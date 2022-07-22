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Зеленский обсудил с Джонсоном подготовку украинских военных в Британии
Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном военное сотрудничество между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Поддерживаю постоянную связь с большим другом Украины премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поговорили о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Великобритании и о другом разностороннем военном сотрудничестве. Получил заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной", – написал Зеленский.
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У Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на честь британського екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Відповідне рішення прийняли депутати Хустської міської ради на сесії у п'ятницю, 22 липня.
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