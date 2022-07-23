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Ожидаем нового пакета военной поддержки от Британии, - Зеленский

британія

Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании.

Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", – отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский обсудил с Джонсоном подготовку украинских военных в Британии
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Топ комментарии
+7
По Півдню цілий десант зрадників призначених ZEленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

Така от плеяда троянських коней призначена указами ZEленського на Південь.

Навряд сам шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
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23.07.2022 00:05
+7
Так нормальные страны думают о обороне и вкладывают деньги в свою армию. А у нас три последних года в "велике крадівництво".

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23.07.2022 00:16
+6
Теперь клянчим аналоги у союзников.

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23.07.2022 00:12
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23.07.2022 00:05 Ответить
Вибачаюсь зелены шмарклі - зеленими шмарклями, але де посилання на джерело? звідкіля ця інфа? хто такий джон сміт?
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23.07.2022 01:21 Ответить
У документі наголошується, що з-під санкцій виведено всі транзакції, пов'язані з «виробництвом, виготовленням, продажем чи транспортуванням сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання,

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23.07.2022 01:27 Ответить
По Півдню цілий десант зрадників призначених ZEленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

Така от плеяда троянських коней призначена указами ZEленського на Південь.

Навряд сам шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
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23.07.2022 00:05 Ответить
подивишся військові фільми про 2-у світову і дивуєшся.

Країни на військових рейках, все біля верстатів роблять ********** та зброю - Все для фронту - все для перемоги!

І в Німеччині, і у Великій Британії, і в США, і в СРСР.

А у нас - Подайте Христа заради!
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23.07.2022 00:10 Ответить
Так нормальные страны думают о обороне и вкладывают деньги в свою армию. А у нас три последних года в "велике крадівництво".

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23.07.2022 00:16 Ответить
Я до речі сьогодні думав про це ж саме. Іду по вулиці, люди гуляють, думають про свої проблеми. Все йде своєю чергою, як і завжди. Наче і немає ніякої війни.
А це 70км від фронту.
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23.07.2022 00:36 Ответить
Поясню чому так. Під час Другої світової в СРСР був дальній тил - Урал, Сибір, де можна було безпечно ці всі верстати запускати. І у Німеччини не було ракет, щоб наносити по таких підприємствах удари. Де зараз на території України можливо розмістити виробництво зброї, щоб по ньому не дістали орки своїми Калібрами?
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23.07.2022 10:08 Ответить
ось де - було б бажання👇
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23.07.2022 12:29 Ответить
Очiкуемо Дерьмака на гiляци.
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23.07.2022 00:12 Ответить
А як ти допоміг ЗСУ своїми відосиками і скільки наклепав ракет за три роки?
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23.07.2022 00:12 Ответить
ОZelupa миллиард в Омане наклипал ,сегодня отработал ‼️Скоро и середина
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23.07.2022 02:38 Ответить
Теперь клянчим аналоги у союзников.

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23.07.2022 00:12 Ответить
Яке кончеЗе
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23.07.2022 00:17 Ответить
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23.07.2022 00:25 Ответить
Радник NatSec США Джейк Салліван: Ми не готові надати Україні ракети великої дальності ATACMS з дальністю 300 км. Наша головна мета - підтримувати та захищати Україну, а ще одна ключова мета - гарантувати, що ми не йдемо по шляху Третьої світової війни.
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23.07.2022 00:32 Ответить
Уряд вирішив спасти від голоду 400 млн в Азії та Африці.

Це є добре !!

Тепер чекаю звіту уряду, як будемо забезпечені на зиму українці - що їстимуть, чи в теплі будуть, якими ліками будуть забезпечені,
де житимуть ті, хто лишився житла, яку допомогу дасть держава соціально незахищ ??😠
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23.07.2022 00:48 Ответить
Знаменитих херсонських кавунів не буде. Помідорів та солодкого перцю буде обмаль.
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23.07.2022 00:52 Ответить
Від Британії очікуємо допомоги, а Коломою даруємо мільярди.

Шо не ясно???!!!
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23.07.2022 01:14 Ответить
Ожидать от Британии пакет военной поддержки - все равно что:
"ставить телегу впереди лошади"

Сперва необходимо ликвидировать єрмаков, деркачей и прочих фсбшных арахамий, а потом что то ожидать

Если этого не произойдет, может так получиться, что ожидать будет нечего, даже ржавого гвоздя.

И что ты тогда скажешь украинцам, *******? что тебе Запад не дает оружия, потому что ти превратил украинскую власть в коррумпированный фсбшный притон?
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23.07.2022 08:52 Ответить
 
 