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Новости Война
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армия РФ (18050) разведка (4120) Минобороны рф (897) Скибицкий (282)

Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ, - Скибицкий

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Граждане России отказываются проходить военную службу в армии страны-оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если первые месяцы тот же БАРС - "боевой армейский резерв страны", как они называют, - достаточно активно привлекался, и мы знаем, как проходило и проходит формирование этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают: они сразу будут направлены на нашу территорию для ведения боевых действий", - отметил представитель ГУР МО.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий заявил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

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Топ комментарии
+13
Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
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24.07.2022 13:26
+8
Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
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24.07.2022 13:27
+7
ми іщо нічіго ні начіналі
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24.07.2022 13:26
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А шо такоє?
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24.07.2022 13:24 Ответить
ми іщо нічіго ні начіналі
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24.07.2022 13:26 Ответить
Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
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24.07.2022 13:26 Ответить
А если у папашки двойня , то на "Хюндай Акцент" замахнуться можно)))
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24.07.2022 14:05 Ответить
Перетворення свинособаки на жигулі доволі-таки болісне) Не всі бажають спробувати таке на власній шкурі.
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24.07.2022 13:27 Ответить
Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
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24.07.2022 13:27 Ответить
Мені байдуже на них,тільки новини про те як вони дохнуть,викликають позитивні емоції.
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24.07.2022 13:28 Ответить
Зайвохромосомні демонструють ознаки розуму! Чи може просто істинкт?
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24.07.2022 13:28 Ответить
Та не брешіть бо орків багато є які за бояришник чи наркоту готові на будь що. Лапшу не вішайте бо хто тоді воює проти нас ?
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24.07.2022 13:28 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!

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24.07.2022 13:28 Ответить
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24.07.2022 13:28 Ответить
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24.07.2022 13:31 Ответить
В допуске. Главное, цилиндричность не нарушена.
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24.07.2022 13:37 Ответить
при нагреве расширение разное, отсюда и точность...
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24.07.2022 13:43 Ответить
А там в стволе может ещё и поворот какой предусмотрен??? С них с орков станется у них же оружие типа - анало-говнет !
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24.07.2022 14:05 Ответить
Це вам попався бмп в якому замінили ствол.
Бо з таким відхиленням, скоріш за все, ствол би забракували і не встановили б на гармату, але як змінний, він пройшов би.
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24.07.2022 14:29 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=10153811873350966 https://www.facebook.com/watch/?v=10153811873350966


Ну где-то вот так будет с контрактами рашистов.
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24.07.2022 13:31 Ответить
Мяса там хватит. Вопрос один - смогут ли ЗСУ утилизировать индейцев быстрее, чем они будут гнать их на фронт.. И вот когда наступит серьезный разрыв между этими величинами, тогда будет какой-то перелом. А пока только байки из склепа.
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24.07.2022 13:34 Ответить
 
 