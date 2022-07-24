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Более 399 тысяч виз временной защиты получили граждане Украины в Чехии

чехія

Чехия выдала гражданам Украины, вынужденным выехать из-за российской агрессии, более 399 тысяч виз временной защиты.

По данным МВД Чехии, 22 июня соответствующие визы были выданы 864 заявителям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Специальная виза дает украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальную помощь и медицинское обслуживание.

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Дякуємо Чехії за підтримку і допомогу.
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24.07.2022 12:55 Ответить
 
 