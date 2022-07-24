Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов, - Генштаб

Россияне вели штурм по разным направлениям для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 24 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто пятьдесят первые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское на Сумщине. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и других.

В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БпЛА.

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На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.

С разных направлений враг вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многих других. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

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На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника.