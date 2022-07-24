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Понад 399 тисяч віз тимчасового захисту отримали громадяни України в Чехії

чехія

Чехія видала громадянам України, змушеним виїхати через російську агресію, понад 399 тисяч віз тимчасового захисту.

За даними МВС Чехії, 22 червня відповідні візи було видано 864 заявникам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат Чехії схвалив поправку, яка регулює житло та виплату допомоги українським біженцям

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Дякуємо Чехії за підтримку і допомогу.
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24.07.2022 12:55 Відповісти
 
 