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Зеленский обсудил с Джонсоном подготовку украинских военных в Британии

джонсон,зеленський

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном военное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поддерживаю постоянную связь с большим другом Украины премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поговорили о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Великобритании и о другом разностороннем военном сотрудничестве. Получил заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной", – написал Зеленский.

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Автор: 

Великобритания (4954) Зеленский Владимир (20348) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+13
если под херсоном и правда назревает котёл, то завтра дерьмак на встрече с аленеводом договорится о прекращении огня и создании зелёного коридора для вывода из оперативного окружения попавшего туда спецназа и десантуры. на заранее оборудованную следующюю линию обороны. ну не бросит же он выродков от братьев своих старших на корм мухам и позорный плен.
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22.07.2022 19:58
+8
Боря, вправ мізки своєму куміру, пои не пізно. Скажи, щоб він позбувся Єлдака та його прихвостнів.
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22.07.2022 19:51
+8
Борісу Джонсонюку-респект...
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22.07.2022 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Боря, вправ мізки своєму куміру, пои не пізно. Скажи, щоб він позбувся Єлдака та його прихвостнів.
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22.07.2022 19:51 Ответить
Джонсон уже никто, как и ты, Боневтик, пади поговори с безмозглой дибила кусок...
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22.07.2022 19:51 Ответить
Жаль, слили такого союзника, очень жаль... но Елдак радуется бо он ******** кусок
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22.07.2022 19:52 Ответить
если под херсоном и правда назревает котёл, то завтра дерьмак на встрече с аленеводом договорится о прекращении огня и создании зелёного коридора для вывода из оперативного окружения попавшего туда спецназа и десантуры. на заранее оборудованную следующюю линию обороны. ну не бросит же он выродков от братьев своих старших на корм мухам и позорный плен.
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22.07.2022 19:58 Ответить
Он су*ка. Ему пох.
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22.07.2022 20:38 Ответить
Борісу Джонсонюку-респект...
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22.07.2022 19:54 Ответить
Прибытие Шойги Кежихреновича в Стамбул никак не комментируется зеленой шоблой. Савпаденіє, как в Омане.
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22.07.2022 20:16 Ответить
подождём до понедельника. понедельник ведь начинается в субботу. вот завтра дерьмак с аленем некоторые дела перетрут и в понедельник начнут пооооооотихоньку информировать. отложенный запуск инфы. следим за появлением ары хамии, который неотступно сидит на плече дерьмака.
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22.07.2022 20:22 Ответить
///
У Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на честь британського екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Відповідне рішення прийняли депутати Хустської міської ради на сесії у п'ятницю, 22 липня.

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

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22.07.2022 20:23 Ответить
Мабуть уклоніст розказав Джонсону, як потрібно готувати українських воїнів!
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22.07.2022 20:28 Ответить
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22.07.2022 20:49 Ответить
Кумедний, мабудь випити любе, а хто вiн той Джонсон?
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22.07.2022 21:37 Ответить
Йолопе ... ти iдiот?!
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22.07.2022 23:21 Ответить
Борю не знать - позор , тебя что в интернете забанили ?
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23.07.2022 00:57 Ответить
А заодно дав копняка, щоб не розслаблявся
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22.07.2022 23:17 Ответить
 
 