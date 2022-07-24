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Рашисты провели обыски домов жителей Нижних Сирогоз на Херсонщине, - Соболевский

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В оккупированных Нижних Сирогозах на Херсонщине российские военные проводили обыски домов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные обходили дома, проверяли паспорта и документы на автомобили.

"Вчера орки устроили зачистку в Нижних Сирогозах. ...Постоянные фильтрационные мероприятия на всей территории области объясняются тем, что движение сопротивления в Херсонской области не уменьшает своей активности, а население отказывается радоваться насильственному поглощению в болото "русского мира", - подчеркнул Соболевский.

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Відчувають, падлюки, що недовго їм залишилось
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24.07.2022 11:54 Ответить
Хочется напоследок прибарахлиться унитазом или стиралкой
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24.07.2022 11:59 Ответить
следующей будет планета Плюк в галактике Кин-Дза-Дза. На этой планете четлане унижают пацаков (кацапов)
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24.07.2022 12:02 Ответить
У меня мама там родилась.Покойная уже.Всю жизнь называла кацапов Русские свиньи
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24.07.2022 12:09 Ответить
Шукають авто на ходу
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24.07.2022 12:13 Ответить
Точна кількість унітазів, знайдених при обшуках, не розголошується.
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24.07.2022 12:31 Ответить
 
 