Войска РФ обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области, - ГСЧС

В результате обстрела загорелось складское здание ГП "Артемсоль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня Бахмутские спасатели около обеда прибыли на пожар в Государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар Бахмутского района.

По прибытию на место вызова установлено, что в результате обстрела территории ГП "Артемсоль" горит складское здание. Пожар спустя несколько часов ликвидировали, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от Главного управления привлечены 5 спасателей личного состава и 1 единица техники.

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