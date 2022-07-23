В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич
Сегодня около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, все взрывы в основном прогремели в одном районе города.
"Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - отметил глава города.
Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.
Топ комментарии
+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий23.07.2022 07:03
+8 Amber
показать весь комментарий23.07.2022 06:51
+8 Нестор Несторенко
показать весь комментарий23.07.2022 07:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
іхати до Миколаєв , йому в бунькері на Банковій комфортно
А до того була Герніка, місто в Іспанії, на лінії фронту, 1937 рік, квітень, наказ Гітлера....
Тепер, в 21-му столітті Маріуполь, Ізюм, Харків, і далі скрізь, де живуть люди- міста, села...
Герніку, місто, жилі квартали бомбували більше 3-х годин, а пропаганда Гітлера-Гебельса- Рібентропа твердила що то міст через ріку десь там за містом...
ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ. Світом править сатана...?!
Зєля фани ци вже "бізнес на крові чи єтадругоє" ???