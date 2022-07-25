Війська РФ обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області, - ДСНС

Унаслідок обстрілу загорілася складська будівля ДП "Артемсіль".

Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

"Сьогодні Бахмутські рятувальники близько обіду прибули на пожежу до Державного підприємства "Артемсіль", яке розташоване у місті Соледар Бахмутського району.

По прибуттю на місце виклику, встановлено, що внаслідок обстрілу території ДП "Артемсіль" горить складська будівля. Пожежу через дікілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Як зазнгачається, від Головного управління залучено 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки.