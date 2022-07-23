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Одесса (7740) Резников (1168)

Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы, - Резников

резніков

Обстрел российскими оккупантами инфраструктуры Одесского морского порта свидетельствует об их намерениях устроить голод в разных странах мира, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.

"Только вчера была достигнута договоренность о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. И сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия устроила рукотворный голодомор с применением оружия. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие народы", - написал Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, утром российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом в порт Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе.

22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.

Смотрите также: Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников. ФОТО
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Топ комментарии
+18
Дурак ты Резников,как и остальная ваша компания,раха ракетами убивает Украинский народ!!!!!А от того,что немного меньше кушать будут-не умрут в отличии от украинского народа
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23.07.2022 20:25
+16
Рэзніков , не *****. Звернись, *****, до інших народів, щоб задавили рашку санкціями. Але ні, народи навпаки - розблокували дорогу до Калінінграду.
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23.07.2022 20:25
+15
Коли 5-річна дівчинка сперечається з дідом - "Я твої окуляри по-перше, не брала, а по-друге, вже поклала на місце", це викликає розчулення.
Але коли цілком дорослі та адекватні 70-річні дідусі вчора підписують договір про вивезення зерна, сьогодні вранці обстрілюють Одеський порт "Калібрамі", а ввечері з безневинним виглядом заявляють - "А це взагалі не ми стріляли, а хто стріляв, ми не знаємо", це викликає масу питання про їхнє психічне здоров'я.
А міжнародні організації, як завжди, висловлюють глибоке засудження. Глибоке, як саме Чорне море
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23.07.2022 20:27
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Це лише черговий раз доводить що кацапські свині завжди брехали брешуть і домовлятись з ними немає ніякого сенсу...
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23.07.2022 20:19 Ответить
Это и так было ясно всем , знаменитое выражение Бисмарка знают все , а Резников марионетка ОП продолжает жалко блеять в унисон гнид рашистских ‼️🇺🇦Украина только рискует потерять полностью Юг Николаев и Одессу продажный ООН выдумал голод , а наши прихвостни вцепились в эту легенду ,чтобы удовлетворить ***** и его маниакальную идею про НОВООТСОССИЮ
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23.07.2022 20:47 Ответить
Когда кто-то говорит о голодающих детях Африки, покажите эту карту - почти все африканские страны левые: коммунизм, арабский социализм, африканский социализм, левая военная диктатура!

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23.07.2022 21:54 Ответить
**** вона
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23.07.2022 20:19 Ответить
Це шо, запоздалый отел?
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23.07.2022 20:21 Ответить
а де наші ракети що б цьому протистояти?

В асфальті Великого Будівництва, так?
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23.07.2022 20:22 Ответить
да нет , в рошеновских шеколадках
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23.07.2022 20:48 Ответить
так ты агент путина
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23.07.2022 20:50 Ответить
Мовчав би вже краще...
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23.07.2022 20:22 Ответить
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23.07.2022 20:23 Ответить
Рэзніков , не *****. Звернись, *****, до інших народів, щоб задавили рашку санкціями. Але ні, народи навпаки - розблокували дорогу до Калінінграду.
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23.07.2022 20:25 Ответить
Какие народы? Негров, что ли? Так они все на стороне параши
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23.07.2022 20:25 Ответить
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23.07.2022 22:02 Ответить
Давно вже кажу роzzія вотчина сатани з чортами московитами та бісами при владі
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23.07.2022 20:25 Ответить
Дурак ты Резников,как и остальная ваша компания,раха ракетами убивает Украинский народ!!!!!А от того,что немного меньше кушать будут-не умрут в отличии от украинского народа
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23.07.2022 20:25 Ответить
ну да главное чтобы евреев не обстреливали ---а ГОЕВ МОЖНА ДА РЕЗНИКОВ ЛИЧНО МНЕ ПО ****... ГОЛОДАЕТ ЛИ В АФРИКЕ ОЧЕРЕДНАЯ ******** ЧОРНАЯ ОБЕЗЬЯНКА ЧЕЙ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЖИТИЯ АЖ 28 ЛЕТ С ВРОЖДЕННЫМ СПИДОМ И ВИЧ..***** ИХ ********* КОРМИТЬ КУДА ГУММАННЕЙ ПРОСТО ВЫЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА АФРИКУ ЗЕМЛИ НЕТ... ВОДЫ НЕТ.... А ******* И ПЛОДЯТСЯ КАК КРОЛИКИ В АВСТРАЛИ И ГДЕ КРОЛИКИ ВРАГ № 1 Австралии там их без жалости всех уничтожают в любой способ так и со странами которые не имея ресурсов воды земли ленивые как ***** и мухи только одно плодятся и плодятся касается это и Индии и Китая.... уже в Китае кстати 10 лет наблюдается тенденция разрыва между ростом стариков долгожителей и падением роста рождаемости детей через 20 лет в Китае останется 200-280 млн. людей остальные просто вымрут от старости...и голода и без воды... ПОВТОРЯЮ ВОПРОС-- ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ ОДЕССИТЫ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ И ТЕРПЕТЬ НАЛЕТЫ РАКЕТ ИЗ ЗА ЕВБАННОГО ЗЕРНА ТИПА ПРЕДПРЕНИМАТЕЛИ ТИПА ВОВОЧКИ КВАРТАЛЬНОГО И ЕГО СЛУЖИВЫХ ПОДСТИЛОК ВОВА С ДЕРМАКОМ ПОДСЧИТАЛ ПРИБЫЛЬ ШМЫГАЙЛО ШЕСТЕРКА ОРЕТ ЭТО ДАСТ МИЛЛИАРДЫ ПРИБЫЛЕЙ....... А СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ УБИТЫХ РАЗРУШЕННЫХ РАНЕНЫХ ЧТО ***** ЕВРЕЙСКИЕ ВО ВАЛСТИ ВООБЩЕ ***** НЕ СЧИТАЮТ ЗА УБЫТКИ...... ТИПА ВОЙНА *****... С ТАКИМ ПОДХОДОМ В ИЗРАИЛЕ ТАКУЮ ******* ВЛАСТЬ ДАВНО БЫ НАХ УБИЛИ БЫ САМИ ВОЕННЫЕ.. ТАМ КАЖДЫЙ МАЛАНЕЦ НА УЧЕТЕ И ЦЕННЫЙ..А У НАС МИЛЛИОН ТУДА МИЛЛИОН СЮДА КАКАЯ НАХ РАЗНИЦА ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ МИЛЛИОНЫ ПРИРАСТАЛИ НА СЧЕТАХ НАШЕЙ ВЛАСТИ......и В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕЙ ИДЕЙСКОЙ КРОВИ НО ТО ТАКОЕ СЛУЧАЙНО типа СОВПАЛО.....
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23.07.2022 21:27 Ответить
Коли 5-річна дівчинка сперечається з дідом - "Я твої окуляри по-перше, не брала, а по-друге, вже поклала на місце", це викликає розчулення.
Але коли цілком дорослі та адекватні 70-річні дідусі вчора підписують договір про вивезення зерна, сьогодні вранці обстрілюють Одеський порт "Калібрамі", а ввечері з безневинним виглядом заявляють - "А це взагалі не ми стріляли, а хто стріляв, ми не знаємо", це викликає масу питання про їхнє психічне здоров'я.
А міжнародні організації, як завжди, висловлюють глибоке засудження. Глибоке, як саме Чорне море
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23.07.2022 20:27 Ответить
Договір завідомо нікчемний! Геть ніякого забезпечення виконання писанини Нема. Й під пісанину перемвщатт мат.цінності. Жоден підприємець непідпише подібну маячню
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23.07.2022 20:47 Ответить
У меня вызывает вопросы ситуация по IQ ОП президента. И это уже не первый раз. Банальная ловушка и раз опять вляпались.
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23.07.2022 21:13 Ответить
І шо,нах..
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23.07.2022 20:29 Ответить
Більшість з тих "голодаючих народів" раком стоять перед кацапами і моляться на них.То нехай їх рашка нагодує ракетами."Голодаючим" же нема діла до того,що в Україні гинуть люди,їм жерти хочеться українське зерно,і рашу любити хочеться.То нехай в раші і столуються,їдять ракети,закушують снарядами,чого до України вчепилися
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23.07.2022 20:30 Ответить
Зеленой шобле не нравится привычка русни после переговоров макать мордой в дерьмо высокую договаривающуюся сторону.
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23.07.2022 20:30 Ответить
так ты путинский агент
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23.07.2022 20:52 Ответить
русский, твоего фюрера зовут *****.
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23.07.2022 20:58 Ответить
на пляшку повернись і не смерди
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24.07.2022 00:41 Ответить
Так Зелупа якісь папірці з кацапами ж підписала, чого ж ці папірці не захищають від ракет
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23.07.2022 20:31 Ответить
ну трошки не так...там Ермак кэрував..
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23.07.2022 20:44 Ответить
Ну там где Ермак, там фиаско. Лезет во все дырки, как *************** и провал за провалом!!!
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23.07.2022 21:34 Ответить
Выйти из договора, из за нарушений, вон пусть турки обеспечат ПВО Одессы своим флотом, потом поговорим.
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23.07.2022 20:34 Ответить
Зглажує і заспокоює поки ставка спить. Норм. Каждий борется со скукой по-своему.
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23.07.2022 20:37 Ответить
Вибачте що не по темі Та не могла змовчати
Депутати тишком-нишком підняли собі зарплати

Законодавча активність тут просто вражає:

18 липня Постанову про свої покращені зарплати зареєстрували Стефанчук та представники всіх фракцій і груп, 19 - без обговорень проголосували, 20 - очільник ВР вже й підписав. Все по-військовому, толерантно кажучи.

Отож, в цей непростий воєнний час ДЕПУТАТИ вирішили фінансово підтримати за рахунок міжнародних кредитних коштів…найбільш СОЦІАЛЬНО-НЕЗАХИЩЕНУ верству населення воюючої України, тобто САМИХ СЕБЕ!

Як порахували експерти "Судово-юридичної газети", після ухвалення цієї Постанови посадовий оклад рядового депутата підвищиться із 28 810 гривень до 49 620 гривень.

Натомість, ніхто не відміняв доплат за виконання депутатських повноважень в розмірі заробітної плати, відшкодувань за проживання в готелі тощо…

Ну й на партійний піар, тобто бюджетне фінансування парламенських партій, 800 мільйонів гривень на 2022 рік досі збережено.

Отож, покращення свого фінансового становище в умовах ВІЙНИ підтримали 308 депутатів, серед них:

- 203 депутати із "Слуги народу" на чолі з Арахамією-Тищенком;

- 18 із ЄС на чолі з Герасимовим-Парубієм;

- 17 із "Довіри" на чолі із Іванчуком-Петьовкою;

- 14 із екс-ОПЗЖ на чолі з Бойком-Шуфричем;

- 12 із "Батьківщини" на чолі з Кучеренком-Наливайченком:

- 11 із "Голосу" на чолі з Совсун-Юрчишиним;

- 11 із "За майбутнє" на чолі з Батенком-Балогою;

- 11 із "Відновлення України" на чолі з Абрамовичем-Юрченко;

- 11 із позафракційних, серед яких Разумков, Лерос, Стефанчук…
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23.07.2022 20:42 Ответить
да пох!!!о своей стране думать надо!!!альтруисты хреновы....тьху
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23.07.2022 20:42 Ответить
Резніков, які інші народи, це тобі дЄрмак текст написав?! Захищати в першу чергу потрібно народ України, а не інше народи яким по барабану війна в .Україні!
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23.07.2022 20:43 Ответить
Гигант мысли! Ай да глубоко завернул
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23.07.2022 20:44 Ответить
Резникова Артистовича и Марьяну Безмозглую надо избра🚴🚴🚴ть в Конгресс США...

Турборежим сразу закончится без учебы в Трускавце...
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23.07.2022 20:44 Ответить
там своих спартс хватает
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23.07.2022 20:53 Ответить
вы имеете в виду дерьмаков? их там нет. Они все с вами
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23.07.2022 23:06 Ответить
как же вы все за%бали , бестолковые, беспомощные , некомпетентные , ненасытные к деньгам идиоты . просто зае?али и других слов нет .
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23.07.2022 20:45 Ответить
А ви асвальтом всіх спасете..
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23.07.2022 20:47 Ответить
Хай про проблеми у Світі ООН турбується, а пана Рєзнікова має хвилювати своя країна.
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23.07.2022 20:49 Ответить
Ізраїл чи що?
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23.07.2022 22:10 Ответить
Все одно,після цих ударів,будуть хотіти з москалями домовитичь і змушувати Україну,або знову щось підписувати,або просто йти на поступки.
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23.07.2022 20:52 Ответить
Інші народи то не справа резнікова. Займався б краще ВСУ. Скільки військового майна продали в цьому році?
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23.07.2022 20:56 Ответить
В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.
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23.07.2022 21:04 Ответить
Трохи упрощене твердження(Рашка використовує ракети з багатьох причин: досягти капітуляції України,налякати світ,знає що не отримає адекватну відповідь по власній території,для утримання високих цін на енергоносії у світі...
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23.07.2022 21:21 Ответить
Вот кому верить ???!!!
Наем сказал, что русские зассссссали

А тут новая версия
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23.07.2022 21:23 Ответить
Пішов ти *****, мені байдуже голодаючи народи, мене більше турбує доля України. У нас війна з сильним ворогом, а ви БАРИГИ тільки про зерно мову маєте. Підараси ви Боневтіковські!
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23.07.2022 21:26 Ответить
А от цікаво як ці інші народи, що так хотять їсти, голосували за резолюції в підтримку України чи за резолюції, що засуджують росію?
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23.07.2022 21:35 Ответить
Нехай Резніков менше каже, а більше отримує від США крилатих ракет. У Штатах цих ракет безліч, (вже застарілих але дуже ефективних), і вони зацікавлені в найшвидшому знищенні кацапстану.
Всі ці казки про те, що США не хоче, щоб ЗСУ обстрілювали кацапстан, вигадали друзі Медведчука та інші обсоси.
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23.07.2022 21:48 Ответить
ackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://mobile.twitter.com/jackdorseydono1/status/1550911109607071749 21 мин

Ответственность за зерновое соглашение в первую очередь лежит на укр.власти. А потом уже на "гарантах". Кстати,за весь день ни одной заявы со стороны нашей власти о том,что надо вернуть и усилить санкции в отношении мордора.
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23.07.2022 21:54 Ответить
В отличие от Гутерриша,Реджеп не простит такой плевок от путина..Уж очень дорожит своим иммиджем в своей стране...Это бесхребетнлму и трусоватому Гутерришу не привык "обтекаить",не известно как такой слизняк вообще мог занять такой пост,если отюросить сомнения в коррупционности в ООН. А вот Эрдоган не простит. Путину ещё ой как икнётся,что посмел "кинуть" ,обманув гарантиями "под имя" Эрдогана..Путин нажил себе ещё одного личного врага..и далеко не слабого...
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23.07.2022 22:01 Ответить
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23.07.2022 22:04 Ответить
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23.07.2022 22:20 Ответить
Піздун. Україна постачає 10% світової пшениці, а якщо всіх злаків - то 5%. **** піздлива
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23.07.2022 23:18 Ответить
 
 