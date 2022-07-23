Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы, - Резников

Обстрел российскими оккупантами инфраструктуры Одесского морского порта свидетельствует об их намерениях устроить голод в разных странах мира, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.

"Только вчера была достигнута договоренность о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. И сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия устроила рукотворный голодомор с применением оружия. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие народы", - написал Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, утром российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом в порт Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе.

22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.

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