Рашисты провели обыски домов жителей Нижних Сирогоз на Херсонщине, - Соболевский

В оккупированных Нижних Сирогозах на Херсонщине российские военные проводили обыски домов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные обходили дома, проверяли паспорта и документы на автомобили.

"Вчера орки устроили зачистку в Нижних Сирогозах. ...Постоянные фильтрационные мероприятия на всей территории области объясняются тем, что движение сопротивления в Херсонской области не уменьшает своей активности, а население отказывается радоваться насильственному поглощению в болото "русского мира", - подчеркнул Соболевский.

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