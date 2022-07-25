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Новини День Незалежності
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Україна відсвяткує День Незалежності попри війну, - Зеленський

зеленський

Україна та український народ відсвяткують День Незалежності 24 серпня, попри війну, заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Незважаючи на те, що в країні триває війна, ми точно відзначатимемо всі важливі дати для нашої держави. Так, через умови безпеки не завжди можемо голосно відзначати, оскільки всі кошти йдуть на фронт. Але ці дати обов'язково будуть у нашому календарі, в нашій пам'яті й для наших дітей. Це ми обов'язково маємо робити, тому що нам необхідно закінчувати російський наратив: хто від кого почав своє існування. День Державності, День хрещення Київської Русі. Це наша велика історія", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

Водночас президент не став розголошувати формату святкування.

"Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що відбуватиметься. А відбуватиметься", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільника ГУР Буданова призначено керівником комітету з розвідки, – Зеленський

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+45
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
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25.07.2022 22:31
+30
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25.07.2022 22:28
+28
До президента так і не доріс,комік переміг. Подайте йому рояль і заберіть Булаву.
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25.07.2022 22:34
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- Туреччина забронювала для себе першочергове право купівлі продовольства з України та рф і, при цьому, за цінами нижчими від ринкових. У інтернеті гуляє цифра про -25%, але я саме такого уточнення підтвердити не можу.

- ерефія відстояла для себе недопущення обмежень експорту власного продовольства.

Щодо першого пункту робіть власні висновки, а другий потребує певного розшифрування. Річ у тому, що санкції на продовольство з рф не вводилися. Але виникали проблеми з використанням підсанкційних банків та транспортних компаній. Москва умисно ставила умови щодо використання саме таких об'єктів санкційних обмежень. Ця вимога була поставлена й зафіксована окремим документом ще на старті переговорів. І у відповідь на неї санкції були частково послаблені для ширшого кола таких юридичних осіб. І друге - обмежень на рашистське зерно не було, але для рф мало значення ухвалення позиції про безперешкодний експорт з раші продовольства. За цим криється недопущення перевірки на походження продовольства і законності його набуття московією. Ви ж розумієте, що йдеться саме про вкрадене в Україні збіжжя.

А тепер можете включати олігархічно-ватний телемарафон і слухати відосік із "принциповою і непохитною позицією"...
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25.07.2022 22:23 Відповісти
Відео яке можна дивитись з насолодженням https://t.me/voynareal/29150 🔥Чешский Ми-24В ВСУ работает по рашистам!
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25.07.2022 22:37 Відповісти
Я в шоке...😲 Летит маленькая стрекоза...и вдруг все меняется...😁
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26.07.2022 09:41 Відповісти
А присутність Абрамовича? І захист Абрамовича Арахамією?
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25.07.2022 22:59 Відповісти
Ура! Все на шашлыки!
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26.07.2022 10:30 Відповісти
Ну де відмітить президент ми всі здогадуємось
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25.07.2022 22:25 Відповісти
Ну как без шоу?!!!! Требую шашлыков и продолжения банкета!!!
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25.07.2022 22:25 Відповісти
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25.07.2022 22:28 Відповісти
Бо поляки ними пишаються, а а наші чим пишаються, підвищенням з/п?
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25.07.2022 22:46 Відповісти
😢бо ZEбіли голосили: "прєкратітє істєріку"
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25.07.2022 23:16 Відповісти
довпойопи *****. ви ще військовий парад проведіть за 6 млрд, як у минулому році
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25.07.2022 22:28 Відповісти
Веркой Сердючкой, зайцями-кролями та вода-автоматами "по 3 коп"?
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25.07.2022 22:29 Відповісти
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
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25.07.2022 22:31 Відповісти
ЗЕ- чмо сдает Украину , и нас, обитателей этой территории ... И ничего невозможно сделать , просто КАТАСТРОФА
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25.07.2022 23:46 Відповісти
Не можу визначитись, кого я більше зневажаю, споконвічного ворога в обличчі *****, чи українську гниду в обличчі "боневтік".....
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26.07.2022 00:10 Відповісти
ПНХ--ГОДНОН...
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25.07.2022 22:33 Відповісти
Зелений кондон
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26.07.2022 07:35 Відповісти
До президента так і не доріс,комік переміг. Подайте йому рояль і заберіть Булаву.
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25.07.2022 22:34 Відповісти
***** по кремлю.
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25.07.2022 22:34 Відповісти
Какие проблемы отметить ?
Легко: расхерачить Крымский мост - мелочь, а приятно.
Саратовскую базу дальней авиации со всеми Ту-160, Ту-95 и Ту-16 -
вдул и порядок...
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25.07.2022 23:08 Відповісти
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25.07.2022 22:41 Відповісти
Цікаво як йому спиться...🤔
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25.07.2022 22:41 Відповісти
😪😠
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26.07.2022 09:45 Відповісти
ну а как по другому, шапито, так шапито

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25.07.2022 22:42 Відповісти
****** ви 73%!
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25.07.2022 23:18 Відповісти
****** святкуватєлі ...🤦‍♀️
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25.07.2022 22:43 Відповісти
Несмотря на банду Зеленского и его переговоры в стамбульском сортире с Шойгой и Абрамовичем.
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25.07.2022 22:49 Відповісти
шо таке *******,невже "парад на крові"? ви ж так скавчали коли в 14му йшов парад,а на Донбасі йшло АТО,а зараз не парад на крові,чо мовчите ********?
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25.07.2022 22:57 Відповісти
Парад? Шашлычки? Шаурма?
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25.07.2022 23:01 Відповісти
Який парад. що він меле ! Все для Перемоги !
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25.07.2022 23:07 Відповісти
Фейєрверк у стані московітів - кращий за будь-який парад.
Мішеней - повно.
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25.07.2022 23:11 Відповісти
А що, західні партнери вже грошей саме "на парад" підкинули??? Бо нашій економіці явно не "до параду"...
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25.07.2022 23:16 Відповісти
бо "пілітє Парад дЄрьмак, - он золотой"
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25.07.2022 23:19 Відповісти
Зечмо, червону трєуголку на забудь на голову натягнути, ну, ту, з твого дебільного, це даже фільмом не назвеш, "ржевський проти наполєона".
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25.07.2022 23:16 Відповісти
"Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що відбуватиметься. А відбуватиметься", - зазначив він. Джерело:
шановний пан президент, ворог (а не агресивний сусід) буде знати про це відразу... зважаючи на ваше, ****, оточення!
дякую, дуже дякую (с)
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25.07.2022 23:20 Відповісти
Вже бачили твоє святкування.
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25.07.2022 23:34 Відповісти
Сейчас посмотрел Швеца ... МРАК, у зе вообще есть хоть кто то нормальный ,непредатель, ?
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25.07.2022 23:42 Відповісти
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26.07.2022 06:02 Відповісти
Знов стрибатиме мавпа по Хрещатику з тарілкою на голові?
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25.07.2022 23:48 Відповісти
Прокацапська, брехлива шмара.
Мене від тої ідіотки просто верне.
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26.07.2022 07:31 Відповісти
А мені стрьомно, особливо коли наказують директорам, вчителям з дітьми виходити на святкування, благодійні ярмарки, іншим чином збиратися разом, створюючи мішень для кацапських прильотів. Не хочу наврочити але у таке свято кацапи можуть щось пульнути і зннов сказати, що це нацикі по своїх стріляють.
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25.07.2022 23:59 Відповісти
У нього лише шоу в голові.
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26.07.2022 00:01 Відповісти
Веселеньке, наче дитинка на утрєніку в дитсадку
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26.07.2022 02:47 Відповісти
Шут так и не понял, что стадо идиотов выбрало его президентом и думает, что он на своем дебильном 95 квартале.
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26.07.2022 08:45 Відповісти
Це ж русня обов'язково якусь підлянку зробить на наш День Незалежності
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26.07.2022 00:27 Відповісти
Це не святкування Дня Незалежності буде , це буде чергове святкуваня обрання зегниди зезідентом .
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26.07.2022 00:49 Відповісти
З блекджеком та шлюхами, як звичайно собі ЗЕлені ***** державне свято уявляють.
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26.07.2022 00:50 Відповісти
От закидайте мене камінням, але я не відчувала ніколи тієї незалежності. Незалежність - це самостійність, покладена тільки на свої сили. А що ми бачимо з 1991 року? Як були в залежності кацапів, так і залишались до звісної усім "спєцопєрації".
Незважаючи на події 2013-2014 років, продовжували з вічним ворогом грати в гру під назвою "нам ссуть в очі, а ми - то божа роса", продовжували тримати в парламенті комуняк, продовжували зверхньо ставитись до українізації, продовжували надавати ворожим олігархам плодити бізнес на нашій землі, робили вигляд що не помічаємо ворожих кротів у владі, продовжували політику, засновану на комерції залитою кров'ю АТОшників, майданівців ....багато чого. Якась така незалежність в лапках. Ось коли в Україні буде тільки український менталітет, українська влада, одна мова українська - от тоді можна говорити про незалежність.
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26.07.2022 02:45 Відповісти
Окуповані міста і села теж відзначатеме, чи тільки Київ?!
незважаючи на війсковий стан.
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26.07.2022 04:12 Відповісти
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26.07.2022 05:42 Відповісти
Україна кров"ю стікає, а у цього придурка одні "ШОУ" в голові!
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26.07.2022 06:57 Відповісти
Бубочка опять ширнулся и его понесло... Спасибо хоть забыл о миллиарде деревьев и дорог, которые, как блеял этот убогий, лучше чем в Европе. Оно иногда забывает, что у нас война. Или пытается быть похожим на товарища Сралина, который провел парад 7 ноября. Шут и Сралин... Чем не хохма для 95 квартала.
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26.07.2022 08:42 Відповісти
Ну, дороги он построил - хорошие, широкие, специально для рашистских танков! Они прекрасно воспользовались ими в феврале - домчали до Киева, Харькова, Чернигова, Херсона, Запорожья, как по маслу! А вот с деревьями запоздал - негде было прятаться рашистскому десанту!
Падлюка!!!!
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26.07.2022 09:33 Відповісти
Все що цього зеленого ідіота турбує це шоу до Дня Незалежності.
Гидота, блд.
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26.07.2022 07:25 Відповісти
Кожен сам собі сяде в сімейному кружку і відсвяткує як захоче. А показуху на Хрещатику не треба влаштовувати.
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26.07.2022 07:53 Відповісти
Найвелычнишый фельмаршал вселенной, которому удалось 4 раза сбежать от призыва в армию наверняка эту бредовую идею с парадом продвигает под давлением агента ФСБ с погонялом Козырь, в миру Дерьмак. Цель этого парада одна. Вывести на Крещатик тысячи людей и воинов. А потом кацапня по такому случаю не пожалеет и сотни-другой ракет для удара по Крещатику. Пусть наше ПВО собьет половина, пусть 70%, а остальные точно долетят. После такого удара будут тысячи жертв.
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26.07.2022 08:37 Відповісти
Президент на пианино сыграет, это самое лучшее,что у него получаеться
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Ху№ло по трц средь белого дня с людьми стреляет, а по куче народу в центре Киева тем более стрельнет!захарова скажет что стреляли по батальонам с фашистами. А Зе потом скорбные видосики будет записывать?
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26.07.2022 09:07 Відповісти
 
 