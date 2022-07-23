У Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Сьогодні близько 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, усі вибухи переважно пролунали в одному районі міста.
"Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", - зазначив очільник міста.
Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.
Топ коментарі
+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар23.07.2022 07:03
+8 Amber
показати весь коментар23.07.2022 06:51
+8 Нестор Несторенко
показати весь коментар23.07.2022 07:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
іхати до Миколаєв , йому в бунькері на Банковій комфортно
А до того була Герніка, місто в Іспанії, на лінії фронту, 1937 рік, квітень, наказ Гітлера....
Тепер, в 21-му столітті Маріуполь, Ізюм, Харків, і далі скрізь, де живуть люди- міста, села...
Герніку, місто, жилі квартали бомбували більше 3-х годин, а пропаганда Гітлера-Гебельса- Рібентропа твердила що то міст через ріку десь там за містом...
ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ. Світом править сатана...?!
Зєля фани ци вже "бізнес на крові чи єтадругоє" ???