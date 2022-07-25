ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

Євросоюз співпрацює з Україною для збільшення експорту укранської електроенергії до сусідніх держав-членів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

"Євросоюз співпрацює з Україною та ENTSO-E для збільшення торгівлі електроенергією між Україною та ЄС, щоб підтримати Україну та забезпечити альтернативу з меншим вмістом вуглецю для сусідніх держав-членів", - зазначається в ньому.

Зазначається, що зараз Європа займається розвитком своєї енергетичної мережі, для того щоб диверсифікувати поставки газу та забезпечити ним ті країни, яким він необхідний.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю DPA заявила, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом. Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

Раніше Міністерство енергетики України повідомляло, що експорт української електроенергії до ЄС дасть Європі можливість скоротити споживання російського газу на 17%.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що експорт української електроенергії до ЄС може приносити Україні понад 70 мільярдів грн на рік.