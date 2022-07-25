Украина отметит День Независимости, несмотря на войну, - Зеленский
Украина и украинский народ отпразднуют День Независимости 24 августа, несмотря на войну, заявил глава государства Владимир Зеленский.
"Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не всегда можем громко отмечать, поскольку все средства идут на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать, потому что нам необходимо заканчивать российский нарратив: кто от кого начал свое существование. День государственности, День крещения Киевской Руси. Это наша большая история", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи во время его визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В то же время президент не стал разглашать формат празднования.
"Точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить. А происходить будет", - отметил он.
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- Туреччина забронювала для себе першочергове право купівлі продовольства з України та рф і, при цьому, за цінами нижчими від ринкових. У інтернеті гуляє цифра про -25%, але я саме такого уточнення підтвердити не можу.
- ерефія відстояла для себе недопущення обмежень експорту власного продовольства.
Щодо першого пункту робіть власні висновки, а другий потребує певного розшифрування. Річ у тому, що санкції на продовольство з рф не вводилися. Але виникали проблеми з використанням підсанкційних банків та транспортних компаній. Москва умисно ставила умови щодо використання саме таких об'єктів санкційних обмежень. Ця вимога була поставлена й зафіксована окремим документом ще на старті переговорів. І у відповідь на неї санкції були частково послаблені для ширшого кола таких юридичних осіб. І друге - обмежень на рашистське зерно не було, але для рф мало значення ухвалення позиції про безперешкодний експорт з раші продовольства. За цим криється недопущення перевірки на походження продовольства і законності його набуття московією. Ви ж розумієте, що йдеться саме про вкрадене в Україні збіжжя.
А тепер можете включати олігархічно-ватний телемарафон і слухати відосік із "принциповою і непохитною позицією"...
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
Легко: расхерачить Крымский мост - мелочь, а приятно.
Саратовскую базу дальней авиации со всеми Ту-160, Ту-95 и Ту-16 -
вдул и порядок...
Мішеней - повно.
шановний пан президент, ворог (а не агресивний сусід) буде знати про це відразу... зважаючи на ваше, ****, оточення!
дякую, дуже дякую (с)
Мене від тої ідіотки просто верне.
Незважаючи на події 2013-2014 років, продовжували з вічним ворогом грати в гру під назвою "нам ссуть в очі, а ми - то божа роса", продовжували тримати в парламенті комуняк, продовжували зверхньо ставитись до українізації, продовжували надавати ворожим олігархам плодити бізнес на нашій землі, робили вигляд що не помічаємо ворожих кротів у владі, продовжували політику, засновану на комерції залитою кров'ю АТОшників, майданівців ....багато чого. Якась така незалежність в лапках. Ось коли в Україні буде тільки український менталітет, українська влада, одна мова українська - от тоді можна говорити про незалежність.
незважаючи на війсковий стан.
Падлюка!!!!
Гидота, блд.