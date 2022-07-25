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Війська РФ обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області, - ДСНС

пожежа

Унаслідок обстрілу загорілася складська будівля ДП "Артемсіль".

Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

"Сьогодні Бахмутські рятувальники близько обіду прибули на пожежу до Державного підприємства "Артемсіль", яке розташоване у місті Соледар Бахмутського району.

По прибуттю на місце виклику, встановлено, що внаслідок обстрілу території ДП "Артемсіль" горить складська будівля. Пожежу через дікілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Як зазнгачається, від Головного управління залучено 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки.

Автор: 

обстріл (28486) Артемсіль (106)


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Топ коментарі
+3
Що? СБУ теж державне, а зрадників - став гати.
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25.07.2022 17:13
+2
странная логика. люди где то работали, завод, город. пихуй... хм. так пускай все ровняют с горизонтом, хотя, они и так все уничтожают, так ещё и "пихуй".
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25.07.2022 17:04
+1
Придурок, це державне підприємство...
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25.07.2022 17:08
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Та ***** - в сільпо імпортної солі завались. І була інфа, що та артьомсоль спонсорувала ордло, так що *****
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25.07.2022 17:00 Відповісти
странная логика. люди где то работали, завод, город. пихуй... хм. так пускай все ровняют с горизонтом, хотя, они и так все уничтожают, так ещё и "пихуй".
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25.07.2022 17:04 Відповісти
Люди работали на сєпаров, і логіку дій шукай у рашистів - не ми знищуємо підприємства. Чи може ми, а, сєпар?
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25.07.2022 17:11 Відповісти
Придурок, це державне підприємство...
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25.07.2022 17:08 Відповісти
Що? СБУ теж державне, а зрадників - став гати.
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25.07.2022 17:13 Відповісти
Чомусь мовчать про остаточні об'єми солі у Солотвині, де комерси бігом привласнили недра і тіпо здравниці там відкрили.
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25.07.2022 20:09 Відповісти
Херню не молотите. Артемсоль госкомиссия и крупнейший плательщик налогов в районе был.
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25.07.2022 23:57 Відповісти
...И у стены кремлевской ели

Горели ох@енно так...(с))))
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25.07.2022 17:16 Відповісти
Відкривайте заводи на заході України. У нас валом тої солі на Львівщині, Франківщині і Закарпатті!
Знищили всякі Кучми всі підприємства на заході шоб позбутись Бандер...
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25.07.2022 23:14 Відповісти
Донєцкі свого часу задавили солеварню в Дрогобичі, та немала як продавати свою сіль... А тепер плачемо шо Артемсіль наше всьо!
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25.07.2022 23:16 Відповісти
 
 