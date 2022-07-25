Україна відсвяткує День Незалежності попри війну, - Зеленський
Україна та український народ відсвяткують День Незалежності 24 серпня, попри війну, заявив глава держави Володимир Зеленський.
"Незважаючи на те, що в країні триває війна, ми точно відзначатимемо всі важливі дати для нашої держави. Так, через умови безпеки не завжди можемо голосно відзначати, оскільки всі кошти йдуть на фронт. Але ці дати обов'язково будуть у нашому календарі, в нашій пам'яті й для наших дітей. Це ми обов'язково маємо робити, тому що нам необхідно закінчувати російський наратив: хто від кого почав своє існування. День Державності, День хрещення Київської Русі. Це наша велика історія", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
Водночас президент не став розголошувати формату святкування.
"Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що відбуватиметься. А відбуватиметься", - зазначив він.
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- Туреччина забронювала для себе першочергове право купівлі продовольства з України та рф і, при цьому, за цінами нижчими від ринкових. У інтернеті гуляє цифра про -25%, але я саме такого уточнення підтвердити не можу.
- ерефія відстояла для себе недопущення обмежень експорту власного продовольства.
Щодо першого пункту робіть власні висновки, а другий потребує певного розшифрування. Річ у тому, що санкції на продовольство з рф не вводилися. Але виникали проблеми з використанням підсанкційних банків та транспортних компаній. Москва умисно ставила умови щодо використання саме таких об'єктів санкційних обмежень. Ця вимога була поставлена й зафіксована окремим документом ще на старті переговорів. І у відповідь на неї санкції були частково послаблені для ширшого кола таких юридичних осіб. І друге - обмежень на рашистське зерно не було, але для рф мало значення ухвалення позиції про безперешкодний експорт з раші продовольства. За цим криється недопущення перевірки на походження продовольства і законності його набуття московією. Ви ж розумієте, що йдеться саме про вкрадене в Україні збіжжя.
А тепер можете включати олігархічно-ватний телемарафон і слухати відосік із "принциповою і непохитною позицією"...
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
Легко: расхерачить Крымский мост - мелочь, а приятно.
Саратовскую базу дальней авиации со всеми Ту-160, Ту-95 и Ту-16 -
вдул и порядок...
Мішеней - повно.
шановний пан президент, ворог (а не агресивний сусід) буде знати про це відразу... зважаючи на ваше, ****, оточення!
дякую, дуже дякую (с)
Мене від тої ідіотки просто верне.
Незважаючи на події 2013-2014 років, продовжували з вічним ворогом грати в гру під назвою "нам ссуть в очі, а ми - то божа роса", продовжували тримати в парламенті комуняк, продовжували зверхньо ставитись до українізації, продовжували надавати ворожим олігархам плодити бізнес на нашій землі, робили вигляд що не помічаємо ворожих кротів у владі, продовжували політику, засновану на комерції залитою кров'ю АТОшників, майданівців ....багато чого. Якась така незалежність в лапках. Ось коли в Україні буде тільки український менталітет, українська влада, одна мова українська - от тоді можна говорити про незалежність.
незважаючи на війсковий стан.
Падлюка!!!!
Гидота, блд.