Освітяни та учні бойкотують "російські школи" в Херсоні, – представник ОДА
У тимчасово окупованому Херсоні педагоги та учні ігнорують "російські школи". Водночас представники української влади докладають зусиль, аби і вчителі, і школярі могли здобути якісну освіту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
"Завдяки патріотичній позиції Херсонських освітян в окупаційної влади велика проблема із підготовкою освітньої мережі до запуску навчального року. Переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати в цьому участь, така сама ситуація і з вчителями. Крім того, аналогічна тенденція спостерігається і в настроях батьків, які не горять ентузіазмом віддавати своїх дітей до "російських шкіл"", - ідеться в повідомленні.
Як зауважує Соболевський, не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту". Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати вакансії у цій сфері.
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Кто ж тогда "на шторы" сдавать-то будет???