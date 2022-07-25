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Новости Война
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Войска РФ обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области, - ГСЧС

пожежа

В результате обстрела загорелось складское здание ГП "Артемсоль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня Бахмутские спасатели около обеда прибыли на пожар в Государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар Бахмутского района.

По прибытию на место вызова установлено, что в результате обстрела территории ГП "Артемсоль" горит складское здание. Пожар спустя несколько часов ликвидировали, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от Главного управления привлечены 5 спасателей личного состава и 1 единица техники.

Смотрите также: Последствия обстрела предприятия "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27165) Артемсоль (16)


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Топ комментарии
+3
Що? СБУ теж державне, а зрадників - став гати.
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25.07.2022 17:13
+2
странная логика. люди где то работали, завод, город. пихуй... хм. так пускай все ровняют с горизонтом, хотя, они и так все уничтожают, так ещё и "пихуй".
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25.07.2022 17:04
+1
Придурок, це державне підприємство...
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25.07.2022 17:08
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Та ***** - в сільпо імпортної солі завались. І була інфа, що та артьомсоль спонсорувала ордло, так що *****
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25.07.2022 17:00 Ответить
странная логика. люди где то работали, завод, город. пихуй... хм. так пускай все ровняют с горизонтом, хотя, они и так все уничтожают, так ещё и "пихуй".
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25.07.2022 17:04 Ответить
Люди работали на сєпаров, і логіку дій шукай у рашистів - не ми знищуємо підприємства. Чи може ми, а, сєпар?
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25.07.2022 17:11 Ответить
Придурок, це державне підприємство...
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25.07.2022 17:08 Ответить
Що? СБУ теж державне, а зрадників - став гати.
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25.07.2022 17:13 Ответить
Чомусь мовчать про остаточні об'єми солі у Солотвині, де комерси бігом привласнили недра і тіпо здравниці там відкрили.
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25.07.2022 20:09 Ответить
Херню не молотите. Артемсоль госкомиссия и крупнейший плательщик налогов в районе был.
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25.07.2022 23:57 Ответить
...И у стены кремлевской ели

Горели ох@енно так...(с))))
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25.07.2022 17:16 Ответить
Відкривайте заводи на заході України. У нас валом тої солі на Львівщині, Франківщині і Закарпатті!
Знищили всякі Кучми всі підприємства на заході шоб позбутись Бандер...
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25.07.2022 23:14 Ответить
Донєцкі свого часу задавили солеварню в Дрогобичі, та немала як продавати свою сіль... А тепер плачемо шо Артемсіль наше всьо!
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25.07.2022 23:16 Ответить
 
 