РФ обстреляла приграничье Сумщины и Черниговщины из авиации, артиллерии, минометов, гранатометов, - ГПСУ

Россия продолжает обстреливать громады пограничных областей Украины. Есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Вчера 23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов. Под вражеским огнем оказались 6 громад Сумской области, а также Новгород-Северская громада Черниговщины.

С применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской громад. Захватчик открывал огонь из автоматического гранатомета АГС-17 и САУ по Белопольской громаде. Вследствие обстрела погиб один гражданский. По территории Николаевской громады два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что противник нанес огневое поражение из САУ по Краснопольской громаде. Зафиксировано полсотни приходов. Шалыгинскую громаду враг обстреливал из минометов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия. Вражеская ствольная артиллерия ударила по Новгород-Северской громаде.