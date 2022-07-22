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Зеленський обговорив із Джонсоном підготовку українських військових у Британії

джонсон,зеленський

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном військову співпрацю між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глава держави.

"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною", - написав Зеленський.

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Автор: 

Велика Британія (5578) Зеленський Володимир (23815) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+13
если под херсоном и правда назревает котёл, то завтра дерьмак на встрече с аленеводом договорится о прекращении огня и создании зелёного коридора для вывода из оперативного окружения попавшего туда спецназа и десантуры. на заранее оборудованную следующюю линию обороны. ну не бросит же он выродков от братьев своих старших на корм мухам и позорный плен.
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22.07.2022 19:58
+8
Боря, вправ мізки своєму куміру, пои не пізно. Скажи, щоб він позбувся Єлдака та його прихвостнів.
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22.07.2022 19:51
+8
Борісу Джонсонюку-респект...
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22.07.2022 19:54
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Боря, вправ мізки своєму куміру, пои не пізно. Скажи, щоб він позбувся Єлдака та його прихвостнів.
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22.07.2022 19:51 Відповісти
Джонсон уже никто, как и ты, Боневтик, пади поговори с безмозглой дибила кусок...
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22.07.2022 19:51 Відповісти
Жаль, слили такого союзника, очень жаль... но Елдак радуется бо он ******** кусок
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22.07.2022 19:52 Відповісти
если под херсоном и правда назревает котёл, то завтра дерьмак на встрече с аленеводом договорится о прекращении огня и создании зелёного коридора для вывода из оперативного окружения попавшего туда спецназа и десантуры. на заранее оборудованную следующюю линию обороны. ну не бросит же он выродков от братьев своих старших на корм мухам и позорный плен.
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22.07.2022 19:58 Відповісти
Он су*ка. Ему пох.
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22.07.2022 20:38 Відповісти
Борісу Джонсонюку-респект...
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22.07.2022 19:54 Відповісти
Прибытие Шойги Кежихреновича в Стамбул никак не комментируется зеленой шоблой. Савпаденіє, как в Омане.
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22.07.2022 20:16 Відповісти
подождём до понедельника. понедельник ведь начинается в субботу. вот завтра дерьмак с аленем некоторые дела перетрут и в понедельник начнут пооооооотихоньку информировать. отложенный запуск инфы. следим за появлением ары хамии, который неотступно сидит на плече дерьмака.
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22.07.2022 20:22 Відповісти
///
У Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на честь британського екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Відповідне рішення прийняли депутати Хустської міської ради на сесії у п'ятницю, 22 липня.

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

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22.07.2022 20:23 Відповісти
Мабуть уклоніст розказав Джонсону, як потрібно готувати українських воїнів!
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22.07.2022 20:28 Відповісти
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22.07.2022 20:49 Відповісти
Кумедний, мабудь випити любе, а хто вiн той Джонсон?
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22.07.2022 21:37 Відповісти
Йолопе ... ти iдiот?!
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22.07.2022 23:21 Відповісти
Борю не знать - позор , тебя что в интернете забанили ?
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23.07.2022 00:57 Відповісти
А заодно дав копняка, щоб не розслаблявся
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22.07.2022 23:17 Відповісти
 
 