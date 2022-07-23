В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Сегодня около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все взрывы в основном прогремели в одном районе города.

"Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - отметил глава города.

Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.

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