УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10001 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 025 18
армія рф (16209) розвідка (3805) Міноборони рф (673) Скібіцький (285)

Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, - Скібіцький

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Громадяни Росії відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо перші місяці той же БАРС - "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів - то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють - вони одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій", - зазначив представник ГУР МО.

На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, Скібіцький заявив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

Також дивіться: Російський окупант, що втратив обидві руки на війні, обмиває медаль, отриману за вбивства в Україні. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
показати весь коментар
24.07.2022 13:26
+8
Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
показати весь коментар
24.07.2022 13:27
+7
ми іщо нічіго ні начіналі
показати весь коментар
24.07.2022 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє?
показати весь коментар
24.07.2022 13:24 Відповісти
ми іщо нічіго ні начіналі
показати весь коментар
24.07.2022 13:26 Відповісти
Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
1.за уродину
2. За скрепы
3.(и самое главное) за белую ладу
показати весь коментар
24.07.2022 13:26 Відповісти
А если у папашки двойня , то на "Хюндай Акцент" замахнуться можно)))
показати весь коментар
24.07.2022 14:05 Відповісти
Перетворення свинособаки на жигулі доволі-таки болісне) Не всі бажають спробувати таке на власній шкурі.
показати весь коментар
24.07.2022 13:27 Відповісти
Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
показати весь коментар
24.07.2022 13:27 Відповісти
Мені байдуже на них,тільки новини про те як вони дохнуть,викликають позитивні емоції.
показати весь коментар
24.07.2022 13:28 Відповісти
Зайвохромосомні демонструють ознаки розуму! Чи може просто істинкт?
показати весь коментар
24.07.2022 13:28 Відповісти
Та не брешіть бо орків багато є які за бояришник чи наркоту готові на будь що. Лапшу не вішайте бо хто тоді воює проти нас ?
показати весь коментар
24.07.2022 13:28 Відповісти
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!

показати весь коментар
24.07.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 13:31 Відповісти
В допуске. Главное, цилиндричность не нарушена.
показати весь коментар
24.07.2022 13:37 Відповісти
при нагреве расширение разное, отсюда и точность...
показати весь коментар
24.07.2022 13:43 Відповісти
А там в стволе может ещё и поворот какой предусмотрен??? С них с орков станется у них же оружие типа - анало-говнет !
показати весь коментар
24.07.2022 14:05 Відповісти
Це вам попався бмп в якому замінили ствол.
Бо з таким відхиленням, скоріш за все, ствол би забракували і не встановили б на гармату, але як змінний, він пройшов би.
показати весь коментар
24.07.2022 14:29 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=10153811873350966 https://www.facebook.com/watch/?v=10153811873350966


Ну где-то вот так будет с контрактами рашистов.
показати весь коментар
24.07.2022 13:31 Відповісти
Мяса там хватит. Вопрос один - смогут ли ЗСУ утилизировать индейцев быстрее, чем они будут гнать их на фронт.. И вот когда наступит серьезный разрыв между этими величинами, тогда будет какой-то перелом. А пока только байки из склепа.
показати весь коментар
24.07.2022 13:34 Відповісти
 
 