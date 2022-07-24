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Рашисти провели обшуки домівок жителів Нижніх Сірогоз на Херсонщині, - Соболевський

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В окупованих Нижніх Сірогозах на Херсонщині російські військові проводили обшуки домівок.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські військові обходили домівки, перевіряли паспорти та документи на автомобілі.

"Учора орки влаштували зачистку у Нижніх Сірогозах. ... Постійні фільтраційні заходи на всій території області пояснюються тим, що рух опору на Херсонщині не зменшує своєї активності, а населення відмовляється радіти насильницькому поглинанню в болото "русского мира", - наголосив Соболевський.

Також читайте: Окупанти намагалися здійснити атаку в Херсонській області, але змушені були відступити, - ОК "Південь"

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Відчувають, падлюки, що недовго їм залишилось
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24.07.2022 11:54 Відповісти
Хочется напоследок прибарахлиться унитазом или стиралкой
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24.07.2022 11:59 Відповісти
следующей будет планета Плюк в галактике Кин-Дза-Дза. На этой планете четлане унижают пацаков (кацапов)
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24.07.2022 12:02 Відповісти
У меня мама там родилась.Покойная уже.Всю жизнь называла кацапов Русские свиньи
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24.07.2022 12:09 Відповісти
Шукають авто на ходу
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24.07.2022 12:13 Відповісти
Точна кількість унітазів, знайдених при обшуках, не розголошується.
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24.07.2022 12:31 Відповісти
 
 