах...
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22.07.2022 19:28 Відповісти
 
 