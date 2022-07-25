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Новости
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ЕС и Украина работают над увеличением поставок украинской электроэнергии в Европу

електроенергія

Евросоюз сотрудничает с Украиной для увеличения экспорта украинской электроэнергии в соседние государства-члены ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

"Евросоюз сотрудничает с Украиной и ENTSO-E для увеличения торговли электроэнергией между Украиной и ЕС, чтобы поддержать Украину и обеспечить альтернативу с меньшим содержанием углерода для соседних государств-членов", - отмечается в нем.

Отмечается, что сейчас Европа занимается развитием своей энергетической сети, чтобы диверсифицировать поставки газа и обеспечить им те страны, которым он необходим.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью DPA заявила, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом. Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС позволит Европе сократить потребление российского газа на 17%.

Также премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС может приносить Украине более 70 млрд грн в год.

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экспорт (877) поставки (220) Тарифы на электроэнергию (2166)


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Давайте вспомним, что именно Макрель больше всех хрюкала о закрытии атомных АЭС Германии. Вот теперь всем ясно, на кого работала эта Кремлевскаягадина.
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25.07.2022 15:00 Ответить
ЗАЕС якраз відбивать треба
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25.07.2022 15:10 Ответить
до початку повномасштабної війни ми купували єлектроенергію у Бульбафюрера,після початку війни ,з окуповаою Запоріжскою АЕС ми поченаємо імпорт електроенергії до Європи,мені одному здається що нас десь наї...али?
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25.07.2022 15:18 Ответить
ні, енергії в нас було вдосталь, навіть реактори зупиняли, шоб купувать в бульбастані та парашинской народной рєспублікє
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25.07.2022 15:22 Ответить
то зелень рубила капусту а на интересы Украины им начхать
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25.07.2022 17:27 Ответить
"Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря в 2015 році, й тепер постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?"...

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25.07.2022 15:21 Ответить
А теперь вопрос к ЗЕБилам, зачем ма лоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат покупал через офшоры Хламидии и корниенки электричество у дирунов???
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25.07.2022 17:43 Ответить
 
 