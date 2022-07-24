Рашисти провели обшуки домівок жителів Нижніх Сірогоз на Херсонщині, - Соболевський
В окупованих Нижніх Сірогозах на Херсонщині російські військові проводили обшуки домівок.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російські військові обходили домівки, перевіряли паспорти та документи на автомобілі.
"Учора орки влаштували зачистку у Нижніх Сірогозах. ... Постійні фільтраційні заходи на всій території області пояснюються тим, що рух опору на Херсонщині не зменшує своєї активності, а населення відмовляється радіти насильницькому поглинанню в болото "русского мира", - наголосив Соболевський.
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