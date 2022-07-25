Украина отметит День Независимости, несмотря на войну, - Зеленский

Украина и украинский народ отпразднуют День Независимости 24 августа, несмотря на войну, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не всегда можем громко отмечать, поскольку все средства идут на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать, потому что нам необходимо заканчивать российский нарратив: кто от кого начал свое существование. День государственности, День крещения Киевской Руси. Это наша большая история", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В то же время президент не стал разглашать формат празднования.

"Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. А происходить будет", - отметил он.

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