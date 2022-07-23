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взрыв (6500) Николаев (2109) Сенкевич (188)

В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

миколаїв

Сегодня около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все взрывы в основном прогремели в одном районе города.

"Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - отметил глава города.

Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
було б правильно і справедливо якби Зеля зі своєю сім'єю, своїм офісом та іншим Кагалом переїхав до Миколаєва.
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23.07.2022 07:03
+8
Кому не спиться в ніч глухую - кацапським виб@ядкам !!
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23.07.2022 06:51
+8
Кацапы это коллективный маньяк.
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23.07.2022 07:03
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Кому не спиться в ніч глухую - кацапським виб@ядкам !!
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23.07.2022 06:51 Ответить
А тут винить не их надо, а себя, потому что сбивать ***** chem
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23.07.2022 11:15 Ответить
Кацапы это коллективный маньяк.
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23.07.2022 07:03 Ответить
було б правильно і справедливо якби Зеля зі своєю сім'єю, своїм офісом та іншим Кагалом переїхав до Миколаєва.
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23.07.2022 07:03 Ответить
Діточки його в Італіі , а мама Ріма з батьком в Ізраілі , отож для чого йому
іхати до Миколаєв , йому в бунькері на Банковій комфортно
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23.07.2022 07:07 Ответить
а где батьки Ленки
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23.07.2022 07:27 Ответить
то Вам так здається, зелені вівці 73% сцяться кип'ятком від героїзма Володі, який не втік, який надів військову сорочку, немає коли бідному поголитися і очі такі втомлені(мабуть пясля зайняття спортом і шопінгом з обслугою жіночого роду), аж голос захрип. Кожен купив собі по дві подушечки, на яких зображений Боневтік з двома автоматами і надпись "Мочи их Вова". А ще вони всцикаються за Боневтіка, що не крав, яв "всі до нього 30 років", а будував дороги. Неее-виии-ліііі-кооо-ввввв-нііііііііііі
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23.07.2022 09:03 Ответить
Тактика, яку застосовував т. Гітлер, старанний школяр іпослідовник Леніна&Троцького&Сталіна, методично, по вихідні, намагаючись знищити Лондон, інші міста Великобританії.

А до того була Герніка, місто в Іспанії, на лінії фронту, 1937 рік, квітень, наказ Гітлера....

Тепер, в 21-му столітті Маріуполь, Ізюм, Харків, і далі скрізь, де живуть люди- міста, села...

Герніку, місто, жилі квартали бомбували більше 3-х годин, а пропаганда Гітлера-Гебельса- Рібентропа твердила що то міст через ріку десь там за містом...

ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ. Світом править сатана...?!
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23.07.2022 07:17 Ответить
Не править. Але з'являтся на землі у вигляді то гітлера , то путлера *****.
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23.07.2022 07:38 Ответить
А "какаяразніца" аби зерно продавалось - В. Зеленський.
Зєля фани ци вже "бізнес на крові чи єтадругоє" ???
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23.07.2022 07:39 Ответить
Крупный промышленный центр - он обречён находиться под обстрелами
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23.07.2022 08:43 Ответить
Вилазь з еміграції,й до нас у Миколаїв,на передок!
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23.07.2022 08:54 Ответить
поправка методично, по виСхідній, намагаючись знищити....
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23.07.2022 11:11 Ответить
Обстріл Миколаєва із ЗРК С-300, в якого дальність стрільби зенітних керованих ракет, крім останніх модифікацій, становить 75 км, буде продовжуватись, допоки рашистів не викинуть принаймні з правого берега Дніпра, бо відстань до Херсона менше 70 км.
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23.07.2022 11:41 Ответить
 
 