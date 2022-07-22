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Зеленський обговорив із Джонсоном підготовку українських військових у Британії
Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном військову співпрацю між країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глава держави.
"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+13 Fjall_Raven
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+8 Олександр Деркач #492741
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+8 Александр Чуднивец #474549
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У Хусті на Закарпатті вулицю Льва Толстого перейменували на честь британського екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Відповідне рішення прийняли депутати Хустської міської ради на сесії у п'ятницю, 22 липня.
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