У Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Сьогодні близько 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі вибухи переважно пролунали в одному районі міста.

"Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", - зазначив очільник міста.

Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.

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