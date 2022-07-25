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Новини
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ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

електроенергія

Євросоюз співпрацює з Україною для збільшення експорту укранської електроенергії до сусідніх держав-членів ЄС.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

"Євросоюз співпрацює з Україною та ENTSO-E для збільшення торгівлі електроенергією між Україною та ЄС, щоб підтримати Україну та забезпечити альтернативу з меншим вмістом вуглецю для сусідніх держав-членів", -  зазначається в ньому.

Зазначається, що зараз Європа займається розвитком своєї енергетичної мережі, для того щоб диверсифікувати поставки газу та забезпечити ним ті країни, яким він необхідний.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю DPA заявила, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом. Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

Раніше Міністерство енергетики України повідомляло, що експорт української електроенергії до ЄС дасть Європі можливість скоротити споживання російського газу на 17%.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що експорт української електроенергії до ЄС може приносити Україні понад 70 мільярдів грн на рік.

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Давайте вспомним, что именно Макрель больше всех хрюкала о закрытии атомных АЭС Германии. Вот теперь всем ясно, на кого работала эта Кремлевскаягадина.
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25.07.2022 15:00 Відповісти
ЗАЕС якраз відбивать треба
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25.07.2022 15:10 Відповісти
до початку повномасштабної війни ми купували єлектроенергію у Бульбафюрера,після початку війни ,з окуповаою Запоріжскою АЕС ми поченаємо імпорт електроенергії до Європи,мені одному здається що нас десь наї...али?
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25.07.2022 15:18 Відповісти
ні, енергії в нас було вдосталь, навіть реактори зупиняли, шоб купувать в бульбастані та парашинской народной рєспублікє
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25.07.2022 15:22 Відповісти
то зелень рубила капусту а на интересы Украины им начхать
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25.07.2022 17:27 Відповісти
"Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря в 2015 році, й тепер постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?"...

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25.07.2022 15:21 Відповісти
А теперь вопрос к ЗЕБилам, зачем ма лоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат покупал через офшоры Хламидии и корниенки электричество у дирунов???
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25.07.2022 17:43 Відповісти
 
 