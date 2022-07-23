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Ожидаем нового пакета военной поддержки от Британии, - Зеленский
Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании.
Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", – отметил глава государства.
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+7 Брат Єрмака
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До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.
В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами ZEленського на Південь.
Навряд сам шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Країни на військових рейках, все біля верстатів роблять ********** та зброю - Все для фронту - все для перемоги!
І в Німеччині, і у Великій Британії, і в США, і в СРСР.
А у нас - Подайте Христа заради!
А це 70км від фронту.
Це є добре !!
Тепер чекаю звіту уряду, як будемо забезпечені на зиму українці - що їстимуть, чи в теплі будуть, якими ліками будуть забезпечені,
де житимуть ті, хто лишився житла, яку допомогу дасть держава соціально незахищ ??😠
Шо не ясно???!!!
"ставить телегу впереди лошади"
Сперва необходимо ликвидировать єрмаков, деркачей и прочих фсбшных арахамий, а потом что то ожидать
Если этого не произойдет, может так получиться, что ожидать будет нечего, даже ржавого гвоздя.
И что ты тогда скажешь украинцам, *******? что тебе Запад не дает оружия, потому что ти превратил украинскую власть в коррумпированный фсбшный притон?