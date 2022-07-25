Війська РФ обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області, - ДСНС
Унаслідок обстрілу загорілася складська будівля ДП "Артемсіль".
Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.
"Сьогодні Бахмутські рятувальники близько обіду прибули на пожежу до Державного підприємства "Артемсіль", яке розташоване у місті Соледар Бахмутського району.
По прибуттю на місце виклику, встановлено, що внаслідок обстрілу території ДП "Артемсіль" горить складська будівля. Пожежу через дікілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Як зазнгачається, від Головного управління залучено 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки.
Топ коментарі
+3 растуди
показати весь коментар25.07.2022 17:13
+2 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар25.07.2022 17:04
+1 Нина Лабунская
показати весь коментар25.07.2022 17:08
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Горели ох@енно так...(с))))
Знищили всякі Кучми всі підприємства на заході шоб позбутись Бандер...