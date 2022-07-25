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Новости День Независимости
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Украина отметит День Независимости, несмотря на войну, - Зеленский

зеленський

Украина и украинский народ отпразднуют День Независимости 24 августа, несмотря на войну, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не всегда можем громко отмечать, поскольку все средства идут на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать, потому что нам необходимо заканчивать российский нарратив: кто от кого начал свое существование. День государственности, День крещения Киевской Руси. Это наша большая история", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время президент не стал разглашать формат празднования.

"Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. А происходить будет", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Треш и истерика. Как "русский мир" порвало от Дня Независимости Украины. ВИДЕО

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+45
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
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25.07.2022 22:31
+30
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25.07.2022 22:28
+28
До президента так і не доріс,комік переміг. Подайте йому рояль і заберіть Булаву.
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25.07.2022 22:34
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- Туреччина забронювала для себе першочергове право купівлі продовольства з України та рф і, при цьому, за цінами нижчими від ринкових. У інтернеті гуляє цифра про -25%, але я саме такого уточнення підтвердити не можу.

- ерефія відстояла для себе недопущення обмежень експорту власного продовольства.

Щодо першого пункту робіть власні висновки, а другий потребує певного розшифрування. Річ у тому, що санкції на продовольство з рф не вводилися. Але виникали проблеми з використанням підсанкційних банків та транспортних компаній. Москва умисно ставила умови щодо використання саме таких об'єктів санкційних обмежень. Ця вимога була поставлена й зафіксована окремим документом ще на старті переговорів. І у відповідь на неї санкції були частково послаблені для ширшого кола таких юридичних осіб. І друге - обмежень на рашистське зерно не було, але для рф мало значення ухвалення позиції про безперешкодний експорт з раші продовольства. За цим криється недопущення перевірки на походження продовольства і законності його набуття московією. Ви ж розумієте, що йдеться саме про вкрадене в Україні збіжжя.

А тепер можете включати олігархічно-ватний телемарафон і слухати відосік із "принциповою і непохитною позицією"...
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25.07.2022 22:23 Ответить
Відео яке можна дивитись з насолодженням https://t.me/voynareal/29150 🔥Чешский Ми-24В ВСУ работает по рашистам!
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25.07.2022 22:37 Ответить
Я в шоке...😲 Летит маленькая стрекоза...и вдруг все меняется...😁
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26.07.2022 09:41 Ответить
А присутність Абрамовича? І захист Абрамовича Арахамією?
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25.07.2022 22:59 Ответить
Ура! Все на шашлыки!
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26.07.2022 10:30 Ответить
Ну де відмітить президент ми всі здогадуємось
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25.07.2022 22:25 Ответить
Ну как без шоу?!!!! Требую шашлыков и продолжения банкета!!!
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25.07.2022 22:25 Ответить
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25.07.2022 22:28 Ответить
Бо поляки ними пишаються, а а наші чим пишаються, підвищенням з/п?
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25.07.2022 22:46 Ответить
😢бо ZEбіли голосили: "прєкратітє істєріку"
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25.07.2022 23:16 Ответить
довпойопи *****. ви ще військовий парад проведіть за 6 млрд, як у минулому році
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25.07.2022 22:28 Ответить
Веркой Сердючкой, зайцями-кролями та вода-автоматами "по 3 коп"?
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25.07.2022 22:29 Ответить
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
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25.07.2022 22:31 Ответить
ЗЕ- чмо сдает Украину , и нас, обитателей этой территории ... И ничего невозможно сделать , просто КАТАСТРОФА
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25.07.2022 23:46 Ответить
Не можу визначитись, кого я більше зневажаю, споконвічного ворога в обличчі *****, чи українську гниду в обличчі "боневтік".....
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26.07.2022 00:10 Ответить
ПНХ--ГОДНОН...
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25.07.2022 22:33 Ответить
Зелений кондон
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26.07.2022 07:35 Ответить
До президента так і не доріс,комік переміг. Подайте йому рояль і заберіть Булаву.
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25.07.2022 22:34 Ответить
***** по кремлю.
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25.07.2022 22:34 Ответить
Какие проблемы отметить ?
Легко: расхерачить Крымский мост - мелочь, а приятно.
Саратовскую базу дальней авиации со всеми Ту-160, Ту-95 и Ту-16 -
вдул и порядок...
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25.07.2022 23:08 Ответить
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25.07.2022 22:41 Ответить
Цікаво як йому спиться...🤔
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25.07.2022 22:41 Ответить
😪😠
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26.07.2022 09:45 Ответить
ну а как по другому, шапито, так шапито

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25.07.2022 22:42 Ответить
****** ви 73%!
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25.07.2022 23:18 Ответить
****** святкуватєлі ...🤦‍♀️
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25.07.2022 22:43 Ответить
Несмотря на банду Зеленского и его переговоры в стамбульском сортире с Шойгой и Абрамовичем.
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25.07.2022 22:49 Ответить
шо таке *******,невже "парад на крові"? ви ж так скавчали коли в 14му йшов парад,а на Донбасі йшло АТО,а зараз не парад на крові,чо мовчите ********?
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25.07.2022 22:57 Ответить
Парад? Шашлычки? Шаурма?
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25.07.2022 23:01 Ответить
Який парад. що він меле ! Все для Перемоги !
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25.07.2022 23:07 Ответить
Фейєрверк у стані московітів - кращий за будь-який парад.
Мішеней - повно.
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25.07.2022 23:11 Ответить
А що, західні партнери вже грошей саме "на парад" підкинули??? Бо нашій економіці явно не "до параду"...
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25.07.2022 23:16 Ответить
бо "пілітє Парад дЄрьмак, - он золотой"
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25.07.2022 23:19 Ответить
Зечмо, червону трєуголку на забудь на голову натягнути, ну, ту, з твого дебільного, це даже фільмом не назвеш, "ржевський проти наполєона".
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25.07.2022 23:16 Ответить
"Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що відбуватиметься. А відбуватиметься", - зазначив він. Джерело:
шановний пан президент, ворог (а не агресивний сусід) буде знати про це відразу... зважаючи на ваше, ****, оточення!
дякую, дуже дякую (с)
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25.07.2022 23:20 Ответить
Вже бачили твоє святкування.
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25.07.2022 23:34 Ответить
Сейчас посмотрел Швеца ... МРАК, у зе вообще есть хоть кто то нормальный ,непредатель, ?
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25.07.2022 23:42 Ответить
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26.07.2022 06:02 Ответить
Знов стрибатиме мавпа по Хрещатику з тарілкою на голові?
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25.07.2022 23:48 Ответить
Прокацапська, брехлива шмара.
Мене від тої ідіотки просто верне.
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26.07.2022 07:31 Ответить
А мені стрьомно, особливо коли наказують директорам, вчителям з дітьми виходити на святкування, благодійні ярмарки, іншим чином збиратися разом, створюючи мішень для кацапських прильотів. Не хочу наврочити але у таке свято кацапи можуть щось пульнути і зннов сказати, що це нацикі по своїх стріляють.
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25.07.2022 23:59 Ответить
У нього лише шоу в голові.
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26.07.2022 00:01 Ответить
Веселеньке, наче дитинка на утрєніку в дитсадку
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26.07.2022 02:47 Ответить
Шут так и не понял, что стадо идиотов выбрало его президентом и думает, что он на своем дебильном 95 квартале.
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26.07.2022 08:45 Ответить
Це ж русня обов'язково якусь підлянку зробить на наш День Незалежності
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26.07.2022 00:27 Ответить
Це не святкування Дня Незалежності буде , це буде чергове святкуваня обрання зегниди зезідентом .
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26.07.2022 00:49 Ответить
З блекджеком та шлюхами, як звичайно собі ЗЕлені ***** державне свято уявляють.
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26.07.2022 00:50 Ответить
От закидайте мене камінням, але я не відчувала ніколи тієї незалежності. Незалежність - це самостійність, покладена тільки на свої сили. А що ми бачимо з 1991 року? Як були в залежності кацапів, так і залишались до звісної усім "спєцопєрації".
Незважаючи на події 2013-2014 років, продовжували з вічним ворогом грати в гру під назвою "нам ссуть в очі, а ми - то божа роса", продовжували тримати в парламенті комуняк, продовжували зверхньо ставитись до українізації, продовжували надавати ворожим олігархам плодити бізнес на нашій землі, робили вигляд що не помічаємо ворожих кротів у владі, продовжували політику, засновану на комерції залитою кров'ю АТОшників, майданівців ....багато чого. Якась така незалежність в лапках. Ось коли в Україні буде тільки український менталітет, українська влада, одна мова українська - от тоді можна говорити про незалежність.
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26.07.2022 02:45 Ответить
Окуповані міста і села теж відзначатеме, чи тільки Київ?!
незважаючи на війсковий стан.
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26.07.2022 04:12 Ответить
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26.07.2022 05:42 Ответить
Україна кров"ю стікає, а у цього придурка одні "ШОУ" в голові!
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26.07.2022 06:57 Ответить
Бубочка опять ширнулся и его понесло... Спасибо хоть забыл о миллиарде деревьев и дорог, которые, как блеял этот убогий, лучше чем в Европе. Оно иногда забывает, что у нас война. Или пытается быть похожим на товарища Сралина, который провел парад 7 ноября. Шут и Сралин... Чем не хохма для 95 квартала.
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26.07.2022 08:42 Ответить
Ну, дороги он построил - хорошие, широкие, специально для рашистских танков! Они прекрасно воспользовались ими в феврале - домчали до Киева, Харькова, Чернигова, Херсона, Запорожья, как по маслу! А вот с деревьями запоздал - негде было прятаться рашистскому десанту!
Падлюка!!!!
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26.07.2022 09:33 Ответить
Все що цього зеленого ідіота турбує це шоу до Дня Незалежності.
Гидота, блд.
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26.07.2022 07:25 Ответить
Кожен сам собі сяде в сімейному кружку і відсвяткує як захоче. А показуху на Хрещатику не треба влаштовувати.
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26.07.2022 07:53 Ответить
Найвелычнишый фельмаршал вселенной, которому удалось 4 раза сбежать от призыва в армию наверняка эту бредовую идею с парадом продвигает под давлением агента ФСБ с погонялом Козырь, в миру Дерьмак. Цель этого парада одна. Вывести на Крещатик тысячи людей и воинов. А потом кацапня по такому случаю не пожалеет и сотни-другой ракет для удара по Крещатику. Пусть наше ПВО собьет половина, пусть 70%, а остальные точно долетят. После такого удара будут тысячи жертв.
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26.07.2022 08:37 Ответить
Президент на пианино сыграет, это самое лучшее,что у него получаеться
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26.07.2022 08:58 Ответить
Ху№ло по трц средь белого дня с людьми стреляет, а по куче народу в центре Киева тем более стрельнет!захарова скажет что стреляли по батальонам с фашистами. А Зе потом скорбные видосики будет записывать?
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26.07.2022 09:07 Ответить
 
 