ЕС и Украина работают над увеличением поставок украинской электроэнергии в Европу
Евросоюз сотрудничает с Украиной для увеличения экспорта украинской электроэнергии в соседние государства-члены ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.
"Евросоюз сотрудничает с Украиной и ENTSO-E для увеличения торговли электроэнергией между Украиной и ЕС, чтобы поддержать Украину и обеспечить альтернативу с меньшим содержанием углерода для соседних государств-членов", - отмечается в нем.
Отмечается, что сейчас Европа занимается развитием своей энергетической сети, чтобы диверсифицировать поставки газа и обеспечить им те страны, которым он необходим.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью DPA заявила, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом. Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС позволит Европе сократить потребление российского газа на 17%.
Также премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС может приносить Украине более 70 млрд грн в год.
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