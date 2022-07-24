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армия РФ (18050) Госпогранслужба (6140) обстрел (25782) Сумская область (2701) Черниговщина (1482)

РФ обстреляла приграничье Сумщины и Черниговщины из авиации, артиллерии, минометов, гранатометов, - ГПСУ

сумщина

Россия продолжает обстреливать громады пограничных областей Украины. Есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Вчера 23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов. Под вражеским огнем оказались 6 громад Сумской области, а также Новгород-Северская громада Черниговщины.

С применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской громад. Захватчик открывал огонь из автоматического гранатомета АГС-17 и САУ по Белопольской громаде. Вследствие обстрела погиб один гражданский. По территории Николаевской громады два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что противник нанес огневое поражение из САУ по Краснопольской громаде. Зафиксировано полсотни приходов. Шалыгинскую громаду враг обстреливал из минометов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия. Вражеская ствольная артиллерия ударила по Новгород-Северской громаде.
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Топ комментарии
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Потому что безнаказанность. Так и будет продолжаться. Быдло понимает только силу. Нужно отвечать. Око за око, зуб за зуб. Разх#ярить в ответ всю приграничную территорию.
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24.07.2022 11:27
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Путлєр насипає, не дає нашим Єрмакам розслабитись!
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24.07.2022 11:00 Ответить
Залужний де відповідь? На хрін такий начальник Генштаба, який не захищає своє населення?
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24.07.2022 11:18 Ответить
та да, у нас ВСУ - сплошные карьеристы, арестовичъ подтвердит.
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24.07.2022 13:26 Ответить
Подоляцкий ботяра,шо поступила команда валить Залужного?
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24.07.2022 12:21 Ответить
тебе начальник ГШ в парадняке насрал? или прямо на твой диван?
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24.07.2022 12:36 Ответить
Потому что безнаказанность. Так и будет продолжаться. Быдло понимает только силу. Нужно отвечать. Око за око, зуб за зуб. Разх#ярить в ответ всю приграничную территорию.
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24.07.2022 11:27 Ответить
там пукать некому и нечем - всё и все на "внезапных" фронтах с февраля. И да, не террористы, по детскому садику в Тёткино ******* не будем, как выше предлагает . Хотя, может ему слишком докучает помощь западным вооружением. Тогда позиция ясна.
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24.07.2022 12:44 Ответить
 
 