Зеленський обговорив із Джонсоном підготовку українських військових у Британії

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном військову співпрацю між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глава держави.

"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною", - написав Зеленський.

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