Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы, - Резников
Обстрел российскими оккупантами инфраструктуры Одесского морского порта свидетельствует об их намерениях устроить голод в разных странах мира, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.
"Только вчера была достигнута договоренность о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. И сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия устроила рукотворный голодомор с применением оружия. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие народы", - написал Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, утром российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом в порт Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе.
22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.
Пожалуйста, подождите...
В асфальті Великого Будівництва, так?
Але коли цілком дорослі та адекватні 70-річні дідусі вчора підписують договір про вивезення зерна, сьогодні вранці обстрілюють Одеський порт "Калібрамі", а ввечері з безневинним виглядом заявляють - "А це взагалі не ми стріляли, а хто стріляв, ми не знаємо", це викликає масу питання про їхнє психічне здоров'я.
А міжнародні організації, як завжди, висловлюють глибоке засудження. Глибоке, як саме Чорне море
Депутати тишком-нишком підняли собі зарплати
Законодавча активність тут просто вражає:
18 липня Постанову про свої покращені зарплати зареєстрували Стефанчук та представники всіх фракцій і груп, 19 - без обговорень проголосували, 20 - очільник ВР вже й підписав. Все по-військовому, толерантно кажучи.
Отож, в цей непростий воєнний час ДЕПУТАТИ вирішили фінансово підтримати за рахунок міжнародних кредитних коштів…найбільш СОЦІАЛЬНО-НЕЗАХИЩЕНУ верству населення воюючої України, тобто САМИХ СЕБЕ!
Як порахували експерти "Судово-юридичної газети", після ухвалення цієї Постанови посадовий оклад рядового депутата підвищиться із 28 810 гривень до 49 620 гривень.
Натомість, ніхто не відміняв доплат за виконання депутатських повноважень в розмірі заробітної плати, відшкодувань за проживання в готелі тощо…
Ну й на партійний піар, тобто бюджетне фінансування парламенських партій, 800 мільйонів гривень на 2022 рік досі збережено.
Отож, покращення свого фінансового становище в умовах ВІЙНИ підтримали 308 депутатів, серед них:
- 203 депутати із "Слуги народу" на чолі з Арахамією-Тищенком;
- 18 із ЄС на чолі з Герасимовим-Парубієм;
- 17 із "Довіри" на чолі із Іванчуком-Петьовкою;
- 14 із екс-ОПЗЖ на чолі з Бойком-Шуфричем;
- 12 із "Батьківщини" на чолі з Кучеренком-Наливайченком:
- 11 із "Голосу" на чолі з Совсун-Юрчишиним;
- 11 із "За майбутнє" на чолі з Батенком-Балогою;
- 11 із "Відновлення України" на чолі з Абрамовичем-Юрченко;
- 11 із позафракційних, серед яких Разумков, Лерос, Стефанчук…
Турборежим сразу закончится без учебы в Трускавце...
Наем сказал, что русские зассссссали
А тут новая версия
Всі ці казки про те, що США не хоче, щоб ЗСУ обстрілювали кацапстан, вигадали друзі Медведчука та інші обсоси.
@jackdorseydono1
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https://mobile.twitter.com/jackdorseydono1/status/1550911109607071749 21 мин
Ответственность за зерновое соглашение в первую очередь лежит на укр.власти. А потом уже на "гарантах". Кстати,за весь день ни одной заявы со стороны нашей власти о том,что надо вернуть и усилить санкции в отношении мордора.