Понад 399 тисяч віз тимчасового захисту отримали громадяни України в Чехії

Чехія видала громадянам України, змушеним виїхати через російську агресію, понад 399 тисяч віз тимчасового захисту.

За даними МВС Чехії, 22 червня відповідні візи було видано 864 заявникам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.

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