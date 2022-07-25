Войска РФ обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области, - ГСЧС
В результате обстрела загорелось складское здание ГП "Артемсоль".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Сегодня Бахмутские спасатели около обеда прибыли на пожар в Государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар Бахмутского района.
По прибытию на место вызова установлено, что в результате обстрела территории ГП "Артемсоль" горит складское здание. Пожар спустя несколько часов ликвидировали, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, от Главного управления привлечены 5 спасателей личного состава и 1 единица техники.
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+3 растуди
показать весь комментарий25.07.2022 17:13
+2 SabakaBarabaka Yo #524041
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+1 Нина Лабунская
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Горели ох@енно так...(с))))
Знищили всякі Кучми всі підприємства на заході шоб позбутись Бандер...