Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ, - Скибицкий
Граждане России отказываются проходить военную службу в армии страны-оккупанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Если первые месяцы тот же БАРС - "боевой армейский резерв страны", как они называют, - достаточно активно привлекался, и мы знаем, как проходило и проходит формирование этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают: они сразу будут направлены на нашу территорию для ведения боевых действий", - отметил представитель ГУР МО.
На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий заявил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.
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1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Бо з таким відхиленням, скоріш за все, ствол би забракували і не встановили б на гармату, але як змінний, він пройшов би.
Ну где-то вот так будет с контрактами рашистов.