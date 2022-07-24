Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, - Скібіцький
Громадяни Росії відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Якщо перші місяці той же БАРС - "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів - то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють - вони одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій", - зазначив представник ГУР МО.
На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, Скібіцький заявив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.
Будь ласка, зачекайте...
1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Бо з таким відхиленням, скоріш за все, ствол би забракували і не встановили б на гармату, але як змінний, він пройшов би.
Ну где-то вот так будет с контрактами рашистов.